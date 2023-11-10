Кирилл РЫЧКОВ. Евгений Юрьевич, на страницах "Российской газеты" недавно появилась статья Юрия Никифорова "Что стоит за "правым" и "левым" уклонами в критике нового учебника истории". В статье говорится и о вас. Процитирую: "Например, историк и педагог со стажем Евгений Спицын, как выяснилось, "всегда был против", чтобы в учебниках описывали события постсоветского периода, — писать историю постсоветской России "нереально", уговаривает он, учебник должен базироваться на исторических исследованиях, которые написаны профессиональными историками…

Журналист одной из газет информирует читателей: с единым учебником много проблем! Мол, настоящие историки (Е. Спицын, не иначе) устали говорить, что учебники не пишутся на скорую руку, нас ещё в 90-е годы, когда "мы поступали на истфак", предупреждали: "для объективности всё прежде должно устояться в головах и чувствах", и "новое время ещё ждёт своих беспристрастных исследователей".

Далее Никифоров резюмирует: "Получается, будет лучше, чтобы школьники вообще не имели представления о постсоветском периоде истории (30 лет!), чем предложить им самим делать выводы, основываясь на официальных документах эпохи. Разве не способности критически мыслить в идеале должен учить ребят предмет "история"? Нет, на "видимой" части истории рассказ для школьников базироваться не может, уверен Спицын: сначала надо дождаться, когда для историков рассекретят какие-то закулисные тайны, потом дождаться, пока историки проведут "исследования"…

Конечно, если общество будет ждать, когда Е. Спицын или кто-то другой проведут свои научные исследования, а в голове у журналиста что-то там устоится и отстоится, будет поздно: несколько поколений детей выйдут из школы вообще без какого-то представления о последних десятилетиях нашей истории (как, собственно, давно и происходит)" — конец цитаты.

Евгений СПИЦЫН. Меня поразил тон этой статьи. Но если отвлечься от этого развязного тона, надо сказать, что в статье извращена моя позиция. Автор заявил о том, что я, дескать, только сейчас проснулся и выступаю с критикой. Но он плохо знает историю вопроса. Я и сейчас, и раньше выступал против того, чтобы описывали события постсоветской эпохи именно в школьном учебнике истории.

Почему? Во-первых, полноценных научных трудов, основанных прежде всего на документальных источниках, по этому периоду не написано. Во-вторых, написать правду о 90-х годах, о правлении Ельцина в современном учебнике невозможно по определению. Вы же не напишете, что первый президент России был хроническим алкоголиком, который постоянно "работал с документами на даче", на работу практически не ездил, что (особенно во второй период его президентства) страной управляла "семья" и "семибанкирщина" и так далее. Вы же не назовёте его в учебнике государственным преступником, который совершил госпереворот в 1993 году. Вот из чего я исходил.

На пресс-конференции, которая была посвящена этому учебнику, кого-то из авторского коллектива спросили, почему они взялись писать про последнее тридцатилетие, про то, что касается СВО. Они ответили, что, дескать, подрастающее поколение должно быть в курсе последних событий. Я сразу сказал, что если вы хотите, чтобы дети знали о том, что такое Россия, каков её политический строй, каково её территориальное и национальное устройство, какие существуют органы власти, каковы предметы ведения и полномочия этих органов власти и так далее, то всё это можно включить в курс обществознания, где, кстати, изучается Конституция России, и в политинформацию, где надо рассказывать и об СВО.

Я предложил именно такой путь выхода из кризиса, но, к сожалению, Юрий Никифоров об этом даже не упомянул. Он представил дело таким образом, что я вообще против того, чтобы история постсоветской России освещалась в школе. Ничего подобного! Я считаю, что включать сырой материал, который ещё не апробирован научным сообществом, в учебник нельзя. Что вы пишете в учебнике, например, про залоговые аукционы, про выборы 1996 года?

Обращу внимание на самое начало статьи Никифорова: "После 1 сентября новые учебники истории для 10–11 классов перестали быть "скелетом в шкафу". Если раньше авторы тг-каналов воровали друг у друга кем-то слитые в Сеть отдельные страницы…" А почему "воровали"? Почему вы думаете, что люди не передавали друг другу добровольно? "…И пытались сделать из этого инфоповод, то теперь учебник — в полном, что называется, доступе. В результате…" — смотрите, что дальше пишется, это буквально обвинение! — "…вскрылась вся сетка условных "любителей истории"…"

Кирилл РЫЧКОВ. О, точно, надо было вас читателям как "любителя истории" представить!

Евгений СПИЦЫН. Ну да, "любитель истории", который с отличием окончил советский истфак, я хочу это особо подчеркнуть, советский истфак ведущего вуза страны. Так вот, "…кто внезапно ощутил острую потребность выступить с суровой непримиримой критикой Мединского — Торкунова — Чубарьяна и созданных ими учебников". У меня внезапно ничего не возникло, я поднимал проблему исторического образования и школьных учебников 10 лет назад! "Причём не с каким-то вдумчивым, критическим разбором, а предельно эмоционально заявить о своём полном неприятии как самого учебника, так и его авторов". Простите, это где же я заявлял, например, своё полное неприятие Владимиру Мединскому? Вы мне хоть одну цитату приведите, где я заявлял об этом. Я говорил именно о самом учебнике. "Акценты, конечно, каждый из вовлечённых в кампанию спикеров расставляет по-своему". То есть меня кто-то вовлёк! Я ещё раз говорю, я вовлёкся в эту кампанию 10 лет назад, когда президент В.В. Путин поставил совершенно правильно задачу по созданию единого учебника истории. И 10 лет главные исполнители этого поручения тянули время. Сначала два года писали ИКС — историко-культурный стандарт. Потом проводили конкурс, в результате которого победили три издательства и три, соответственно, учебника. Так почему же вы тогда, в 2015 году, не создали единый учебник? Товарищу А.О. Чубарьяну была поставлена прямая задача. Но они подменили создание единого учебника созданием ИКС.

Кирилл РЫЧКОВ. Да, и этот стандарт активно защищают, мол, критики договорятся до того, что ИКС придётся отменить.

Евгений СПИЦЫН. И к этой якобы скоординированной кампании приплели не только меня, но и Егора Холмогорова, и Клима Жукова. Но самое гнусное, что приплели и целую свору иноагентов. То есть, с точки зрения автора статьи, я нахожусь в одном ряду с иноагентами М.Б. Ходорковским, Т.Н. Эйдельман, Д.Л. Быковым и далее по списку.

Эйдельман, кстати, на меня написала открытый донос ещё в 2016 году. Я не успел переступить порог моего родного МПГУ, уже в качестве советника ректора, а она тут же написала статейку в стиле: "Раньше МПГУ был ленинский, а теперь он стал сталинский, потому что туда пришёл работать жуткий сталинист". И меня теперь в один ряд с этими персонажами?!

Кирилл РЫЧКОВ. Самое мягкое, что об этой статье можно сказать, что она — непрофессиональная.

Евгений СПИЦЫН. Смотрите, что пишет Никифоров: "Идеальный процесс "работы с историей" они понимают так: если в учебнике (книге, фильме) нет тех оценок, выводов, точек зрения, которые мы (Спицын, Холмогоров, Жуков) считаем нужными и правильными, значит, у вас плохой учебник". Ну зачем же так передёргивать? Я ни разу не говорил о том, что должна присутствовать моя или чья-то точка зрения. А по поводу пропаганды той или иной точки зрения приведу только две цитаты из этого учебника, чтобы вы поняли, насколько ангажированы его авторы. На мой взгляд, эти цитаты совершенно недопустимы в школьном учебнике. Это те самые оценочные суждения, в которых они нам отказывают, но себе предоставляют полное право эти оценочные суждения размещать. Итак, цитирую учебник, страница 142: "Историк Семанов о Брежневе из книги "Брежнев — правитель "золотого века". Кстати, книга слабенькая, больше публицистическая, чем историческая работа. Итак, Сергей Семанов пишет: "Да, Брежнев на старости лет изъяснялся невнятно, что, естественно, раздражало людей. А так его личные качества, именно как государственного деятеля, что теперь обнажено, видимо, были привлекательны. Сравним сравнимое. Он не был замкнут и нелюдим, как Ленин, ему совершенно чужда была жестокость Сталина. Он не впадал в истерики, как Хрущёв, и совсем уж не был склонен к пьянству…" А кого он имеет в виду? "Наконец, он не имел "двойного дна", чем отмечен был Андропов", и так далее. То есть такие оценки допустимы в школьном учебнике! Значит, И.В. Сталин был жесток, В.И. Ленин был нелюдим и замкнут, Н.С. Хрущёв был истеричкой… То есть вот это нормально! Про Ельцина вы такое не напишете.

Далее, страница 254: "В годы перестройки тлевшие десятилетиями межнациональные конфликты, ранее жестоко подавлявшиеся государственной властью, стали выходить на поверхность". Приведите мне пример вот этих многочисленных тлевших межнациональных конфликтов, которые жестоко подавлялись государственной властью. Вы что вообще пишете? Вы хотя бы один реальный пример такого подавления можете привести?

А теперь о том, о чём не упомянул Никифоров в своей статье, извратив мою позицию. Ещё раз говорю, я не против того, чтобы в школе старшеклассники, я это хочу особо подчеркнуть, изучали историю постсоветской России, то есть последних 30 лет. Я против того, чтобы это изучалось в курсе истории. Именно на том основании, что научных работ, исторических работ профессиональных историков либо нет совсем, либо их просто мизер. Я за то, чтобы этот период изучался в курсе обществознания и на политинформации. Причём так, чтобы они знали реальную позицию России, ООН, наших недругов и врагов по тем или иным ключевым проблемам мировой политики, межгосударственных отношений и так далее.

А учебник я критиковал по иным позициям. Первое: я считаю, что сначала надо определиться с общим объёмом часов на изучение истории в школе. На мой взгляд, два (только в 9-м классе три) часа в неделю на изучение истории недостаточно! В советской школе давали минимум четыре часа на изучение истории. И только после того, как вы определитесь с количеством часов на курс истории, тогда "от печки и будете танцевать" к учебнику, его объёму, наполняемости фактами. Вот за что я выступал, а не критиковал огульно учебник Мединского или самого Мединского. Я точно так же критиковал все остальные учебники, которые были написаны до него.

И уж говорить о том, что я не в теме… Я ещё в 2015 году опубликовал свой четырёхтомник, я его писал 17 лет. Мой учебник пользуется популярностью, средние продажи в месяц — 600–700 штук.

И вторая позиция, по которой я критиковал учебник Мединского: в нём содержится довольно большое количество фактических ошибок. Но вместо того, чтобы прислушаться к этому и сказать: "Да, мы исправим, спасибо за критику…" Нет! Они этого просто не заметили.

Чтобы не быть голословным, я назову сейчас вам несколько таких фактических ошибок. Страница 17 учебника: "С 1946 по 1950 год регулярно снижались цены на товары первой необходимости". Мой комментарий: в реальности решения о снижении розничных цен ежегодно принимались с 1947 по 1954 год. Начало этому процессу было положено Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) за № 4004 "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары", которое было подписано Сталиным и Ждановым 14 декабря 1947 года. Последнее решение по данному вопросу было уже оформлено Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС за № 80 "О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары", которое 18 января 1954 года подписали Маленков и Хрущёв.

Страница 23: "Вознесенский Николай Алексеевич, 1903–1950 гг. В 1938–1949 гг. возглавлял Госплан". Мой комментарий: с 10 марта 1941 года по 8 декабря 1942-го, то есть почти два года, председателем Госплана был Максим Захарович Сабуров.

Далее, страница 25: "В 1949 году началось так называемое Ленинградское дело против ряда молодых и энергичных руководителей из Ленинграда, успешно работавших в городе во время блокады: председателя Госплана Вознесенского, секретаря ЦК Кузнецова, председателя Совмина РСФСР Родионова и др. Их обвинили в фальсификации выборов в местной парторганизации, в попытке создать отдельную компартию РСФСР, в хищениях и т. п. Был также арестован ряд популярных в армии и доказавших свой полководческий талант военачальников. Среди них маршал авиации Новиков, адмирал Кузнецов и другие". Мой комментарий: во-первых, Вознесенский был привлечён к уголовной ответственности не по "Ленинградскому делу", а по "делу Госплана". И арестован не в августе, как те же Кузнецов и Родионов, а в конце октября 1949 года. Кроме того, с января 1938 года он работал в Москве, посему не мог успешно работать в Ленинграде в годы блокады. Во-вторых, ленинградских руководителей не просто обвинили, а в судебном порядке доказали их прямую причастность к фальсификации выборов в Ленинграде и области, хищению государственных средств на миллионы рублей, коррупции и связи с местными преступными группировками. На сей счёт есть целый ряд новейших исторических исследований, в том числе блестящая монография свердловского историка Сушкова "Ленинградское дело": генеральная чистка "колыбели революции", которая была опубликована в 2018 году. В-третьих: адмирал флота Кузнецов был всё же не полководцем, а флотоводцем, и он никогда не арестовывался, а всего лишь понижался в звании и должности. Так, в январе 1947 года его сняли с поста главкома ВМФ и назначили главой Управления военно-морских учебных заведений, перевели на службу в Ленинград. А в феврале 1948 года, по решению офицерского Суда чести, понизили в воинском звании с адмирала флота до контр-адмирала и направили на пост заместителя главкома войсками Дальнего Востока по военно-морским силам. Правда, уже в июле 1951 года он опять возглавил ВМФ в ранге военно-морского министра СССР. Вроде бы это мелочь, но там сплошные ошибки, фактические. Вот я на что указывал! Но об этом ни слова не сказал Никифоров.

Далее, страницы 46–47: "В условиях начавшейся конфронтации Трумэн выдвинул в 1947 году программу мер по спасению Европы от советской экспансии, которая получила название "Доктрина Трумэна". Дальше цитата: "В 1948 году был принят так называемый "План Маршалла" по имени госсекретаря США Дж. Маршалла. Программа американской помощи в восстановлении Европы". Мой комментарий: по факту "Доктрина Трумэна", или "Доктрина сдерживания коммунизма", была сформулирована президентом Трумэном ещё в феврале 1946 года в его официальном послании к Конгрессу США, где была озвучена программа по спасению Европы от советской экспансии. А программа помощи Европе, или "План Маршалла", была объявлена не в 1948 году, а озвучена госсекретарём Джорджем Маршаллом в Гарвардском университете 5 июня и принята 12 июля того же 1947 года на Парижской конференции, где собирались главы 16 государств Западной и Центральной Европы. С 3 апреля 1948 года началась уже конкретная реализация этого плана.

Далее, страницы 85–86: "Тамм Игорь Евгеньевич, физик-теоретик, дважды лауреат Государственной премии СССР в 1946, 1953 годах. Франк Илья Михайлович, физик… Лауреат трёх Государственных премий, в 1946, 1953, 1971 годах". Мой комментарий: в 1946, 1953 годах никакой Государственной премии СССР не было, а была Сталинская премия I–III степени.

Кирилл РЫЧКОВ. Если в учебнике встречаются такие места, как цитата из книги Семанова, то что получается? Пошёл ученик, сын мой или дочь, в школу… Приходит оттуда и говорит: "Папа, ну что ты! Вот тут же написано, жестокий Сталин! Истеричка Хрущёв… Один Брежнев, оказывается, у вас хороший был! Что ты мне сказки рассказываешь?" Мы начинаем ссориться, уже в семье ссориться… Учебник истории не должен способствовать расколу в семье, в обществе!

Евгений СПИЦЫН. Но всех, кто пытается с благожелательных позиций это подправить, тут же записали в стан врагов народа и поставили на одну доску с настоящими врагами народа. И статью назвали "Что стоит за "правым" и "левым" уклонами в критике нового учебника истории". То есть, типа, мы из одной своры, только у нас разные уклоны.

Представили дело таким образом, что я, якобы по заданию каких-то ЦРУ, или МИ-6, или каких-то масонских структур, или Бильдербергского клуба встал в стройные ряды критиков этого учебника. Не стыдно такие вещи писать? Я требую сатисфакции, требую извинений! За извращение моей реальной позиции по этому учебнику.

И ещё одно обстоятельство. Дальше довольно внушительный абзац Никифоров посвятил критике позиции Холмогорова и тому, что, дескать, Ленин не был немецким шпионом. В связи с этим хочу сказать, что я учился на истфаке МПГУ, где преподавали выдающиеся учёные, историки и педагоги. Аполлон Григорьевич Кузьмин нам на первом курсе с первого занятия сказал, что в истории нет однозначных ответов, что это проблемная наука, что между двумя точками зрения лежит отнюдь не истина, а проблема. Он учебник свой последний, который вышел за полгода до его смерти, лучший учебник для студентов исторических факультетов, написал именно в таком ключе, чтобы заставить людей, студентов, думать… И я считаю, что в старшей школе надо включать проблемный подход. Мы учились, когда не было интернета, и для нас главным поводырём был действительно школьный учебник. Сейчас ребёнок в интернете получит кучу различных точек зрения. И чтобы предотвратить его переформатирование с помощью интернета, вы должны написать о наиболее острых темах отечественной истории, особенно ХХ века, именно в проблемном ключе, представить всё разнообразие точек зрения. Я 20 лет отработал в школе и знаю, что дети 15–17, а теперь и 18 лет в состоянии понять и оценить это. Вы как учитель должны уметь объяснить им, почему возникли эти точки зрения. И почему есть точка зрения, что Ленин — немецкий шпион, а есть точка зрения, опровергающая это. Вы должны им сказать про бумаги Сиссона, показать корни этой проблемы. Если вы этого не скажете, ребёнок залезет в интернет, и там будет куча всяких материалов от царебожников и прочих фантазёров о том, что Ленин — предатель и немецкий шпион. Только почему-то в годы Гражданской войны РККА воевала не только против Деникина, Колчака, Миллера и далее по списку, но и против 14 стран Антанты и Германии, которые странным образом финансировали и вооружали Деникина, Колчака, Миллера и далее по списку. Ой, какие патриоты Отечества, боровшиеся с "проклятыми большевиками" под лозунгами "Единой и неделимой России"! Других спонсоров не нашлось? Значит, те, которые сейчас на западные деньги выполняют заказы своих кукловодов, — иноагенты, а которые 100 лет назад делали то же самое, да ещё и с оружием в руках, воевали против собственного народа, — национальные герои?

Кирилл РЫЧКОВ. Я бы ещё хотел обратить внимание, что в этой статье вас записывают в участники кампании по критике Мединского. То есть утверждают, что есть некая кампания…

Евгений СПИЦЫН. Так я и говорю, что Ходорковский и Ко сейчас только возбудились, а я о теме учебников и их содержания, их идеологической стороне говорю уже 10 лет!

И в заключение у меня предложение мягкой формы порицания Никифорову — дать ему титул бракодела. Как в советское время — 25% зарплаты в пользу государства, чтобы он в следующий раз всё-таки вдумчивее писал, не совершал таких грубейших ляпов и не извращал позицию своего оппонента.

Я надеюсь, что Мединский и его соавторы всё-таки учтут критику конкретных ошибок, которые содержатся в этом учебнике, и внесут правки.

Кирилл РЫЧКОВ. Евгений Юрьевич, благодарю вас за свет просвещения!