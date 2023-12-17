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Кто владеет ФРС, или за что убили Кеннеди

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Валентин Катасонов о Боге, глубинном государстве и глубинном народе.

Ведущий: руководитель проекта «ТОЧКА СБОРКИ» Кирилл Рычков

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Планы "хозяев денег" и их возможная "победа" в будущем. Обсуждалась библейская концепция того, что власть "хозяев денег" продлится лишь ограниченное время – "3 с половиной года".

2. Деградация человечества и духовные причины этого процесса с точки зрения христианства. Упоминался "второй закон термодинамики" применительно к духовной сфере.

3. Рассматривалась история США как "плацдарма" для реализации проекта "хозяев денег". Обсуждались попытки некоторых президентов США ограничить их власть (Линкольн, Кеннеди, Трамп) и причины их неудач.

4. Подробно анализировалась природа и структура "глубинного государства" в США, его связь с ФРС и влиятельными финансовыми группами типа BlackRock.

Выводы:

1. С точки зрения христианского мировоззрения, исторический процесс в конечном итоге определяется Божьим промыслом, а не "хозяевами денег", какими бы могущественными они ни казались в данный момент.

2. Тем не менее, в настоящее время влияние "хозяев денег" и "глубинного государства" крайне велико, особенно в таких странах как США. Это связано с духовной деградацией общества.

3. Борьба с этим влиянием возможна, но требует комплексного подхода, включающего как институциональные реформы, так и духовно-нравственное возрождение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UbgkrI_n5fk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31156 26450
    марина час назад

      ЦБ РФ сделал кредит в стране ещё дороже, поднял свою ставку до 16%. Это значит, что банкиры будут просить по 25-30% годовых, интересно кто их будет брать и под что ? Что с ипотекой тоже не очень понятно, точнее всё уже понятно, нет никакой ипотеки, неподъемная она. Ну и для чего тогда весь этот цирк ? Проще было объявить, что ЦБ не желает больше ничо кредитовать, ибо нефиг.

      Есть правда некоторое подозрение, что таким образом Кремль хочет выйти из существующей финсистемы, жестко встроенной в запад и перейти на прямое бюджетное финансирование нужных ему направлений в военке, сельхозке, социалке и такая придурь ЦБ и Минфина ему на руку.
      п.с. В украине ставка 15%..в рб-По новым кредитам в белорусских рублях, не считая льготных, новые значения РВСР в декабре вырастут следующим образом:

      для юридических лиц – на 0,17 процентного пункта до 10,99% годовых;
      для физических лиц – на 0,64 процентного пункта 15,25% годовых…
      п.с. кроме прямого кредитования ,еще писали про арабский банкинг..

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