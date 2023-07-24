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Евгений Спицын: мост, Крым, Украина и мифы /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

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Историк Евгений Спицын откровенно про невыполненные обязательства Украины перед Россией по договору 1997 года, его расторжение в 2022 году, нарушения при передаче Крыма, миф украинской независимости, радикальные национальные элиты и газовые преференции 2000-ых годов.

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▶️ТАЙМ-КОДЫ: 
00:00 Анонс
02:04 Про Крымский мост
03:37 Про нарушения при передаче Крыма в 1954 году
05:22 Про нарушенные Украиной условия договора с Россией 1997
07:35 Реклама
09:16 Про расторжение с Украиной договора 1997 года о совместных границах
09:45 Про незаконный референдум о независимости Украины 1991 года
11:30 Про исторические примеры пересмотра границ
12:55 Про Украину как часть Древнерусского государства
14:04 Про послереволюционные попытки создания государства
14:28 Про идею разных государств для славянских народов
16:40 Про Гетманщину
20:11 Про украинских руководителей СССР
22:40 Реклама
25:05 Про украинизацию
26:15 Про Главкома русской армии и петлюровцев
28:36 Про критическое письмо Сталина о насильственной украинизации
36:15 Про Гоголя и фигу в кармане
38:29 Про учебники про русских колонизаторов
39:02 Про миф о ГУЛАГе
44:19 Про новый союзный договор 1991 года и Горбачева
46:30 Про обиду как национальную идею Украины
47:20 Про русский газ со скидкой
48:55 Про американскую элиту
49:58 Про новую Ялту
52:13 Про уровень преподавания истории в школах
52:48 Про Эйдельман
53:33 Про амбиции и здоровье
54:40 Про деньги
55:19 Про национальность
56:55 Стих
58:33 P.S.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KAkpbfwwfAg
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