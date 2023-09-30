Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» стал настоящим кошмаром для ВСУ и озадачил западных военных экспертов. Маленькая «птичка» на деле оказалась свирепым и беспощадным убийцей военной техники любых размеров и габаритов. «Ланцет» повреждает или уничтожает бронированные автомобили, самоходные артиллерийские и зенитные установки, миномёты и системы залпового огня.

Помимо этого, лёгкий и малозаметный «Ланцет» успешно подавляет РЛС противника, боевые катера, огневые и наблюдательные пункты, живую силу врага.

На вооружении ВС РФ два типа этих дронов: «Ланцет-1» (с массой осколочно-фугасной боевой части 1 кг и весом всего 5 кг) и «Ланцет-3» (с боевой частью в 3 кг и весом в 12 кг).

Обратим внимание на одну уникальную аэродинамическую особенность «Ланцета»: у него двойное X-образное оперение. Это делает дрон более устойчивым в полёте и при пикировании, увеличивается манёвренность.

Насколько он эффективен, можно судить по видеороликам с кадрами уничтожения техники ВСУ и личного состава, которые передаёт сам дрон. Таких роликов в интернете насчитывается примерно сотня. Но на самом деле этот БПЛА применяется гораздо чаще. По состоянию на 21 сентября в зоне СВО зафиксировано минимум 653 случая применения «Ланцетов». Сколько их применяется всего, посчитать трудно, но реальная применяемость, как можно догадаться, в разы выше, а кадры с поражением — это лишь часть ежедневной и уже рутинной боевой работы.

Ещё пару слов об эффективности: по оценкам врио министра внутренних дел ДНР, командующего оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад» Алексея Дикого, эффективность «Ланцета» составляет примерно 96%. И это фантастический результат. То есть лишь 4% дронов не долетает до целей в силу разных причин. А теперь тот самый «сюрприз», вызвавший испуг в Киеве и на Западе.

В сентябре этого года «Ланцет» впервые поразил самолёт украинских ВВС: в интернете можно найти ролик, где БПЛА бьёт по истребителю МиГ-29 на авиабазе Долгинцево (недалеко от Кривого Рога). Боевой самолёт был подбит новой версией дрона. Дело в том, что до этого «Ланцеты» летали на расстояние не более 50 км. Но украинский МиГ-29 находился примерно в 70—80 км от наших позиций.

С учётом того, как быстро развиваются «Ланцеты», появление барражирующего боеприпаса с дальностью 100+ км станет логичной эволюцией этого оружия. Как только необходимая отметка по дальности будет достигнута, тылы ВСУ и вообще любые объекты на этой дальности будут ждать большие проблемы.

Комментарий редакции

Хотя "Ланцет" демонстрирует высокую эффективность в уничтожении военной техники важно не надеяться на конкретное "вундерваффе", а использовать сочетание сильных сторон различных вооружений в комплексе, это может стать важным фактором в достижении победы.