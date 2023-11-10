В ближайшее время такое оружие может серьёзно изменить обстановку на поле боя и проявить себя там, где не проявляли «Ланцеты» предыдущих версий.



Что произошло?



После появления «Ланцетов» с автоматической системой распознавания и наведения на цель российские военные начали использовать версию с тепловизором, с помощью которой операторы барражирующих боеприпасов смогут наносить удары по целям ночью. Судя по кадрам, которые имеются в распоряжении Военной хроники, технология работы ночью только отрабатывается, однако дроны применяются не на полигоне, а по целям в зоне СВО.



Чем «Ланцет» с тепловизором отличается от обычного?



Идея создания барражирующего боеприпаса, способного поражать цели ночью, упиралась в необходимость создания недорого тепловизора, и на данном этапе задача, судя по всему, решена. Предположительно, универсальный тепловизионный блок можно встроить в обе серийные версии «Ланцета».



Предположительно, барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-53», не оснащённые системой автоматического наведения, не требуется дорабатывать для ночного применения.



Это наводит на мысль, что для подготовки к использованию ночью варианта с системой распознавания и автозахвата целей также не требуются серьёзные изменения. При этом дальность и время полёта, а также точность попадания и остальные параметры работы «Ланцетов» с тепловизором остались без изменений.



Какие возможности дадут «Ланцеты» с тепловизором?



Во-первых, с применением такого оружия ВСУ фактически теряют возможность безопасно действовать в тёмное время суток. В первую очередь это касается тылового обеспечения, ротаций, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.



При этом боевая часть БПЛА позволит наносить гораздо больший ущерб, чем при сбросе гранат с обычных квадрокоптеров семейства DJI. С прошлого лета ВСУ ведут преимущественно «ночной образ жизни». Особенно этот подход развился в ходе бахмутской операции и сохраняется до сих пор.



Во-вторых, применение «Ланцетов» с тепловизором позволяет на ходу менять схему боевого применения. Если раньше активная работа операторов БПЛА этого типа позволяла поражать цели противника только днём, то теперь разведывательно-огневой контур замыкается на одном устройстве и расширяет возможности оператора по поражению целей.



Отметим, что цели противника поражались ночью и раньше, но сейчас такие возможности появятся даже на тактическом уровне. Не надо привлекать ВВС или армейскую авиацию.



Кроме того, наличие тепловизора расширяет диапазон применения барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет» в сложных погодных условиях, таких как дождь или туман. Фактически, в данный момент тактические подразделения ВС РФ находятся на рубеже получения серийных всепогодных и круглосуточных дронов-камикадзе.



Для чего ещё может пригодиться такой дрон?



Зимой БПЛА с тепловизорами будут способны видеть всё, что излучает тепло, — печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи. Это, в свою очередь, может привести к учащению поражения техники и позиций ВСУ. Выбор украинских военных при таком развитии событий сократится до двух вариантов: либо усложнять маскировку (применять теплоизоляцию и т. д.), либо замерзать на передовой, что приведёт к дополнительным потерям.

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Российская армия начала использовать дроны "Ланцет" с тепловизорами, что позволяет наносить удары по целям ночью.

2. Это лишает украинскую армию возможности безопасно действовать в темное время суток, осложняет логистику и эвакуацию.

3. Тепловизоры расширяют возможности дронов по поражению целей в сложных погодных условиях.

4. Зимой такие дроны смогут обнаруживать скрытые объекты противника по тепловому излучению.

5. Это может привести к учащению поражения украинской техники и позиций. Перед украинской армией встает выбор – усложнять маскировку или мерзнуть на передовой.

6. В целом применение таких дронов существенно усиливает возможности российской армии и усложняет положение украинских войск.