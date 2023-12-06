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Какой план у «хозяев денег», или Власть ради власти

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Д.э.н. Валентин Катасонов о мрачных перспективах России и человечества

Ведущий: руководитель проекта «ТОЧКА СБОРКИ» Кирилл Рычков

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Хозяева денег (главные акционеры ФРС США) стремятся к мировому господству уже более 100 лет, начиная с создания Федеральной резервной системы в 1913 году. Они стоят за развязыванием мировых войн, хотят поставить под контроль весь мир.

2. Сейчас хозяева денег находятся очень близко к достижению своей цели мирового господства, но есть риск "эффекта бумеранга" для них – крах доллара и США.

3. Цель хозяев денег – абсолютная власть ради власти, стать как боги, власть для них – это высшая ценность и самоцель.

4. Чтобы подчинить людей, хозяева денег стремятся превратить их в "скотов", лишив человеческого достоинства. Это видно в антиутопиях Оруэлла, Хаксли и др.

5. В конечном итоге хозяева денег придут к власти и поставят у руля "антихриста", чья власть по пророчеству будет длиться 3,5 года.

6. Шансов избежать такого финала практически нет, мир движется к апокалипсису согласно пророчествам и закону возрастания энтропии.

7. Тем не менее, каждый человек должен бороться со злом в себе и вокруг, чтобы спасти свою душу и помочь спастись другим. Нельзя смириться с неизбежностью апокалипсиса.

Таким образом, в беседе обсуждается предопределенность прихода к власти глобальной финансовой элиты и наступления апокалипсиса, а также необходимость для каждого человека борьбы со злом, несмотря на эту предопределенность.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pzBql3xF1kw
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