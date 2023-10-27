Что изменится с появлением дронов «Ланцет» с новой системой наведения: разбор Военной хроники



Барражирующие боеприпасы этого семейства применяются давно, однако с появлением на поле боя «Изделия-53» ситуация может поменяться радикально.



Что произошло?



Как мы сообщали ранее, подразделения ВС РФ начали применять по наземным целям новый тип дронов «Ланцет» с автоматической системой наведения. С появления первых сообщений о предположительном применении барражирующих боеприпасов «Изделие-53» прошло относительно немного времени, однако в сети опубликовано уже несколько эпизодов — уничтожение чешской РСЗО RM-70, чешской САУ vz.77 Dana и украинских танков Т-64Б, что наводит на мысль как о расширении географии боевого применения, так и об увеличении интенсивности ударов.



В чём отличия нового «Ланцета» от старого?



«Изделие-51» и «Изделие-52» применялись по целям в полуавтоматическом режиме. Для точного попадания по технике или объекту требовалось вмешательство оператора. Новый дрон «Изделие-53» снижает влияние человеческого фактора на процесс поражения цели и повышает шансы на уничтожение первым же попаданием.



Если судить по уже опубликованным эпизодам, система автоматического наведения выполняет сразу несколько функций: без вмешательства оператора она распознаёт цели на фоне земли (построек или растительности), автоматически отделяет военные/приоритетные цели от гражданских/второстепенных и захватывает их для удара.



По информации Военной хроники, в данный момент система автонаведения «Ланцетов» активно тестируется для синхронизации дронов и их массового применения в составе роя.



Такой подход в перспективе не только может дать возможность создавать противотанковые заслоны на обширных территориях, но и позволит проводить скоординированные атаки для срыва наступательных операций противника или быстрого поражения критически важных объектов инфраструктуры.



К чему это может привести?



Применение «Ланцетов» с системой автоматического наведения и распределения целей ещё не достигло тех же масштабов, что и применение «Ланцетов» предыдущих версий, однако можно ожидать, что со временем «Изделие-53» постепенно вытеснит все остальные версии и будет применяться повсеместно.



Появление и распространение в войсках «Изделия-53» (как в индивидуальных транспортно-пусковых контейнерах, так и самоходных пусковых установок на различных шасси) позволит применять новые барражирующие боеприпасы шире, в новых тактических сценариях и для новых задач. Например, для создания засад, организации массовых комбинированных ударов по различным целям, воспрещения доступа и манёвра.



Пусковые установки на 20—40 БЛА «Ланцет» на базе бронеавтомобилей вроде КамАЗ-5350 «Патруль» можно будет использовать в качестве высокоточных систем залпового огня. Сейчас для запуска «Ланцета» требуется внедорожник с прицепом.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по статье:

- В российской армии начали применять новый тип дронов "Ланцет" с автоматической системой наведения (Изделие-53).

- Новая модель снижает влияние человеческого фактора и повышает вероятность поражения цели с первого раза.

- Система автонаведения самостоятельно распознает и выделяет цели, захватывает их для удара.

- В перспективе новые дроны могут применяться массово и синхронизированно для создания противотанковых заслонов на больших территориях.

- Распространение Изделия-53 позволит применять барражирующие боеприпасы шире – для засад, массированных ударов, воспрещения маневра.

Вывод: Появление дронов "Ланцет" с автонаведением даст российской армии новые возможности по применению барражирующих боеприпасов и может существенно повлиять на тактику ведения боевых действий.