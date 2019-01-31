Съезд Победителей как альтернатива предательству

26 января 1934 года открылся XVII съезд ВКП(б), на котором были подведены итоги первой пятилетки, определены направления реализации второго пятилетнего плана (1933–1937), предусматривавшего превращение СССР в «технико-экономически независимую страну и в самое передовое в техническом отношении государство в Европе».

Навязанная буржуазией после победы Великой Октябрьской социалистической революции Гражданская война при активной поддержке интервентов Англии, Австро-Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, США, Турции, Финляндии, Японии довела страну до хозяйственной разрухи.



Но уже в 1926 году, при полной экономической блокаде Запада, промышленное производство в СССР достигло уровня 1913 года – периода «наивысшего развития» царской России.

XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 года утвердил Директивы по составлению Первого пятилетнего плана. Из выступления Иосифа Виссарионовича Сталина 4 февраля 1931 года: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

В результате выполнения первой пятилетки (1929–1932) объем валовой продукции промышленности за 4 года вырос вдвое.



В том числе электроэнергии, серной кислоты – в 2,7 раза, угля и нефти – в 1,8 раза, стали – в 1,4 раза, цемента – в 2, металлорежущих станков – в 10, тракторов, автомобилей – в 30 раз.



Заново были созданы тракторная, автомобильная, авиационная промышленность, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение, новая угольно-металлургическая база на Востоке.

Политика власти оправдывала себя, авторитет ее возрастал, жизнь людей и страны налаживалась. Оттого-то и вспоминают те, кто жил в 30-е годы, это время как удивительно светлое. Не потому, что ели сладко, а потому, что верили в осуществляемую мечту о светлом будущем.

Очередной вехой и стал XVII съезд партии, который со временем начал носить двойное название. Его называли съездом победителей, а иногда – съездом расстрелянных. Давайте разберемся.

Съездом победителей XVII съезд назвали, поскольку основным тоном звучали итоги успехов и побед индустриализации.



Проблем еще было много, но успехи налицо. Второе название ему дали по той причине, что часть его делегатов впоследствии были репрессированы.



А еще на съезде не было ни одного выступления, в котором не звучали бы славословия в адрес руководителя Страны Советов, хотя многие делегаты знали, что Сталин восхвалений не любил и его отношение к собственному культу варьировалось от насмешки до презрения.

Особенно лебезили перед Сталиным бывшие лидеры оппозиции. Их Киров называл обозниками, они люто ненавидели Вождя, хотели свергнуть его с пьедестала, но, стиснув зубы, лицемерно превозносили.

Рассказывают, что именно на XVII съезде была предпринята попытка снять Сталина. Якобы на некоем тайном совещании (этакий политический квартирник) собравшиеся делегаты съезда всерьез говорили о замене Сталина Кировым. Но архивисты развеяли этот миф о заговоре против Сталина.

Андрей Артизов, первый заместитель руководителя Федерального архивного агентства утверждал: «Не найдено документов, которые подтверждают, что в процессе работы съезда проводились сепаратные совещания между участниками съезда с целью смещения Сталина».

После 1956 года ходили слухи, что в результате тайного голосования против Сталина было подано 292 голоса из 1225 голосовавших.

В архивных же данных фигурируют другие цифры. Там указано, что против Сталина было подано 3 голоса, против Кирова – 4.

Именно с подачи Хрущева было распространено выражение «ленинская гвардия» как синоним «самых верных последователей» Ильича. Во время «хрущевской оттепели» и особенно в период перестройки много писали о том, что Сталин уничтожил ленинскую гвардию из зависти, ревности и жажды власти.



Но о какой-то мифической ленинской гвардии не приходится всерьез рассуждать. Все эти люди из окружения Ленина разных лет были со своими взглядами на жизнь, революцию, партию, претензиями на государственную власть.

Так, Троцкий только в середине 1917 года примкнул к большевикам и всегда имел претензии на собственное лидерство.

Свердлов, достаточно загадочная фигура, проявил себя как талантливый организатор времен революции и военного коммунизма, но в Совет народных комиссаров, возглавляемый Лениным, он не вошел, хотя всегда претендовал на высшие должности в руководстве.

Можно ли относить к ленинской гвардии таких лидеров, как Зиновьев и Каменев? Они выступили против предложения вождя о вооруженном перевороте, даже публично раскрыв тем самым замыслы большевиков противникам. В своем «Завещании» Владимир Ильич дал характеристику ближайшим соратникам, из которых только Сталин представлен как «твердокаменный» ленинец.

В том-то и заключалась сложность положения Ленина как вождя (а после него Сталина), что не было у них вначале никакой гвардии, безоговорочно их поддерживающей.



И к этой группе «старых большевиков», особенно после Октябрьской революции, стало примазываться немало самозванцев – в частности, сторонников Троцкого, вступившего в большевистскую партию лишь в августе 1917 года. Потерпев поражение в идейно-политической борьбе с Центральным Комитетом партии во главе со Сталиным, они выдавали свой крах за «погром ленинской гвардии».

Только в конце тридцатых годов Сталину удалось создать, после жестокой внутрипартийной борьбы, устойчивое государственное устройство.



Поэтому если термин «ленинская гвардия» и имеет право на существование, то лишь для лиц, упомянутых в так называемом ленинском «Завещании». И наверное, надо признать, что Сталин по справедливости покарал всех изменивших Ленину и ВКП(б) фигурантов ленинского «Письма к съезду», которые оказывали активное сопротивление строительству социализма, пытались ослабить позиции созидательного большинства партии коммунистов.



В стране существовала нелегальная оппозиция, достаточно мощная, захватывающая верхушку партии и имеющая разветвленную сеть низовых групп. Сдаваться она не собиралась.



А поскольку все легальные попытки снять главу государства провалились, то естественно было ожидать, что оппозиция перейдет к нелегальным методам, то есть к террору, либо к попытке государственного переворота, что особенно опасно было в канун надвигающейся войны.

Есть любопытный психологический казус: когда один человек говорит о другом, мы подчас мало узнаем о человеке, о котором говорят, но почти всё о том, кто говорит. Если, например, некто сексуально озабочен, ему кажется, что всем в мире движет секс. Если он одержим жаждой власти, он и другим приписывает те же побуждения. И так далее…

Большая часть расхожих представлений о Сталине исходит от Троцкого, который старательно трудился над созданием своего культа.

Между тем воспоминания людей, которые действительно знали Сталина, свидетельствуют, что это был очень скромный человек, крайне негативно относившийся к восхвалению его личности.

Получается, что культ Сталина был идеологически обусловлен и создан он был верхушкой партии, что, наверное, характеризует ее не самым лучшим образом. Ужасно льстить ничтожеству, но еще ужаснее – умному человеку, который все понимает и относится к льстящим так, как они того заслуживают.

Термин «репрессии» был, применительно к отдельному периоду, изначально озвучен Хрущевым для использования его с целью придания негативной окраски всему сталинскому периоду. Когда первый раз Хрущев оглушил всех так называемой «правдой о сталинских репрессиях», авторитет СССР в мире сразу рухнул на радость врагам.



Произошел раскол в мировом коммунистическом движении. Мы рассорились с великим Китаем, и множество людей вышли из коммунистических партий социалистических и капиталистических стран.

Появлению «разоблачительного» доклада на XX съезде партии послужило несколько причин.

Во-первых, Хрущев понимал, что в сравнении со Сталиным он абсолютно несопоставим и поэтому была поставлена задача унизить и уничтожить авторитет вождя.

Во-вторых, и это было самым главным мотивом Хрущева и его союзников, – избавиться от страха кары за участие в репрессиях тридцатых годов. Хрущев и его окружение хотели править страной, не боясь оказаться на скамье подсудимых.

XX съезд КПСС, по сути, выдал им такие гарантии.

Если же проанализировать причины появления так называемых «массовых репрессий», то можно утверждать, что многие дела о заговорах, шпионаже, о преступлениях ошалевших от власти и безнаказанности руководителей регионов и чиновников имели реальную основу.

Но было и много сфальсифицированных дел – сведение счетов во властных коридорах, подсиживание по службе, коммунальные склоки, авторское соперничество, научная конкуренция, дрязги художников, музыкантов и композиторов. Была и подлость следователей и доносчиков (четыре миллиона доносов было написано за 1937–1938 годы).

Именно эти обстоятельства и привели к немалому числу невинно репрессированных граждан.

Когда выдающегося советского ученого Льва Николаевича Гумилева уже при Горбачеве спрашивали, не держит ли он зла на Сталина, при котором сидел в тюрьме, он отвечал: «Но ведь меня не Сталин сажал, а коллеги по кафедре».

Но чего так и не удалось обнаружить – так это дел, состряпанных по указанию Кремля. А обратные примеры были – когда по воле Сталина многих невиновных выводили из-под расстрела, а то и вовсе освобождали.

События 30-х годов показали, что основную проблему для советской власти составлял партийный и государственный аппарат, состоявший в немалой степени из беспринципных, малограмотных и алчных служащих и высокопоставленных говорунов, не способных к эффективному управлению подчиненными.

Такой контингент чиновников всех мастей был неэффективен и неуправляем, что для Советского государства, находящегося во враждебном окружении, в котором «кадры решают всё», было смерти подобно.

И не зря в отчетном докладе XVII съезду партии Сталин говорил о двух типах людей, которые «не дают нам двигаться вперед».

Вот его развернутая цитата: «Один тип работников – это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие вельможами… Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы… А теперь о втором типе работников.



Я имею в виду тип болтунов, я сказал бы, честных болтунов, людей честных, преданных Советской власти, но не способных руководить, не способных что-либо организовать. Как быть с этими неисправимыми болтунами?



Ведь если их оставить на оперативной работе, они способны потопить любое живое дело в потоке водянистых и нескончаемых речей. Очевидно, что их надо снимать с руководящих постов и ставить на другую, не оперативную работу. Болтунам не место на оперативной работе!»

Получается, что товарищ Сталин из прошлого дал нам прекрасный совет, как должны работать сегодня чиновники всех мастей и рангов.

Иосиф Виссарионович понимал, что накануне большой войны народ и власть должны быть едины, и поэтому в строгом наказании видел средство сдерживания аппарата, сумел избавиться от развращенных аппаратчиков и создал работоспособное советское чиновничество.

Возобладал принцип «не можешь – научим, не хочешь – заставим».

И народ всецело поддерживал «жесткие меры социальной защиты», особенно применяемые к врагам Советской власти.

Во время проведения чисток тысячи бюрократов дрожали за свои места.



Чиновники и административные служащие, которые до этого приходили на работу в десять часов, а уходили в половине пятого и лишь пожимали плечами в ответ на жалобы, трудности и неудачи, теперь сидели на работе с восхода до заката солнца, начали переживать за успехи и неудачи руководимых ими предприятий, и они на самом деле стали бороться за выполнение плана, экономию и за хорошие условия жизни для своих подчиненных, хотя раньше это их абсолютно не беспокоило.

В ходе партийных чисток все видные партийные бароны, пропивающие золотой запас России, захватившие для личного пользования дворянские и купеческие дворцы, все примазавшиеся к революции исчезли как дым. И это, наверное, справедливо.



В наше время нельзя судить процессы тридцатых годов мерками сегодняшнего дня. Страна, окруженная со всех сторон врагами, жила по законам военного времени. И лозунг «Кто не с нами, тот против нас» имел право на существование.

А тогда ни один начальник уже не чувствовал своей безнаказанности, неприкасаемых не стало. Страх не добавил ума номенклатуре, но по крайней мере предо­стерег ее от откровенных подлостей.

Сталину либералы предъявляют обвинение в расстрелах многих тысяч человек за 30 лет. Логика у либералов простая – это все жертвы сталинизма. То есть получается так, что в то время не могло быть ни убийц, ни бандитов, ни садистов, ни растлителей, ни мошенников, ни предателей, ни вредителей. Все жертвы были осуждены по политическим мотивам, все были кристально честные и порядочные люди.

А между тем аналитический центр ЦРУ «Рэнд Корпорейшн», опираясь на данные демографии и архивные документы, подсчитал число репрессированных в сталинскую эпоху. Оказалось, что расстреляно было менее 700 тысяч человек с 1921 по 1953 год.



При этом на долю приговоренных к статье по политической 58-й статье приходится не более четверти дел. Такая же доля наблюдалась и среди заключенных трудовых лагерей.

Мы, безусловно, осуждаем репрессии, и именно в том плане, что тогда под жернова правосудия попало немало невинных людей.

Но в те годы разрушить нашу молодую страну было значительно легче, поскольку врагов Советской власти было на порядки больше, чем в 1991 году.

И только железная воля Сталина, уверенного в правоте дела революции, которому он служил, помешала развалить первое в мире государство рабочих и крестьян.

Обращаясь к деятелям-злодеям, как ныне здравствующим, так и помершим (Горбачев, Ельцин и их последыши), профукавшим СССР и добивающим Россию, Сталин вполне мог спросить:

«Ушлёпки, я вам оставил Великую Державу – где она?»

Кстати, академик Татьяна Заславская, большая сторонница реформ девяностых годов, входившая в свое время в администрацию президента Ельцина, призналась через полтора десятилетия, что только за три года шоковой терапии в России одних лишь мужчин среднего возраста скончалось 8 миллионов.

Современные либералы считают, что «кровавая Сталинская эпоха» безвозвратно ушла вместе с разрушением Советского Союза в прошлое и наступило сладкое капиталистическое настоящее, которое и будет длиться вечно.

Эта нескрываемая радость и благодарность заокеанскому «партнеру» за «доброту» прозвучали в речи первого президента Российской Федерации, в прошлом «верного ленинца», депутата Совета Союза Верховного Совета СССР, члена Президиума Верховного Совета СССР, народного депутата СССР и члена Совета Национальностей Верховного Совета СССР, народного депутата РСФСР и председателя Верховного Совета РСФСР, члена КПСС с тридцатилетним стажем, члена ЦК КПСС, первого секретаря Свердловского обкома КПСС, секретаря ЦК КПСС, первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Николаевича Ельцина, произнесенной в конгрессе США в июне 1992 года.

Приводим фрагменты этого исторического выступления:

«Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавшей свой выбор в пользу свободы и демократии…

Мир может вздохнуть спокойно – коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть…

Не может существовать демократия и тоталитарная государственная система структур. Не может сосуществовать рыночная экономика и возможность командовать всем и вся. Не может сосуществовать плюралистическое по своей природе гражданское общество и коммунистическая нетерпимость к инакомыслию. Опыт минувших десятилетий научил нас – коммунизм не имеет человеческого облика! Свобода и коммунизм несовместимы…

Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России.

Именно Россия существенно замедлила скорость маховика милитаризации и делает все, чтобы остановить его. Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжелых «СС-18», нацеленных на США… Хотел бы закончить свое выступление словами известного американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина – «Господи, благослови Америку!»

И эту речь произнес человек, который тридцать лет был в КПСС, человек, который за малейшие прегрешения ломал судьбы рядовых коммунистов, человек, который поднялся на самые верхние ступеньки партийной лестницы по спинам конкурентов и который клялся защищать партию и страну до последней капли крови.

Как же надо было не любить свою Родину, свой народ, чтобы притворяться всю жизнь и откровенно предать, и продать все то, что созидали, защищали и отстояли наши отцы, деды и прадеды.

И каким контрастом звучат сегодня стратегические задачи, поставленные перед народом «Съездом победителей», и задачки, прозвучавшие на 19-м съезде партии «Единая Россия», и тот елей, который сегодня льется из уст наших либералов, стелющихся перед Западом и Америкой, в сравнении со сталинской сдержанной силой!

И как не хватает нам всем сегодня товарища Сталина, который поднял страну из руин и сделал ее сверхдержавой, который не стеснялся подлецов называть подлецами, а предателей – предателями и который наказывал врагов народа независимо от постов, которые они занимали.

И в заключение несколько строчек из песни Александра Вертинского, написанной им в 1946 году.



И в боях за Отчизну суровых

Шли бесстрашно

на смерть за него,

За его справедливое слово,

За великую правду его.

Как высоко вознес он Державу,

Мощь советских народов-друзей.

И какую великую славу

Создал он для Отчизны своей.

Великий патриот и теперь сражается за Родину



Владимир Зуев



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4303669.html