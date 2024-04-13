В преддверии Шестнадцатого фестиваля «Цифровая история» Евгений Спицын рассказывает о главных событиях и действующих лицах советской экономики и высказывается относительно управленческих способностей Никиты Сергеевича Хрущёва.#цифроваяистория #егоряковлев #сталин #евгенийспицынци #хрущёв

Шестнадцатый научно-популярный фестиваль «Неизвестная Вторая мировая» 20 и 21 апреля: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2807282/

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Евгений Юрьевич Спицын – известный историк, автор книг о советской экономике и политике.

2. Он рассказал о новой книге в серии "Советская держава 1945-1985 годов", которая будет называться "Ложь и правда о советской экономике".

3. По мнению Спицына, эта тема является наиболее сложной для изучения, так как требует анализа большого количества экономических данных и цифр.

4. Спицын считает, что Хрущев нанес сильный удар по сталинской модели экономики, проведя ряд реформ, которые привели к стагнации и кризису в экономике.

5. Он подробно рассказал, как Хрущев реформировал госплан, госкомитет по внедрению новой техники, а также ликвидировал систему производственных артелей.

6. Эти изменения, по мнению Спицына, ослабили централизованное управление экономикой и стали предпосылками для дальнейшего кризиса в годы перестройки.

Вывод: Беседа была посвящена новой книге Е.Ю. Спицына о советской экономике, в которой он подробно анализирует реформы Хрущева, приведшие, по его мнению, к негативным последствиям для развития советской экономической системы.