Откровенное интервью. Евгений Спицын
Евгений Спицын о своём профессиональном пути. Что является мотивацией для историка? Какая обстановка способствует написанию книги?
02:21 Из под вашей руки вышли такие прекрасные исторические работы как “Осень Патриарха”, “Хрущевская слякоть”, “Брежневская партия”, “История России в 5 томах”. Тема советской истории всё еще привлекательна для вас?
05:42 А какова ваша главная мотивация в процесс написания книги?
07:23 Интеграция. Какая обстановка наиболее способствует процессу создания книги?
10:00 В сейчас весьма востребованы как эксперт на крупных федеральных каналах. Ваша публичная деятельность помогает или мешает творческому процессу? Или у вас внутри постоянно идет процесс размышлений над материалом?
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“Брежневская партия. От дебюта к эндшпилю”
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“Осень патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах”
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