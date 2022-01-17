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Откровенное интервью. Евгений Спицын

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Евгений Спицын о своём профессиональном пути. Что является мотивацией для историка? Какая обстановка способствует написанию книги?

02:21 Из под вашей руки вышли такие прекрасные исторические работы как “Осень Патриарха”, “Хрущевская слякоть”, “Брежневская партия”, “История России в 5 томах”. Тема советской истории всё еще привлекательна для вас?
05:42 А какова ваша главная мотивация в процесс написания книги?
07:23 Интеграция. Какая обстановка наиболее способствует процессу создания книги?
10:00 В сейчас весьма востребованы как эксперт на крупных федеральных каналах. Ваша публичная деятельность помогает или мешает творческому процессу? Или у вас внутри постоянно идет процесс размышлений над материалом?

Канал “Концептуал.Смыслы” https://www.youtube.com/user/konzeptualtv2

Конкурс по книге “Брежневская партия. От дебюта к эндшпилю” в нашем Телеграм-канале: https://t.me/konzeptual_ru

“Брежневская партия. От дебюта к эндшпилю”
https://konzeptual.ru/brezhnevskaja-partija-ot-debyuta-k-jendshpilyu-7387?utm_source=smi

“Осень патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах”
https://konzeptual.ru/osen-patriarha-sovetskaja-derzhava-v-1945-1953-godah?utm_source=smi

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#Концептуал #АлександрШлотов #ЕвгенийСпицын
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Io7vl__NlNU
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