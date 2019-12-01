Ударный беспилотник «Ланцет»: копье XXI века.

Барражирующий боеприпас, или дрон-камикадзе.

В 2010-е появился новый вид вооружений под названием «барражирующий боеприпас». Это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.

Способность таких беспилотников долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара («барражировать» по терминологии боевой авиации), стала источником соответствующего названия – «барражирующие боеприпасы». Также встречается термин «зависающие боеприпасы» или еще проще – дрон-камикадзе.

Сегодня это один из самых перспективных и эффективных видов высокоточного вооружения. Разработчики отмечают очевидную выгоду использования барражирующих боеприпасов. Во-первых, это существенное сокращение времени поражения цели. Когда такой дрон находится над контролируемой территорией, отпадает необходимость ожидать подлета боевых самолетов, чтобы нанести удар по противнику.

Кроме того, с этим эффективным оружием трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО. Малогабаритные дроны-камикадзе, изготовленные из пластиковых и других не отражающих радиосигнал материалов, сложно обнаружить. Барражирующие дроны остаются практически невидимыми для радаров противника.

Ну и, конечно, экономическая составляющая – такой боеприпас стоит намного меньше стандартных видов вооружений, не уступая им по эффективности. Действительно, выстрел дрона-камикадзе обходится значительно дешевле выстрелов высокоточным снарядом, который нуждается в самоходном орудии с экипажем и наводчиком.

Барражирующие боеприпасы сегодня разрабатываются по всему миру. Среди стран-лидеров – США и Израиль. Россия также уверенно держится в первых рядах среди производителей такого рода вооружений. И по некоторым характеристикам нашим разработкам удалось обойти иностранные аналоги. К примеру, израильские системы, как правило, представляют собой беспилотники классической самолетной схемы. У такого решения существует явный недостаток: боеприпас хорошо маневрирует по одной оси и не очень подвижен по другой. Это отражается на способности атаковать движущуюся цель. Икс-образная аэродинамическая схема, характерная для ракет, лишена этого недостатка. Именно по такой схеме построен новейший российский барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки компании ZALA AERO концерна «Калашников».

Два «икса» и «зеленые» технологии.

Впрочем, «Ланцет» не первый барражирующий боеприпас, разработанный «Калашниковым». В феврале этого года на выставке IDEX в Абу-Даби был показан высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА. Этот дрон летит к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности со скоростью более 100 км/ч.

В июне этого года, в преддверии форума «Армия-2019», концерн «Калашников» представил более усовершенствованный вариант беспилотника – «Ланцет». Новинка запускается с той же катапульты, что и КУБ-БЛА, но во всем остальном, начиная с внешнего вида, обладает совершенно другими характеристиками.

«Ланцет» построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения. Кстати, такая схема на подобной технике применена впервые в мире. «Двойной икс – наше абсолютное ноу-хау. При пикировании и маневрировании такая схема ведет себя намного лучше, к тому же сильно уменьшаются габариты изделия», – объясняет генеральный директор ZALA AERO Александр Захаров. Удалось уменьшить и массу, которая составляет всего 12 кг. В том числе и за счет максимального использования пластика и композитов в конструкции.

Все современные беспилотные аппараты ZALA производит с электродвигателями. На борту «Ланцета» – также электромотор, а на корпусе – привычное изображение зеленого листа. Впрочем, использование электромотора в данном случае – это не только забота об окружающей среде, но и незаметность. Электродвигатели вне конкуренции по акустической незаметности. Кроме того, они надежнее, легче и компактнее.

Под названием «Ланцет» были представлены две версии ударного беспилотника. Аппараты «Ланцет-1» и «Ланцет-3» обладают одинаковым планером и схожи по некоторым внутренним системам. При этом они отличаются продолжительностью полета и массой боевой части. У «Ланцета-3» время полета – 40 минут, а масса полезной нагрузки – 3 кг.

Без спутниковой навигации, но с хирургической точностью.

Новинка от «Калашникова» получила название «Ланцет» не только из-за внешнего дизайна, но и из-за высокой точности. Этот беспилотник может пролететь десятки километров и произвести удар с хирургической точностью. Причем все это действие можно наблюдать онлайн: в отличие от КУБ-БЛА, «Ланцет» обладает телевизионным каналом наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт с оператором до самого соприкосновения с целью.

В состав комплекса входит не только ударный элемент, но и модуль разведки, навигации и связи. Он способен определять координаты по разным источникам и объектам. Так что кардинальное отличие «Ланцета» от предыдущего поколения и многих иностранных аналогов – ему не нужна никакая спутниковая навигация.

Как уверяют разработчики, перехватить, уничтожить или спрятаться от «Ланцета» практически невозможно. А благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно «Ланцету».

Источник: https://rostec.ru/news/udarnyy-bespilotnik-lantset-kope-xxi-veka/