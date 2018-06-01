Новости Украины и Новороссии 01 июня 2018

Особой приметой украинской пропаганды является неуёмная ненависть к определению «Русский мир». Петр Порошенко договорился до того, что увидел истинное призвание Украины в том, что она «удалит рудименты того политического проекта, который называется „русским миром“»

По мнению полудержавного властелина, «ликвидация русского мира и московской веры будет истинным восстановлением исторической справедливости». Но каков же в таком случае грядущий «Мир Украинский», который пушками и цензурой, людскими жертвами и пропагандистскими истериками пытается выстроить киевский режим?

Недавно Национальный банк Украины выпустил сувенирную монету номиналом 10 гривен, которая поразила воображение прессы и нумизматов — на ней изображены копающие картошку мужчина и женщина. Как сообщалось, данный сюжет посвящен «раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица… На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце. По кругу размещены надписи: копание картошки» (из официального описания монеты).

При всём комизме изображения, отчеканенная монета точно иллюстрирует уход Украины в архаику, в доиндустриальную эпоху, к идеалу националистической идеологии старых-новых идолов — Михновского, Донцова, Бандеры. Происходящая сейчас деиндустриализация, падение Украины на нижние позиции во всевозможных рейтингах развития, «почётное» последнее место в Европе по уровню жизни — закономерный итог разорения собственной страны национал-элитой в маскировочных вышиванках.

Однако вместо того, чтобы с радостью обитать в дивном «Украинском Мире», лишенный привычных рабочих мест, оголодавший народ побежал спасаться в разные стороны. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и бывший соратник Ющенко генерал Николай Маломуж определяет ситуацию как национальную трагедию.

«Мы говорим о большой проблеме и трагедии для страны. Активная часть, интеллектуальная в первую очередь, которая имеет большую способность к труду, выезжает за границу. В первую очередь — Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада, США — до 9 миллионов. Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет», — заявил один из крестных отцов «оранжевого майдана» в эфире телеканала NewsOne.

А дальше генерал излагает традиционно-беспомощный рецепт избавления от напастей, достойный лишь малолетних питомцев фонда Сороса. Обнищание нации, по его мнению, «происходит потому, что не дали альтернативу — свободного развития малого и среднего бизнеса, альтернативных видов кооперации, которая дала бы рабочие места и высокие стандартны. Это основная причина, почему выезжают», — диагностировал генерал. Да ну! Это сколько же десятков миллионов мелких производств необходимо создать после сознательного уничтожения всей крупной промышленности и фундаментальной науки, которыми на весь мир славилась Украина?

А их ликвидация (сомневаюсь, что кадровый шпион Маломуж о том не догадывается) была вполне сознательной. И не только в рамках уничтожения потенциального государства-конкурента западными структурами. Изнутри разрушительному процессу всячески помогали и поддакивали украинские националисты, которые с самого начала независимости отвечали за государственную идеологию.

Патологическая ненависть к масштабным формам экономической жизни — предприятиям-гигантам, промышленным мегаполисам, космополитизму индустриальных центров — это растерянность провинциала перед закрытой, богато украшенной дверью, которую он начинает колотить ногами, уродовать, поджигать — а надо было всего-то аккуратно открыть на себя.



РИА Новости, Стрингер

Ненависть к городу есть основа всех архаично-ксенофобских доктрин. Тот же Бандера в 1941 году призывал «села бросить на города», пропагандируя клич «Крестьянская Украина добывает города и уничтожает врагов!» Подразумевалось, что управленческие, идеологические, просветительские функции космополитического городского уклада жизни находятся в антагонизме с инфицированной националистическими предрассудками сельской массой. Тёмной массой весьма удобно манипулировать самозваными вождям, часто неконкурентоспособным в обычных условиях большого города.

Киевский публицист Денис Жарких обращает наше внимание на весьма важную деталь. «Исследователи фашизма, да и сами фашисты пишут, что их основа сельские парни. Но не все подряд, а те, кто перебрался в город… Проблема в том, что в городе сельский парень не в своей среде, и тут ему предлагают эту среду преобразовать, научить городских хлюпиков ходить строем, орать славу вождю (стране) и, вообще, свободу любить. В советское время село должно было в городе учиться, адаптироваться к новым условиям.

Нынешняя идеология государства Украина утверждает, что учиться не надо, надо учить других, даже если толком сам ничего не знаешь… Город убивают не только экономически, но и морально».

Уничтожение украинского города и села идёт единовременно, причём на фоне продолжающегося падения уровня потребления до уровня беднейших стран. Разрекламированная «аграрная сверхдержава» Украина вошла в список стран, где граждане массово недоедают. Согласно данным доклада ООН, подготовленном для Совета Безопасности специалистами Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), сегодня на Украине острую нехватку продовольствия испытывает около 1,2 миллиона человек.

Сообщается также, что упомянутые голодающие 1,2 миллиона человек — это всего лишь 26% от более обширной категории украинцев, так или иначе испытывающих дефицит продуктов питания. Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием, вошли Афганистан, Йемен, Ливан, Сирия, Сомали, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Стоит ли теперь удивляться, что рядовые украинцы в поисках достойного заработка бегут за рубеж?

На украинских форумах и в соцсетях живо обсуждают весьма показательное объявление. Жителей «аграрной сверхдержавы» приглашают в Польшу на оплату в 9 злотых (65 гривен или 150 рублей) в час, с «возможностью работать много часов» и «хорошими панами». Мечта прильнуть к «хорошему пану» — это и есть закономерный финал фактически утерянной сегодня независимости. И монета с изображением копателей картошки — словно позорная плата за весь проданный в рабство украинский народ.

Константин Кеворкян

Украина.ру

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