Валентин Катасонов о Боге, глубинном государстве и глубинном народе.

Ведущий: руководитель проекта «ТОЧКА СБОРКИ» Кирилл Рычков

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Планы "хозяев денег" и их возможная "победа" в будущем. Обсуждалась библейская концепция того, что власть "хозяев денег" продлится лишь ограниченное время – "3 с половиной года".

2. Деградация человечества и духовные причины этого процесса с точки зрения христианства. Упоминался "второй закон термодинамики" применительно к духовной сфере.

3. Рассматривалась история США как "плацдарма" для реализации проекта "хозяев денег". Обсуждались попытки некоторых президентов США ограничить их власть (Линкольн, Кеннеди, Трамп) и причины их неудач.

4. Подробно анализировалась природа и структура "глубинного государства" в США, его связь с ФРС и влиятельными финансовыми группами типа BlackRock.

Выводы:

1. С точки зрения христианского мировоззрения, исторический процесс в конечном итоге определяется Божьим промыслом, а не "хозяевами денег", какими бы могущественными они ни казались в данный момент.

2. Тем не менее, в настоящее время влияние "хозяев денег" и "глубинного государства" крайне велико, особенно в таких странах как США. Это связано с духовной деградацией общества.

3. Борьба с этим влиянием возможна, но требует комплексного подхода, включающего как институциональные реформы, так и духовно-нравственное возрождение.