

Историк Евгений Спицын откровенно про невыполненные обязательства Украины перед Россией по договору 1997 года, его расторжение в 2022 году, нарушения при передаче Крыма, миф украинской независимости, радикальные национальные элиты и газовые преференции 2000-ых годов.

❗️Помните, что каждый ваш лайк и комментарий продвигает это видео. Поэтому ставьте лайки и оставляйте комментарии. И, конечно, подписывайтесь, если смотрите интервью без подписки. Делитесь этим интервью с родными и друзьями.

▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

02:04 Про Крымский мост

03:37 Про нарушения при передаче Крыма в 1954 году

05:22 Про нарушенные Украиной условия договора с Россией 1997

07:35 Реклама

09:16 Про расторжение с Украиной договора 1997 года о совместных границах

09:45 Про незаконный референдум о независимости Украины 1991 года

11:30 Про исторические примеры пересмотра границ

12:55 Про Украину как часть Древнерусского государства

14:04 Про послереволюционные попытки создания государства

14:28 Про идею разных государств для славянских народов

16:40 Про Гетманщину

20:11 Про украинских руководителей СССР

22:40 Реклама

25:05 Про украинизацию

26:15 Про Главкома русской армии и петлюровцев

28:36 Про критическое письмо Сталина о насильственной украинизации

36:15 Про Гоголя и фигу в кармане

38:29 Про учебники про русских колонизаторов

39:02 Про миф о ГУЛАГе

44:19 Про новый союзный договор 1991 года и Горбачева

46:30 Про обиду как национальную идею Украины

47:20 Про русский газ со скидкой

48:55 Про американскую элиту

49:58 Про новую Ялту

52:13 Про уровень преподавания истории в школах

52:48 Про Эйдельман

53:33 Про амбиции и здоровье

54:40 Про деньги

55:19 Про национальность

56:55 Стих

58:33 P.S.