Публичный дебют «Ланцетов» с системой автоматического наведения и приоритизации целей был замечен на Западе. 29 октября их применение отметил американский аналитический центр Institute for the Study of War (ISW), к 1 ноября «созрела» британская военная разведка и упомянула российские барражирующие боеприпасы в ежедневном бюллетене, к настоящему моменту «Ланцеты» уже широко обсуждаются в западной экспертной среде.

Почему это важно?

Долгое время российская оборонка, особенно в её высокотехнологической части, на Западе всерьёз не воспринималась. Россия никогда не считалась законодателем мод в области разработки или применения беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Напротив, общепринятое мнение гласило, что российская армия и оборонная индустрия находятся в самом начале пути со своими «Орланами» и лицензионными «Форпостами». Всё остальное — это выставочные образцы, которые дойдут до серии не скоро, если дойдут вообще.

Согласно второму единогласно принятому нарративу, российский оборонный «хай-тек» находился в критической зависимости от западных поставок ряда электронных компонентов. Предполагалось, что прекращение поставок отбросит разработки и производство дронов на десятилетия назад.

С началом СВО украинские вооружённые силы, «спасибо» пропаганде, прочно заняли в массмедиа место лидера в применении и даже разработке дронов. Киев пафосно грозил «армией дронов», а Запад охотно отправлял ВСУ самые разнообразные БПЛА, включая барражирующие боеприпасы семейств Switchblade (США), Phoenix Ghost (США), Warmate (Польша) и DefendTex D40 (Австралия). Их дополняли и дроны-камикадзе украинской сборки из иностранных компонентов: ST-35 Silent Thunder, Scalpel и RAM II.

Одних только БПЛА Switchblade американцы отправили не менее 2 тыс. единиц, и это только обнародованная цифра примерно по половине поставок!

Реальность поля боя оказалась не похожа на сконструированную медийную картинку. Случаи успешного применения западных и украинских барражирующих боеприпасов фиксируются крайне редко. Даже кустарные FPV-дроны применяются на порядок чаще.

Зато семейство «Ланцетов» в прямом смысле доминирует над полем боя, постепенно развиваясь, улучшая технические характеристики и методы применения.

Что это означает?

Во-первых, эффективность «Ланцетов» на Западе официально признана, хоть и традиционно сквозь зубы и с оговорками. Признаются и исходящие от них угрозы — и текущие, и перспективные.

Министерство обороны Великобритании отметило: «Русский барражирующий боеприпас «Ланцет», по всей видимости, является одной из самых эффективных систем, развёрнутых Россией за последние 12 месяцев». Буквально на наших глазах произошёл сдвиг от историй про добычу чипов из стиральных машинок до обсуждения вопроса, как противостоять роям российских беспилотников.

Во-вторых, развалилось сразу несколько пропагандистских клише. Российская оборонная индустрия стабильно работает, производство БПЛА растёт, компонентов хватает. Доказательства? Да вот они, сотни опубликованных записей.

Заодно пострадал и образ ВСУ как «умной и высокотехнологичной» армии. Для Киева, традиционно делающего сильный акцент на пропаганде, это крайне болезненный удар, способный уже в краткосрочной перспективе осложнить переговоры о поставках западных вооружений, без которых теряют смысл любые наступательные планы ВСУ на зиму 2023—2024 годов.

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Применение российских барражирующих боеприпасов "Ланцет" на Украине привлекло внимание западных военных экспертов. Это свидетельствует об их высокой эффективности.

2. Ранее на Западе не воспринимали всерьез российские разработки в сфере беспилотников. Теперь это мнение изменилось – признается угроза от "Ланцетов".

3. Опровергнут миф о критической зависимости российского ВПК от импортных компонентов. Производство "Ланцетов" доказывает обратное.

4. Пострадал имидж ВСУ как передовой high-tech армии. Украина малоэффективно использует западные дроны, в отличие от России с "Ланцетами". Это может осложнить Киеву получение нового оружия.

5. В целом, успех "Ланцетов" демонстрирует высокий технологический уровень российского ВПК и является серьезным инфоповодом для переоценки возможностей России на Западе.