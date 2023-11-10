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ВС РФ начали применять «Ланцеты» с тепловизорами. Что в них особенного: разбор Военной хроники

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В ближайшее время такое оружие может серьёзно изменить обстановку на поле боя и проявить себя там, где не проявляли «Ланцеты» предыдущих версий.  
 
Что произошло? 
 
После появления «Ланцетов» с автоматической системой распознавания и наведения на цель российские военные начали использовать версию с тепловизором, с помощью которой операторы барражирующих боеприпасов смогут наносить удары по целям ночью. Судя по кадрам, которые имеются в распоряжении Военной хроники, технология работы ночью только отрабатывается, однако дроны применяются не на полигоне, а по целям в зоне СВО.  
 
Чем «Ланцет» с тепловизором отличается от обычного? 
 
Идея создания барражирующего боеприпаса, способного поражать цели ночью, упиралась в необходимость создания недорого тепловизора, и на данном этапе задача, судя по всему, решена. Предположительно, универсальный тепловизионный блок можно встроить в обе серийные версии «Ланцета». 
 
Предположительно, барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-53», не оснащённые системой автоматического наведения, не требуется дорабатывать для ночного применения. 
 
Это наводит на мысль, что для подготовки к использованию ночью варианта с системой распознавания и автозахвата целей также не требуются серьёзные изменения. При этом дальность и время полёта, а также точность попадания и остальные параметры работы «Ланцетов» с тепловизором остались без изменений. 
 
Какие возможности дадут «Ланцеты» с тепловизором?   
 
Во-первых, с применением такого оружия ВСУ фактически теряют возможность безопасно действовать в тёмное время суток. В первую очередь это касается тылового обеспечения, ротаций, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. 
 
При этом боевая часть БПЛА позволит наносить гораздо больший ущерб, чем при сбросе гранат с обычных квадрокоптеров семейства DJI. С прошлого лета ВСУ ведут преимущественно «ночной образ жизни». Особенно этот подход развился в ходе бахмутской операции и сохраняется до сих пор.  
 
Во-вторых, применение «Ланцетов» с тепловизором позволяет на ходу менять схему боевого применения. Если раньше активная работа операторов БПЛА этого типа позволяла поражать цели противника только днём, то теперь разведывательно-огневой контур замыкается на одном устройстве и расширяет возможности оператора по поражению целей. 
 
Отметим, что цели противника поражались ночью и раньше, но сейчас такие возможности появятся даже на тактическом уровне. Не надо привлекать ВВС или армейскую авиацию. 
 
Кроме того, наличие тепловизора расширяет диапазон применения барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет» в сложных погодных условиях, таких как дождь или туман. Фактически, в данный момент тактические подразделения ВС РФ находятся на рубеже получения серийных всепогодных и круглосуточных дронов-камикадзе.
 
Для чего ещё может пригодиться такой дрон? 
 
Зимой БПЛА с тепловизорами будут способны видеть всё, что излучает тепло, — печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи. Это, в свою очередь, может привести к учащению поражения техники и позиций ВСУ. Выбор украинских военных при таком развитии событий сократится до двух вариантов: либо усложнять маскировку (применять теплоизоляцию и т. д.), либо замерзать на передовой, что приведёт к дополнительным потерям.

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Российская армия начала использовать дроны "Ланцет" с тепловизорами, что позволяет наносить удары по целям ночью.

2. Это лишает украинскую армию возможности безопасно действовать в темное время суток, осложняет логистику и эвакуацию.

3. Тепловизоры расширяют возможности дронов по поражению целей в сложных погодных условиях.

4. Зимой такие дроны смогут обнаруживать скрытые объекты противника по тепловому излучению.

5. Это может привести к учащению поражения украинской техники и позиций. Перед украинской армией встает выбор – усложнять маскировку или мерзнуть на передовой.

6. В целом применение таких дронов существенно усиливает возможности российской армии и усложняет положение украинских войск.

Источник: https://t.me/c/1595839251/2849
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