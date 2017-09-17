Владимир Терещенко. Союз распался, Запад надорвался

Говорят, Запад выиграл «холодную войну». Называют причины – преимущества капитализма, демократии и свободного рынка перед плановой экономикой и авторитарным управлением. Почему же победитель сегодня так жалок?

Искать другие причины излишне – ассортимент широк, каждый выберет по вкусу. Отметём две лживые: 1)СССР никогда не сидел на нефтяной игле (в 1988 г. валютная выручка от продажи нефти в ВВП составляла 0,59%) и 2) гонка вооружений не поколебала сбалансированный советский бюджет (6-7% от ВВП по данным ЦРУ). А так примем факт – распался и распался. Запад всегда боролся с Россией – и до 17 года, и после 91, и в промежутке. Просто, к генетической ненависти к русским добавился биологический ужас уничтожения непостижимой Советской Россией. Пришлось напрягать все силы, свои и чужие.

Где Запад?

Кого называть «Западом»? Культурные идентификаторы бесполезны. Италия, Франция, Германия с Леонардо, Вольтером и Гете – забытое прошлое, информационное сырье для рекламы аукционных домов «Кристи» и «Сотбис». Да, это Запад, но ведь и Япония с Кореей уже Запад, так как больше не точат самурайские мечи, не делают сеппуку, а по-европейски потребляют, торгуют, сидят на умных унитазах и делают подтяжки. Нас интересует не архив, а субъекты «холодной войны», обладавшие правом решать и контролировать других. Таковые – США и Британия. Да, субъектность им делегирована финансовыми кланами, но и делегированная она все же субъектность. Остальные «западные» лишь вассалы субъекта, действующие как вассалы и думающие как. Так что ООО «Запад» – это англосаксы, дух большой наживы, унаследованный от многовекового пиратства и разбоя, впитавший протестантизм и иудаизм в опасной концентрации. ОПГ «Запад».

Откуда же Запад черпал силы и могущество, которые бросил на борьбу с «красной угрозой»? Вроде уместно вспомнить о свободном рынке, конкуренции, демократии, с которыми все всегда растет и благоухает – вот и тогда расцвело. Да на ум приходят какие-то колонии, опиумные войны, миллионы китайских наркоманов, африканских рабов и американских индейцев в отравленных одеялах, и невольно чувствуешь себя заагитированным сталинскими пропагандистами. Поэтому поступим честно: кто старое помянет…

Начнем с чистого листа, то есть с 20-века. Тут уж точно чисто конкретно рынок.

Oil, many, 2 ствола

Хоть пей, хоть режь, а и здесь факты – Запад спровоцировал две мировые войны, благодаря которым обогатился. Вот еще немного об «истории успеха». Уильям Энгдаль в книге «Столетие войн» назвал три кита британского могущества в 19 веке: морское господство, поддерживаемое флотом, торговыми законами и страхованием; банки и кредиты; абсолютный контроль над мировыми ресурсами. Монополия.

В 20-м веке добавилась еще одна – нефть.

Перед первой мировой войной Британия почти банкрот. Ее спасла помощь американских банков, поэтому проследим цепочку событий, сплотивших англосаксов и создавших первый из трех новых инструментов западного обогащения уже в 20-м веке.

1913 год. Образовывается ФРС, первый в мире частный банк, имеющий право эмиссии. Вот и лекарство для спасения Лондона – пущай, сердешный, воюет и спасается. 1944 г. Бреттон-Вудские соглашения (БВС) определяют доллар мировой резервной валютой, которой оплачиваются международные договоры. Пока дураки опять стреляют. 1971 г. Президент США Никсон отказывается от американских обязательств золотого обеспечения доллара по БВС. Деньги – это бумага.

Не нужно знаний экономики для понимания сути произошедшего. А это лишь первый инструмент. Другим оказалась нефть, получившая признание к концу первой мировой. Англосаксы не стали полагаться на «невидимую руку рынка», оставив ее любителям Уэллса и студентам экономических вузов.

1928 г. Банкиры Уолл-Стрита и лондонского Сити вместе с крупнейшими нефтяными игроками создают консорциум «Семь сестер», включающий British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco. Отныне никто в мире не может поставить на мировой рынок ни барреля нефти без высочайшего соизволения. 1973 г. Члены Бильдербергского клуба обсуждают актуальный вопрос – «вторичная переработка нефтедолларов» (термин Генри Киссинджера). По их планам цена на нефть вырастет в 5 раз и нужно умело разрулить ситуацию. В октябре Египет и Сирия «вдруг» вторгаются в Израиль. Посредником в переговорах назначается автор термина. Результат: рост нефтяных цен на 400%, «нефтяной шок». Аккурат в 5 раз. Промышленность мира разорена. Полученные арабскими шейхами нефтедоллары оказываются в нужных банках для «последующей переработки» обычно в виде краткосрочных кредитов для помощи разоренным под оздоровительные %% МВФ. 1979 г. «Второй нефтяной шок», нефть прыгает с 14 до 40 долларов за баррель. Мир разорен во второй раз. Кредиты – лучшее лекарство для приговоренных.

«Контролируйте нефть, и все государства будут под вашим контролем…» сказал накануне первого кризиса его вдохновитель Генри Киссинджер.

Вот и второй рычаг силы, который трудно подвести под категорию свободной конкуренции, но легко под грабеж и разбой. А чтобы оспаривать подобные методы было неповадно, существует третий инструмент – вооруженные силы США и НАТО. По сути, они – единый трезубец, которым Запад пришпиливал любую добычу, достойную его внимания, и любого несогласного бунтаря.

Так примерно Запад добывал деньги на «конкуренцию» с СССР. Ау, рыночная экономика, ты где?

У кого сколько?

СССР, спасший мир от фашизма, потерял 25% национального богатства. Было разрушено 1700 городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. заводов и фабрик. ВВП упал с $417 млрд. в 1940 г. до $343 млрд., примерно на 15%.

США«помогал» воюющим бодро, обеспечив себе мощный подъем промышленности и сельского хозяйства. ВВП выросна 50%- с предвоенных $950 млрд. до $1474 млрд.

Добавим в корзинку Британию ($331 млрд. в 1945 г.), чтобы понять разницу потенциалов двух лагерей: $1800 – Запад, $343 – СССР. Более, чем в 5 раз! Про честную конкуренцию кричат те, у кого подавляющее преимущество.

Что-то сердце растревожило

В 1904 году член палаты общин Халфорд Макиндер в докладе «Географическая ось истории» заложил теоретические основы британской гегемонии, назвав Россию «Сердцем мира» (Heartland) в хитрой формуле: «Кто владеет Восточной Европой, тот управляет «Сердцем мира», кто владеет «Сердцем мира», тот управляет «Мировым островом» (Евразия + Африка – авт.), кто владеет «Мировым островом», тот управляет миром». Россия всегда была в фокусе британской политики, и 1917 г. не оставил ее равнодушным. Попробовали подкуп и интервенцию, но безрезультатно. Решили дождаться, пока новая власть сама развалит страну. В 30-е поняли, что не развалит. К маю 45-го выяснилось гораздо худшее – в отлаженном англосаксами мире возник реальный игрок, обладающий военной мощью, независимый и так социально устроенный, что дурным примером может испортить любого. «Неправильная» плановая экономика СССР при Сталине показывала чудеса роста – до 25% . Подсчитали, что такими темпами к 1970 г. советы перегонят Америку, несмотря на ее накопленную силу и методы «конкуренции». Фултонская речь Черчилля зафиксировала, что терпение лопнуло. Время выбрали удачно – СССР в послевоенных руинах и борьбе с голодом, а Запад неплохо подзаработал и испытал оружие, которого не было у русских. Ату его!

О стратегах и стратегиях

На Западе возникла советология, стали создаваться центры по изучению СССР и борьбе с «советской угрозой». В книге Александра Шевякина «Загадки гибели СССР» приводится список из 284 центров. Взялись серьезно. Выступая на пресс-конференции по случаю Беловежского сговора, Буш ст. заявил, что только США истратили на невидимую войну против Союза 5 трлн. долларов.

Существует мнение, что стратегический подход, умение анализировать и помогло США расшатать советы, проникнуть во все структуры, перехватить управления и незаметно для стариков из ЦК привести страну к развалу. Тотальное интеллектуальное превосходство. Был даже некий план Даллеса «Эпизод, за эпизодом…» – помните? Достаточно ознакомиться с несколькими строчками из рекомендаций центра «Heritage Foundation», подготовленных в 1989 г. для Буша ст., чтобы улыбнуться: «В настоящее время в Советском Союзе происходят явные перемены, и США должны следить за происходящим …

В отношении СССР руководствоваться следующими задачами:

-уменьшить советскую угрозу Западу … с помощью устрашения;

-поощрять Москву придерживаться политики, более совместимой с безопасностью Запада».

Где здесь подходящая к счастливому финалу полувековая планомерная работа по разрушению? Скорее, возбуждение от неожиданной удачи.

Следует отдельно сказать про американских аналитиков, стратегов и американские стратегии.

Один из главных Збигнев Бжезинский утверждал, что Россия без православия – это не сила, хотя 70 лет атеизма доказали иное. Потом он жаждал оторвать Украину от России, уверенный, что без огромной нэзалэжной москалям кирдык. (От «Красной империи» «оторвалось» 2/3 США. И что?). Именно он разработал идею превращения Китая в американскую фабрику, поставляющую в США дешевые товары. Сегодня Китай – первая экономика мира и опасность для США №1. Взбрыкнет, и поминай, как звали. Вынос производства в страны третьего мира, обогатив банкиров, убил промышленные перспективы США. Ни кадров, ни школ, ни технологий.

Спасибо, Бжез! Ты – лучший.

Запад обожает Френсиса Фукуяму, показавшим миру «конец истории». С падением Союза иррационализм в мире якобы исчезает, а мирные либеральные страны лишь соревнуются меж собой разумно экономически.

Хоть бы извинился, черт.

Разведки сторон работали с разной эффективностью. Ущерб нам в основном наносили перебежчики. Добыть же что-то важное с передового края советской науки джеймсам бондам удавалось с трудом, в то время, как новейшие западные разработки часто скорей оказывались в ГРУ, чем в производстве. После распада СССР причина прояснилась. Среди советских разведчиков тысяча имела лучшее техническое образование и могла общаться на равных с ведущими разработчиками и учеными. Западные владели полезными навыками пить, не закусывая, стрелять из авторучек, клеить бороды и скорее рассчитывали на украденный с закрытого склада упакованный продукт с инструкцией, чем острую научную новинку.

Вроде в нефтянке янки толк знают? Как посмотреть! В Штатах до сих пор учат, что нефть – это ископаемое, образовавшееся из органических отходов, а потому закончится в ближайшей перспективе. Отсюда стратегическая цель – завладеть всеми нефтедырками и контролировать каждый нефтешланг, протянутый до мировой бочки, толкающей финансовый Титаник. И янки стараются вовсю, не жалея ни людей, ни тех, кто людьми по их понятиям не является. Все шланги наши!

Но Сталин опять все испортил. В 1950 г. он дал задание ученым обеспечить стране нефтяную независимость, а тем только дай волю. В 1951 году профессор Николай Кудрявцев сообщил, что нефть не продукт биологического происхождения, а «первичный материал из глубин, который транспортируется под высоким давлением с помощью «холодных» процессов извержения в земной коре». Спустя пять лет украинский академик Владимир Порфирьев подтвердил, что «сырая нефть и природный сопутствующий газ не имеют внутренней связи с биологическим веществом, родившимся вблизи поверхности Земли». Новый научный подход помог разведать огромные нефтяные поля в регионах, бесперспективных, согласно западным геологоразведочным теориям. Засекреченная в СССР информация всплыла в начале нулевых, но пока не осозналась Западом. У семи сестер отныне дитя без глазу. Актуален вопрос Шарикова: «где же я буду харчеваться?»

По оценке американских экспертов с середины 1950-хх до 1991 г. ЦРУ истратило до 10 млрд. дол. только на определение советских военных расходов и их доли в ВВП. Сначала получили 7%, потом увеличили эту оценку вдвое, выбив для своего ВПК дополнительные ассигнования, потом провели расследование. Роберт Перли, замминистра обороны США недоумевал: «Почему была допущена столь огромная ошибка и почему она приобрела хронический характер?»

Кстати, уровень стратегов и сейчас восхищает. Вот их насущные вопросы:

«…Невозможно понять, сколько на самом деле в русской армии основных боевых танков Т-72Б3»

«…Неясны цифры приобретений самолетов Су-30см, Су-35С или Су-34 для ВВС»

«…Весь раздел ПВО представляется чересчур мобильным, причем неясно, как управляется комплексная система противоздушной обороны, чтобы оценить её потенциал противостояния тому , как США предпочитает вести войну ».

При такой аналитике и таких аналитиках всерьез рассуждать о какой-то стратегии, каком-то интеллектуальном превосходстве Запада над СССР просто глупо. Скорей, наоборот.

А что экономика?

В ноябре 1991 года в городе Хьюстон на юбилейном заседании Американского Нефтяного Института экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер откровенничала: «Советский Союз — это страна, представлявшая серьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её, в сущности, не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был, примерно, в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков».

«Железная кнопка» знала, что говорила. 2-3% роста – это предел желаний любой «западной демократии», а в СССР при падении роста до 5,5% ЦК созывал внеочередной Пленум и давал по ушам. И так до 1990 г. без стагнаций и кризисов.

А вот за десять лет Рейгана Штаты увеличили госдолг с 1 до 2,9 трлн. долларов и разгоняли внутренний. Сегодня первый уже превысил 20 трлн., а второй оценивают в дикие 50-70 трлн. А что такое, по сути, сам огромный американский ВВП в 19,5 трлн.? 23% – промышленность, 1% – сельское хозяйство и 78% – услуги !!! Например, в доходы от недвижимости вносится цифра, образованная от допущения, что все собственники недвижимости как бы арендуют ее у самих себя. Адвокаты приносят больше, чем фермеры, а «экспорт» акций превышает экспорт товаров.

Чудеса бухгалтерии.

Кто за кем гнался в технологиях?

Военную гонку СССР не проиграл. К началу 60-хх возник ядерный паритет, о чем хорошо известно. Не проиграл и в жизненных отраслях. Так первой в мире атомной станцией стала Обнинская АЭС – «побочный продукт» знаменитого «Атомного проекта». И до сих пор Россия – мировой лидер по промышленному обогащению урана, а вот США обогащать «разучились, просят нас». В 1958 г. в небо поднялся ТУ-114, самой большой до конца 60-х самолет в мире, установив 32 авиационных рекорда. Следующим рекордсменом мог стать гениальный ТУ-144, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, не случись диверсия в Ле Бурже. В освоении Космоса превосходство наших было настолько подавляющим, что и сегодня без советских РД-180 «исключительным» не послать на околоземку даже спутник-шпион. Не будем для подтверждения тезиса вспоминать загубленный внешними врагами «Мир» и внутренними – «Буран». Это, так сказать, высокий штиль. Просто изучите фотографии и материалы по программе «Союз – Апполон». Компактный «Союз», в котором одна треть – двигатель, а две трети – жилое пространство с практически земной атмосферой и огромный «Апполон», 80% которого занимает двигатель, а экипаж размазан внутри маленькой конической заглушки и дышит чистым кислородом – пыточная камера на бочке с порохом. Недавно советник президента США по науке Дэвид Гелернтер в интервью научному изданию Science Today сделал такое заявление: «Как мы можем организовать полет на Марс к середине 30-х годов с американской командой, если мы никогда не были даже на Луне?» (http://www.km.ru/v-rossii/2017/08/14/kosmonavtika-v-mire/808002-kak-my-mozhem-letet-na-mars-esli-ne-byli-na-lune). История «Союз-Апполон» подводит к другому вопросу: как они вообще могли летать в космос?

Если же кто попрекнет Союз интернетом и мобильной связью (дескать, отстал), то поспешит. Прочтите про «мобилу» Леонида Куприяновича 1957 г. (http://fishki.net/1390765-sovetskij-sotovyj-telefon1957g.html )или про «интернет» Виктора Глушкова, созданный в 1964 г., на два года раньше американского (http://back-in-ussr.com/2015/08/sovetskiy-internet.html ).

СССР не только технически был вполне на уровне, а сам задавал его, напрягая могучий Запад.

«Трофеи» победителей

Советский Союз строил в дружественных странах третьего мира заводы, электростанции, развивал инфраструктуру и обучал специалистов. СССР передавал союзникам многие из своих военных разработок, в том числе и ядерное оружие. Запад отвечал тем же. И за полстолетия западная цивилизация утратила подавляющее военное превосходство над третьим миром. Ее военный бюджет в 2015 год составил 1,1 трлн. дол., у остальных достиг 0,67 трлн. Неоколониализм уже не сможет питать метрополию так же сытно, как прежде.



Мальтузианский Запад еще в 19 веке пришел к «необходимости» ограничить развитие мира. А то «проест» любые накопления. Колоссальные средства из колоний он направлял не в развитие промышленности и людей, а на торговлю продукцией третьих стран. В конце 20 века идея отшлифовалась уже в виде переноса производства для сокращения издержек. Российская экономика страдает от безумных кредитных ставок, но она лишь следует путем М. Тэтчер и Р. Рейгана, задиравших в 80-е в Британии и США их до 20%, добивавших собственные производства и социальные институты. Добили, космически обогатив финансовых заказчиков.

Так хищническая стратегия, изничтожая собственные материальные резервы и одновременно борясь с СССР, загнала Запад в системный тупик, из которого нет выхода. По всем направлениям.

В политической сфере. Страны третьего мира уже не так послушны, как прежде, а Китай, Индия, Бразилия, Иран, Египет и вовсе теперь реальные конкуренты Запада.

Своей победой Запад считает отрыв от «красной империи» его исконных территорий и соцстран. Он их в 90-е высосал как паук муху. Но сосать больше нечего, а издержки по ним постоянно растут, и нет рациональных целей для их оправдания. Считать целью гибель России смело, но глупо. Трудновато продлить собственную жизнь, уничтожая сердце (Heartland). Упоминавшийся выше политик Макиндер был географом и знал карту мира. Увы, сегодняшний географ глобус пропил.

Политической монополии больше нет. Последняя надежда – банки, которые по расчетам англосаксов заменят государства (http://www.km.ru/economics/2017/09/08/privatizatsiya-gosudarstvennykh-aktivov-v-rossii/809457-professor-katasonov-gos). Это прямо по-советски – каждый несет через проходную или через СМИ то, что сам производит.

В военной сфере. К чему привык Запад, борясь с СССР?

-Вооружаться, для чего увеличивали военный бюджет. С распадом Союза смысл в новейших разработках пропал, а интерес к бюджету вырос. Сегодня он больше в разы, а вооружение деградировало и соответствует кадровому составу – бабы, негры и гомосексуалисты.

-Брать силой, для чего создаются базы, блоки, коалиции. Если они простаивают, то загнивают и паразитируют – как НАТО.

-Запугивать нейтралов и союзников, для чего развязываются малые войны, совершаются перевороты, убийства и диверсии. Малыш Ким показывает всем, какие это дешевые понты.

-Создавать преступные организации, борющиеся с неугодными режимами. Уже прямо не хватает режимов.

В экономической сфере. Паразитическая экономика возможно только монопольная. «Это моя корова и я ее дою» – историческое отношение англосаксов к миру. СССР показал отношения иного рода – взаимовыгодные и взаимно уважительные. Не умея подобное, Запад грабил и мухлевал, чтобы иметь внутренний ресурс для войны. Результат: кредитные, нефтяные, финансовые пузыри, вгоняющие себя во все большие долги. Кадровая база держится исключительно на зарубежных специалистах. Пылесос для создания капиталов кланов, контролирующих ФРС, перегрелся, а сами они перешли из эры согласия в эру войны на уничтожение. Пупки развязались, а акушеры уволились. Родильное отделение и морг заодно.

В идеологической сфере. Свобода и права человека как альтернатива тоталитаризму, рыночная экономика как антипод плановой. Мировоззренческая борьба, противостояние цивилизаций. Маска тоталитаризма на обществе справедливости и равенства, маска прав и свобод на культе наживы, жестокости и расизма. Большой стиль.

Падение «тоталитаризма» разрушило миф, а хищная природа взяла свое и больше не маскирует свои действия. Волк скинул овечью шкуру. Не все в мире на стороне «товарища волка».

В социальной сфере. Гонка за «социальным пакетом», равным советскому, подняла западный уровень жизни в небесные выси. Но шапка оказалась не по Сеньке. Начиная с 60-х, реальный уровень жизни американцев снижается. Если это и не бросилось в глаза, то по двум причинам: политика дешевых кредитов и размывание белого элемента цветным, не знавшим «золотых 50-х». Каждый гражданин США должен 62 тыс. дол. за государство и втрое больше за себя лично. Думаете, спишут?

В области культуры. Белый расизм был побежден борьбой народов за равные права, которую повсюду поддерживал СССР. Англосаксы в ответ начали заигрывать с цветными, и их собственная культура постепенно превратилась в культуру изгоев, неучей и второгодников. Высокий пафос советской культуры находил отклик повсюду, вынуждая западную следовать хоть каким-то значимым критериям. В 90-е она так резко деградировала, что нынче к ней трудно применить термин «культура». Рим и варвары.

Национальное согласие. Плавильный котел, гордость янки, плавил, пока технологии выдерживались, пока экономика показывала рост. Оглупляя общество, Америка отступила от регламента, убивая промышленность, покончила с ростом. Сегодня это бесхозная свалка, в глубинах которой тлеют очаги, грозящие превратят страну в пылающий костер.

В образовательной сфере. В начале 60-х в Конгрессе США слушали доклад, где сравнили американские и советские школьные программы. Узнали: так учить нельзя. Но продолжили учить «так». В середине 70-х преподававший в Калифорнии славистику Василий Аксенов автор «Острова Крым» писал: «Американский университет – это место, где русские профессора читают лекции китайским студентам». Зачем тратится на своих, если можно купить чужих? Сегодня признанная цель массового образования на Западе – квалифицированный потребитель. Здесь они поводыри мира.

В научной сфере. Либеральная экономика не знает места таким затратным и непрозрачным отраслям, как наука. В последние полвека научных прорывов не было. Тактические цели заслонили собой фундаментальные. Деньги дают только на прикладные задачи, приучая ученых есть с руки. Наука забыла о существовании крупных глобальных проблем. Как ей решить задачу выживания Запада в новых условиях?

(Сегодня американцы мечтают о долговременных полетах на Марс. Главное там – питание. По замыслу ученых лучший ресурс здесь фекалии. Пищу, говорят, запасти тяжело, а фекалии всегда с собой. Если кто не понял – для них фекалии первичны, а пища вторична. Таким все по плечу).

И напоследок о сексе

Россия сегодня раскорячилась, как корова в бомболюке из фильма «Особенности национальной охоты». То ли суверенная колония, то ли валютная девственница. Определяясь, стоит понять реальность.

Если во времена СССР Запад виделся как молодой веселый Apple с гениальными программистами на Ferrari, то вблизи он оказался грязной нефтяной вышкой, с автоматчиками вокруг и эсминцем «Маккейн» на горизонте. Если в 60-е воплощение Запада – сорокалетний ковбой Кеннеди с самой красивой любовницей всех времен и народов, то нынче это семидесятилетний спекулянт Трамп, мачо бальзаковского возраста. Он бодро выходит на лужайку перед Белым домом и расстегивает штаны, чтобы «снова» кем-нибудь грубо овладеть, но неожиданно ходит под себя.

Памперсы победителю!

Владимир Терещенко