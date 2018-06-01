Новости Украины и Новороссии 01 июня 2018
- 06:00 Особенности «Украинского Мира».
- 05:30 Кто и зачем «убил» Бабченко.
- 03:30 Московский художник рассказал, как для него началась война на Донбассе (ВИДЕО).
- 01:06 Пример эффективной работы.
- 00:00 Организатора «убийства» Бабченко арестовали.
- 31.05 23:27 Вeсь миp аплoдирует спецoперации.
- 31.05 23:20 «Клинические идиоты»: Позорная постановка с Бабченко была затеяна ради «отжима» оружейного бизнеса.
- 31.05 22:54 СБУ вновь опровергла собственное заявление по делу Бабченко.
- 31.05 21:50 Голландия заявила о возможности обвинения Украины в крушении Boeing МН17.
Особенности «Украинского Мира»
Особой приметой украинской пропаганды является неуёмная ненависть к определению «Русский мир». Петр Порошенко договорился до того, что увидел истинное призвание Украины в том, что она «удалит рудименты того политического проекта, который называется „русским миром“»
По мнению полудержавного властелина, «ликвидация русского мира и московской веры будет истинным восстановлением исторической справедливости». Но каков же в таком случае грядущий «Мир Украинский», который пушками и цензурой, людскими жертвами и пропагандистскими истериками пытается выстроить киевский режим?
Недавно Национальный банк Украины выпустил сувенирную монету номиналом 10 гривен, которая поразила воображение прессы и нумизматов — на ней изображены копающие картошку мужчина и женщина. Как сообщалось, данный сюжет посвящен «раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица… На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце. По кругу размещены надписи: копание картошки» (из официального описания монеты).
При всём комизме изображения, отчеканенная монета точно иллюстрирует уход Украины в архаику, в доиндустриальную эпоху, к идеалу националистической идеологии старых-новых идолов — Михновского, Донцова, Бандеры. Происходящая сейчас деиндустриализация, падение Украины на нижние позиции во всевозможных рейтингах развития, «почётное» последнее место в Европе по уровню жизни — закономерный итог разорения собственной страны национал-элитой в маскировочных вышиванках.
Однако вместо того, чтобы с радостью обитать в дивном «Украинском Мире», лишенный привычных рабочих мест, оголодавший народ побежал спасаться в разные стороны. Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и бывший соратник Ющенко генерал Николай Маломуж определяет ситуацию как национальную трагедию.
«Мы говорим о большой проблеме и трагедии для страны. Активная часть, интеллектуальная в первую очередь, которая имеет большую способность к труду, выезжает за границу. В первую очередь — Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада, США — до 9 миллионов. Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет», — заявил один из крестных отцов «оранжевого майдана» в эфире телеканала NewsOne.
А дальше генерал излагает традиционно-беспомощный рецепт избавления от напастей, достойный лишь малолетних питомцев фонда Сороса. Обнищание нации, по его мнению, «происходит потому, что не дали альтернативу — свободного развития малого и среднего бизнеса, альтернативных видов кооперации, которая дала бы рабочие места и высокие стандартны. Это основная причина, почему выезжают», — диагностировал генерал. Да ну! Это сколько же десятков миллионов мелких производств необходимо создать после сознательного уничтожения всей крупной промышленности и фундаментальной науки, которыми на весь мир славилась Украина?
А их ликвидация (сомневаюсь, что кадровый шпион Маломуж о том не догадывается) была вполне сознательной. И не только в рамках уничтожения потенциального государства-конкурента западными структурами. Изнутри разрушительному процессу всячески помогали и поддакивали украинские националисты, которые с самого начала независимости отвечали за государственную идеологию.
Патологическая ненависть к масштабным формам экономической жизни — предприятиям-гигантам, промышленным мегаполисам, космополитизму индустриальных центров — это растерянность провинциала перед закрытой, богато украшенной дверью, которую он начинает колотить ногами, уродовать, поджигать — а надо было всего-то аккуратно открыть на себя.
РИА Новости, Стрингер
Ненависть к городу есть основа всех архаично-ксенофобских доктрин. Тот же Бандера в 1941 году призывал «села бросить на города», пропагандируя клич «Крестьянская Украина добывает города и уничтожает врагов!» Подразумевалось, что управленческие, идеологические, просветительские функции космополитического городского уклада жизни находятся в антагонизме с инфицированной националистическими предрассудками сельской массой. Тёмной массой весьма удобно манипулировать самозваными вождям, часто неконкурентоспособным в обычных условиях большого города.
Киевский публицист Денис Жарких обращает наше внимание на весьма важную деталь. «Исследователи фашизма, да и сами фашисты пишут, что их основа сельские парни. Но не все подряд, а те, кто перебрался в город… Проблема в том, что в городе сельский парень не в своей среде, и тут ему предлагают эту среду преобразовать, научить городских хлюпиков ходить строем, орать славу вождю (стране) и, вообще, свободу любить. В советское время село должно было в городе учиться, адаптироваться к новым условиям.
Нынешняя идеология государства Украина утверждает, что учиться не надо, надо учить других, даже если толком сам ничего не знаешь… Город убивают не только экономически, но и морально».
Уничтожение украинского города и села идёт единовременно, причём на фоне продолжающегося падения уровня потребления до уровня беднейших стран. Разрекламированная «аграрная сверхдержава» Украина вошла в список стран, где граждане массово недоедают. Согласно данным доклада ООН, подготовленном для Совета Безопасности специалистами Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), сегодня на Украине острую нехватку продовольствия испытывает около 1,2 миллиона человек.
Сообщается также, что упомянутые голодающие 1,2 миллиона человек — это всего лишь 26% от более обширной категории украинцев, так или иначе испытывающих дефицит продуктов питания. Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием, вошли Афганистан, Йемен, Ливан, Сирия, Сомали, Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Стоит ли теперь удивляться, что рядовые украинцы в поисках достойного заработка бегут за рубеж?
На украинских форумах и в соцсетях живо обсуждают весьма показательное объявление. Жителей «аграрной сверхдержавы» приглашают в Польшу на оплату в 9 злотых (65 гривен или 150 рублей) в час, с «возможностью работать много часов» и «хорошими панами». Мечта прильнуть к «хорошему пану» — это и есть закономерный финал фактически утерянной сегодня независимости. И монета с изображением копателей картошки — словно позорная плата за весь проданный в рабство украинский народ.
Константин Кеворкян
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Кто и зачем «убил» Бабченко
Отлично, что Аркадий Бабченко жив. Впрочем, учитывая методы нынешней украинской власти, не факт, что это надолго.
С 2014 года Украину захлестнула волна политических убийств и расправ, большинство из которых приписывается «руке Москвы», Кремлю, Кадырову и непосредственно лично Путину. Большинство из обвинений и инсинуаций так и остаются недоказанными, основываясь лишь на заявлениях отдельных украинских чиновников.
Точно так же остаются нераскрытыми и нерасследованными кажущиеся резонансными другие инциденты, якобы являющиеся преступлениями: «покушения» на экс-гепрокурора Шокина, депутата Геращенко, многочисленные откровения Службы безопасности о поимке якобы шпионов, диверсантов и предотвращении терактов. Эдак послушать — каждый день украинские правоохранители и службисты защищают страну от регулярных провокаций России.
На самом деле это все неправда.
Не одно преступление, инкриминируемое «русскому следу», рассыпается в любом независимом суде за отсутствием доказательной базы. Большинство обвинений в сепаратизме тоже закрываются украинскими же судами из-за отсутствия улик и состава преступления. Доказать вмешательство иностранных государств еще сложнее.
Поэтому «рука Москвы/Кремля» уже давно стала притчей во языцех в обиходе украинцев. Никто на бытовом уровне не верит в то, что то или иное преступление санкционировано или исполнено по приказу из России.
Зато СМИ тиражируют «темники» и сообщения чиновников для создания картинки западным правительствам о том, как героически сражается украинская власть с русскими диверсантами на всех фронтах за неимением никаких реальных результатов.
Кроме того, очень забавно наблюдать, как те же самые лица, что призывали бороться с фейковыми новостями и русской пропагандой, создают и распространяют точно такие же вбросы, как и Дмитрий Киселев или другие известные «говорящие головы» Кремля. И если уж ЕС и США борются с фейками и дезинформацией, почему бы не быть объективными и не проверить факты в украинских пресс-релизах и новостных поводах?
Ситуация с Бабченко — наглядный пример того, какие методы использует Киев в достижении своих целей по получению дивидендов от западных правительств. Вы устали от вялотекущей «войны» на Донбассе и отсутствия реформ на Украине, застоя и постоянных скандалов во власти? Вот вам очередная сенсация об очередном «русском следе», чтобы вам было интереснее жить, чтобы западные партнеры не забыли об очередном транше евро/долларов и чтобы подогреть атмосферу недоверия внутри страны.
Фейковые новости, фейковые убийства, фейковые обвинения, фейковые деньги, фейковые факты. Что за последние 4 года Киев представил реального в отношении конкретно вмешательства России во внутренние дела Украины, исключая конфликт на Донбассе и аннексию Крыма?
Задавались ли вы вопросом, что, вполне даже возможно, весь «русский след» останавливается на событиях в Крыму и Донбассе, а все остальные события в остальных частях Украины — это все провокация украинских спецслужб и инсинуации для того, чтобы получить внутри- и внешнеполитические дивиденды?
Международные организации и их отчеты могут быть релевантны в некоторых случаях, однако в большинстве случаев даже эти организации не подтверждают версии украинской власти. В Киеве стало хорошим тоном при любой проблеме тыкать пальцами в сторону Москвы и обвинять во всем Путина, даже не потрудившись разобраться в том, что произошло. Иногда же, как мы убедились на примере Бабченко, ничего не происходило вовсе.
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Пытаться выглядеть моральным авторитетом, спекулируя на ужасах режима соседней страны, при этом используя те же самые методы и способы — явно не свидетельство демократии и развитого общества. Да и потом, если украинские службисты не гнушаются создавать такие масштабные провокации, не они ли сами стоят за резонансными преступлениями последних 4 лет?
Мое личное мнение — большинство политических убийств, в том числе Шеремета и Вороненкова, — дело рук украинских спецслужб. Никаких других убедительных доказательств иностранного вмешательства найти не удалось. Это, в свою очередь, значит, что режим, который строит свою стратегию на противопоставлении себя России, ведет себя значительно более цинично и ужасно, чем путинский.
Все так называемые предотвращенные теракты, пойманные террористы, раскрытые заговоры — не что иное, как маскарады и рекламные трюки соответствующих ведомств, чтобы дать Петру Порошенко и другим представителям украинской власти козыри для переговоров с западными донорами.
Ни одно из преступлений, якобы раскрытых или несовершенных, не является никоим образом свидетельством вмешательства России во внутренние дела Украины. Маккартизм, который США успешно побороли, был экспортирован и отлично прижился в нынешних украинских реалиях.
Возвращаясь к Бабченко. У меня нет иллюзий на его счет. Если человек настолько тесно связан со службистами чужой ему страны, я не удивлюсь, если в один прекрасный день те же люди используют его для достижения других своих целей. Это печально, но человек сам согласился быть пешкой в чужих играх.
Конечно же, вся эта ситуация показывает, что журналисты на Украине являются прежде всего объектом преследований и манипуляций со стороны украинской же власти. Журналистам дают понять, что им нужно сотрудничать с режимом, иначе их ждет либо изгнание, либо весьма печальный исход. Пишите, мол, что хотите, конечно, но в итоге вы либо с нами, либо против нас. Независимость и объективность оставьте для Запада, здесь вы должны выбрать сторону.
Кстати, на днях шведское радио опубликовало историю о том, что молодым украинцам больше не нужна война и конфликты, что они устали и винят во всем лишь свою власть, что они видят, как и раньше, свое будущее лишь заграницей (www.sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6283&artikel=6964940).
Такие статьи вы редко найдете на украинских ресурсах, ибо ура-патриотизм и агрессивная пропаганда войны и ненависти является более насущной для украинской власти и собственников СМИ.
Поэтому и возникают раз за разом такие ситуации, как с Бабченко, чтобы настроить украинское и европейское общества на нужный лад. Хорошо только, что в данной ситуации пока что обошлось без жертв. Но надолго ли?
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Антон Дмитриев (Киев), для «Русской Весны»
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Московский художник рассказал, как для него началась война на Донбассе (ВИДЕО)
Московский художник-евразиец Алексей Гинтовт рассказал о событиях в Донецке 26 мая 2014 года, когда произошло первое столкновение в донецком аэропорту, обернувшееся большими потерями ополченцев.
Своими воспоминаниями художник поделился с донецко-московской журналисткой Ириной Левченко, которая также была свидетелем событий тех дней.
«Началось для меня всё, когда числа 19-го ночью я просматривал ленту новостей и увидел, что Бородай назначен премьер-министром. Я написал: „То самое чувство, когда твой ближний становится премьер-министром“. Я понимал, что после этого поста моя жизнь изменится. Через минуту позвонил Андрей Фефелов: „Когда выезжаем?“. Таким образом, мы уже 22 оказались в Донецке», — вспоминает Гинтовт.
По словам художника, он был одним из немногих, кто присутствовал на конференции 25 мая 2014 года, когда Александр Бородай зачитывал документ о чрезвычайном положении. Гинтовт рассказал о митинге 26 числа, когда в центре Донецка появились грузовики с солдатами, которые дали залп в воздух и прямо с площади поехали в аэропорт.
«Мы прибыли в мирный город, который на наших глазах перешёл в военное состояние», — отметил московский художник.
Кроме этого, Алексей Гинтовт рассказал о первых днях войны в Донбассе, авиаударах и добровольцах, а также вспомнил о других горячих точках, в которых он побывал.
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Пример эффективной работы
А знаете, что сказали в прокуратуре на заявление Германа https://colonelcassad.livejournal.com/4225963.html, что он агент СБУ? Что по данным прокуратуры такого агента СБУ нет.
Но пока что Герман является единственным, кто назвал заказчика в Москве. За это и посажен на 60 суток без права выхода под залог.
От СБУ уже потребовали, что она расследовала информацию, что Пашинского финансирует Путин. Также раздаются требования расследовать попытку рейдерского захвата СП "Шмайсер", которым руководил храбрый агент СБУ Герман, на которого еще до этой истории были заведены уголовные дела.
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Организатора «убийства» Бабченко арестовали
Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко.
Отмечается, что соответствующее решение приняла судья Виктория Светлицкая в четверг.
«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому… меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в решении.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения.
Отмечается, что решение суда не предусматривает возможность внесения залога. В течение пяти суток постановление можно будет обжаловать.
Во время заседания Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.
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Вeсь миp аплoдирует спецoперации
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«Клинические идиоты»: Позорная постановка с Бабченко была затеяна ради «отжима» оружейного бизнеса
Журналист Александр Дубинский прокомментировал дело Бабченко.
«Рыдаю…
Фейковое убийство и задержание гражданина Германа — было способом разрешить конфликт между совладельцами оружейной компании «Шмайсер».
Герману предложили посотрудничать СБУшники. Он согласился по их просьбе передать деньги и оружие якобы киллеру.
Его взяли как организатора убийства. Чтобы отжать у него долю в компании, которая продаёт оружие МО и СБУ.
Бабченко в этой оперетте выполнил роль клоуна шапито, которого использовали для пиара. Чтобы не только бизнес оружейный отжать, но и руководителей Службы и ГПУ пропиарить.
Раскрыли заказное убийство. Под шумок украли хороший бизнес. За что участвующему в постановке Бабченко выдали его долю в виде украинского паспорта.
При этом привлекли к схеме внимание ведущих мировых СМИ, политиков, активистов. Которых сделали невольными соучастниками кражи.
Клинические идиоты».
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СБУ вновь опровергла собственное заявление по делу Бабченко
Алексей Цымбалюк действительно является «киллером» Аркадия Бабченко. Об этом, опровергая собственные слова, в четверг, 31 мая, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Facebook.
«Сегодня ошибочно ввела в заблуждение общественность о роли Цимбалюка в спецоперации СБУ. Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке неверно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия», — написала она.
Как ранее сообщала «Русская Весна», она на своей странице в соцсети опубликовала пост, в котором заявила, что Цымбалюк не является «убийцей» Бабченко.
Это же она утверждала и в комментарии для СМИ.
«Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать», — сказала Гитлянская.
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Голландия заявила о возможности обвинения Украины в крушении Boeing МН17
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок не исключил включение Украины в число ответственных за крушение рейса МН17 на Донбассе.
Голландское издание Parool опубликовало статью под заголовком «Блок не исключает шагов против Украины», где сообщается, что «кабинет министров не исключает того, что Украина также несёт ответственность за катастрофу рейса MH17, где погибло 298 человек. Министр Стеф Блок сказал об этом в нижней палате парламента».
«Я ничего не исключаю», — заявил глава МИД Нидерландов во время дебатов о расследовании авиакатастрофы в палате представителей парламента страны
Эти слова министр сказал в ответ на вопрос депутатов, которые напомнили, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над районами боевых действий. Блок добавил, что, по его мнению, в настоящее время для признания вины Украины нет «достаточных законных оснований».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su