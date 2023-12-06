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“Ланцет” в FullHD

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Плакаты от производителя БПЛА-камикадзе "Ланцет" компании Zala Aero. Красивые.























Скачать в высоком разрешении можно тут https://t.me/ZalaAero/100

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8811037.html
Метки: бпла, впк, вс рф, дроны, камикадзе, ланцет
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