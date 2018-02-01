Всемогущие голиафы: на каких машинах перевозят танки (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Танк — это такая машина, которой дорога, вроде как, и не нужна. Ведь танк способен проложить и свою, при необходимости. Но что делать, если танк надо переправить на другой конец страны?

Для этих целей были придуманы специальные тягачи, которые справятся с задачей лучше всех — ведь именно для этого они и разработаны.

Австралия — International Harvester SF-2670

У компании International Harvester не только австралийские корни, но и длительные отношения с австралийской армией.

Модель SF2670 была закуплена в конце 80-х и до сих пор остается на хорошем счету благодаря неприхотливой конструкции, полному приводу всех шести колес и тяговитому двигателю Cummins NTC 365 мощностью 365 лошадиных сил.

Увы, годы постепенно берут свое и тягачи International почти полностью вытеснены более современными MAN TGA с четырьмя ведущими осями.

Беларусь — МЗКТ-7401

Белорусские тягачи МЗКТ вышли настолько удачными, что поставляются на экспорт в Арабские Эмираты, Турцию, Россию и другие страны.

Модель 7401 – одна из немногих, которую реально встретить у нее на родине. В движение ее приводит двигатель ЯМЗ мощностью 400 лошадиных сил, хотя имеются варианты с другими моторами – версия 74295, например, комплектуется силовой установкой Mercedes.

Флагманом компании считается модель 741351, которую эксплуатируют в ОАЭ. У нее мотор самый мощный – Caterpillar C18 с отдачей в 812 сил.

Великобритания — Unipower МН-8875

Танки Challenger тяжелый транспортер Unipower таскал недолго – только на испытаниях в ходе тендера для британской армии (где он проиграл американскому Oshkosh), да в армии Омана, куда поставили 9 машин.

Тем не менее, MH-8875 был выдающимся автомобилем: полный привод всех восьми колес, мощнейший дизель Cummins (750 лошадиных сил) и 70 тонн грузоподъемности.

Германия — MAN НХ81

Совместная разработка MAN и Rheinmetall представляет собой боевую машину, способную транспортировать тяжелую технику в самых суровых условиях.

Тягач с четырьмя осями и полным приводом весит 27 тонн, но при этом может тянуть груз массой до 73 тонн благодаря 680-сильному турбодизелю MAN D2868.

Большая масса самого НХ81 во многом обусловлена его бронированием, обеспечивающим защиту от большинства видов стрелкового оружия. Армия Германии уже заказала несколько этих современных грузовиков, которые будут возить за собой «Леопарды 2А7».

Испания — Kynos Aljaba

Представьте себе – в Испании тоже когда-то выпускали танковые транспортеры.

Большая часть из них ушли на службу в ЮАР, но несколько экземпляров остались на родине. Производство Kynos Aljaba продолжалось с 1987 по 2003 год, пока компания Kynos не прекратила свое существование.

Технические характеристики у модели неплохие: 22 тонны собственного веса, грузоподъемность 60 тонн, двигатель Deutz мощностью 525 лошадиных сил. На борту – две лебедки, способные вытягивать другие транспортные средства массой до 25 тонн.

Италия — IVECO M1100

В итальянской армии этот тактический автомобиль для транспортировки тяжелой техники значится под именем ASTRA SMH88.50, а IVECO M1100 – это имя экспортное.

Чаще всего М1100 таскает танки Ariete – в этом ему помогают привод на восемь колес и дизель IVECO 8210 мощностью 500 лошадиных сил. Запас хода на одном баке – около 800 километров при полной загрузке в 70 тонн.

Канада — Western Star 6900XD

Модель 6900XD, предназначенная для буксировки особо тяжелых грузов по пересеченной местности, была построена на базе гражданского Western Star серии 6900. В зависимости от модификации, грузовик имел шесть, восемь или даже 10 колес – и все они были ведущие.

Двигателей для 6900XD предлагалось два: Caterpillar (625 сил) и Detroit Diesel (515 «лошадей»).

Постепенно эти устаревшие грузовики выводятся из эксплуатации, хотя в армии Кувейта они служат до сих пор.

Китай — Taian ТА4360

Перед вами – основной тяжелый тягач армии КНР, который транспортирует танки, артиллерийские установки, бронетранспортеры и другую технику.

Обладающий грузоподъемностью в 60 тонн, Taian TA4360 может принять на борт до 4 человек экипажа. Высокую мобильность ему обеспечивает система полного привода, а также турбодизель Deutz мощностью 517 лошадиных сил.

Существует также восьмиколесная версия грузовика, но его армия Китая не эксплуатирует.

Нидерланды — DAF TROPCO

Официальный танковый транспортер Министерства Обороны Нидерландов – DAF TROPCO, который в Нидерландах же и выпускается. Основой для него послужил гражданский DAF XF95.

В зависимости от модификации, TROPCO (аббревиатура от TRekker OPlegger COmbination) оснащается 480-сильным или 530-сильным двигателем. Какое-то время назад TROPCO использовала армия Канады, но позже их заменили военные «Актросы» от Mercedes-Benz.

Россия — КамАЗ-78504

Один из новейших транспортеров российской армии – КамАЗ-78504, чей публичный дебют состоялся в 2015 году. Машина полноприводная, имеет броню и способна передвигаться по пересеченной местности со скоростью до 70 километров в час.

Задача 78504 – полностью заменить немолодые МАЗы, которые таскали за собой танки еще во времена Советского Союза.

США — Oshkosh М1070

Американская фирма Oshkosh широко известна своими тяжелыми военными грузовиками далеко за пределами США. Одна из наиболее популярных моделей – М1070, которая состоит в вооруженных силах Египта, Иордании, Марокко, Великобритании и, конечно, США.

С 1992 года М1070 пережил несколько модификаций, а потому и сегодня остается современной и надежной машиной. Его комплектуют дизелями Detroit Diesel и Caterpillar, масса версий варьируется от 18 до 21 тонны.

Финляндия — Sisu E-Tech 480

У Sisu E-Tech 480 нет суровой брони, но есть репутация надежной и неприхотливой машины – потому более 100 подобных грузовиков заказали Вооруженные Силы Франции.

Заднеприводный тягач (тяга идет только на две задние оси) используется для транспортировки танков Leclerc и другой бронетехники, его 480-сильный дизельный двигатель позволяет буксировать прицепы общей массой до 50 тонн.

Франция — Renault TRM 700-100

Впрочем, у Франции есть и свои тягачи для танков – в частности Renault TRM 700-100. Он во многом похож на Renault TRM 10 000, но имеет усиленные раму и кузов – для большей грузоподъемности и большей устойчивости на шоссейных скоростях.

Несмотря на то, что для езды по бездорожью «Рено» подготовлен слабо, привод у него все равно полный. Как и Sisu, он занимается транспортировкой «Леклерков».

Для загрузки/выгрузки бронетехники у тягача имеются две лебедки на 18 тонн каждая.

Чехия — Tatra T816-6VWN9T

Восьмиколесного монстра для армии компания Tatra представила в 1997 году. Эта машина может тянуть за собой до 74 тонн груза – причем неважно, на асфальте или на бездорожье, – а также перевозить в кабине до 8 человек.

Двигатель здесь немецкий, турбированный, его мощность составляет 800 лошадиных сил. Тяга расходится по всем осям через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Швеция — Scania T144GB

Большинство военных грузовиков Scania базируются на серийных моделях и Т144GB – не исключение.

Конечно же, от дальнобойного варианта она серьезно отличается – например, спальник заменен дополнительными посадочными местами, а на крышу, при желании, можно поставить дистанционно управляемый пулемет.

Двигатель – 14,2-литровый V8, привод – на две задние оси через 14-ступенчатую механическую коробку передач.

Южная Корея — Kia KM1002

Это вам не Rio или Picanto – 450-сильный тягач Kia подвозит к зоне военных действий тяжелые танки и бронетехнику, причем полный привод не дает ему завязнуть на бездорожье.

Машина предназначена для работы при температурах от -32 до +50 градусов и может тянуть за собой прицеп массой до 60 тонн с нагрузкой на седло в 20 тонн. Просторная кабина вмещает шестерых, включая водителя.

Читайте также: «Опасно!»: Новые кадры перехвата разведчика США истребителем Су-27 (ВИДЕО)