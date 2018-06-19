Владимир Терещенко. Самый великий народ в мире

Посвящается 22 июня 1941 года

Мы научились под огнем ходить, не горбясь,

С жильем случайным расставаться, не скорбя

Песня

Это не очень толерантный текст, людям европейской закваски читать не рекомендуем. Мы поговорим об одном народе, самом великом народе в мире. Историки возмутятся, церковники придут в ужас, потому что этот народ – не евреи. Зато с доказательствами заявленного тезиса проблем не будет, ведь народ никто не рассеивал по миру и не дробил на коленья, населяемое им государство существует поныне, и его дела можно видеть наяву, они поддаются научному освидетельствованию, точному измерению и количественному анализу.

Сегодня как-то не принято сравнивать народы. Того и гляди, угодишь в расисты, нацисты, фашисты и прочие маргиналы. Все равны, и трава не расти. Сильнее о равенстве пекутся те, кто полсотни лет назад отказывался кушать, пить, лечиться, учиться, сидеть, стоять, ехать, плыть, лететь, если поблизости объявился не совсем «равный». Народы третьего сорта, страны третьего мира. Мы проигнорируем этот пережиток развитого либерализма и, как хрипит на РЕН-ТВ, громко щелкая затворами, Анатолий Вассерман, «скажем все открытым текстом».

Мы скажем о русских, потому что именно русские являются самым великим народом в мире. И если их исторический путь с древних времен отгорожен от нас непроницаемой стеной лжи и подтасовок, в двухвековой перспективе достаточно убедительных фактов. Мы ограничимся ею, оставив читателю многотысячелетнее поле русской истории для самостоятельного познания и постижения. И позавидуем тем, кому дано совершить новые открытия, они не за горами.

Приведем лишь пять фактов. Можно и меньше, так как каждый убедителен. Можно и больше, но пяти достаточно, настолько они ладно скроены и крепко сшиты.

Что значит «великий», что значит «русский»?

Великий народ определяется не в координатах «хорошо – плохо», а масштабом свершений, на которые народ способен.

Кого можно назвать русскими? Например – если русские родители или если отцовская ДНК относится к гаплогруппе R1a, или, как считал Лев Гумилев, если вы сами идентифицируете себя именно с русским этносом. От 50 до 60% жителей России, Украины и Беларуси имеют R1a, 80% считают себя русскими. Вот где-то на «пересечении» этих критериев и «располагается» русский народ. Певец Александр Розенбаум сказал как-то: «Я русский еврейского происхождения». Тоже допустимо. Лишь бы сам человек всецело себя ассоциировал с народом, его культурой, историей и гордился этим.

Однако не следует уподобляться космополитам, утверждающим, что русский народ – это не особый этнос, а смесь всех полутора сотен народностей, населявших Россию, со всеми, генетический ерш. Напротив, генетики утверждают, что восточные славяне, то есть мы с вами, – самая чистая европеоидная общность в мире. Математическим доказательством служит само существование на русской территории национальных образований и малых народов. Если бы смешивались «все со всеми», через 2-3 поколения любые «все» растворились бы в великороссах без остатка.

Размер имеет значение

Первый факт очевиден и для русоненавистников крайне неприятен: русские владеют самой большой территорией из всех существующих в мире сотен народов – 17 млн. кв. км или 1/8 часть суши. Это почти вдвое больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности Китая и США, которые довольствуются менее, чем 10 млн. каждая. Еще неприятней для геополитических ревнивцев, что на такой территории проживает вовсе не самый многочисленный народ. В результате средняя плотность населения России получается 9 человек на квадратный километр, в то время, как в США 35-40, а в Китае и вовсе 160-170. На каждого русского по праву рождения приходится 11 га земли, в то время, как наследникам ковбоев приходится скакать на 2,5 га, а жителю поднебесной тесниться на половине. И ладно бы земля была скудна. Так напротив, как доносил в летописях горбачевский предок Гостомысл, «велика-с и обильна-с».

Что есть, то есть.

На территории России открыто более 200 тысяч месторождений, Чубайс и оценку сделал – на 30 трлн. долларов.

Вот доля России в мировых запасах отдельных видов ископаемых:

Нефть — 12%

Природный газ — 32%

Уголь — 30 %

Калийные соли — 31%

Кобальт — 21%

Железо — 25%

Никель — 15%

Бериллий – 33%

Алмазы – 25%

По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится на первом месте, по запасам ниобия, германия и вольфрама на втором, платины на третьем, золота на четвертом. На нашей территории находится 12 морей, 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на 2 месте – 4,5 млн. куб. км, а по площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского хозяйства, на первом (10% мировой пашни). И это без пересчета на душу населения.

Как же нам не стыдно!

«Наши жены – пушки заряжены»

Протяженность российской границы 62.262 км или 1,5 длины экватора, из которых морская составляет 37.636 км. Огромную территорию защищать труднее, особенно если повсюду зубы лязгают. «И две тысячи лет война». Русь-Матушка стоит и здравствует, потому что русский народ – самый великий воин на свете. Этот факт также убедительно подтверждаем. За два века целых три Drang nach Osten, организованных Европой для ликвидации России и русского народа. Во всех трех русские не просто победили, а сокрушили врага.

22 июня 1812 года в Россию под знаменами Наполеона Бонапарта вступил 1-й европейский антирусский интернационал: Франция, Швейцария, Пруссия, Австрия, Хорватия, Испания, Португалия, Бавария, Саксония, Вестфалия, Королевства Италия и Неаполь, Великие герцогства Берг и Гессен, Герцогства Варшавское, Вюртенберг и Баден. Более 600 тысяч человек.

В интервенции 1918-22 г.г., удобно прозванной Гражданской войной, поучаствовал 2-й европейский антирусский интернационал: кроме войск стран Антанты (Великобритании, Греции, Италии, Китая, Румынии, США, Франции и Японии) участвовали войска стран Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии и Турции), а также – Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Финляндии, Чехословакии, Швеции, Эстонии. Всего более 1 млн. человек.

22 июня 1941 года на советскую землю двинул не один немец, а настоящий 3-й антирусский интернационал«спасителей европейской культуры»: Германия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия численностью 4 млн. 300 тыс. человек, вооруженный самой передовой продукцией военного хайтека.

Мощь и численность росла, результат не менялся.

Самый известный военный теоретик Карл фон Клаузевиц, часто цитируемый в военных академиях и бизнес-школах, всю войну 1812 г. болтался в штабе Кутузова. Прислушивался, присматривался, расспрашивал, анализировал. И вот его вывод о том, как русские победили Наполеона: черт его знает. Воевали хуже, проиграли все сражения – разбили наголову. Первый германский канцлер Отто фон Бисмарк даже русский выучил и интрижку с княгиней Орловой закрутил, чтобы выцеловать из первых уст… Его вывод тоже чуть длиннее имени: никогда не воюйте с русскими. Почему? У них есть волшебное слово «ничего».

Смешно? Простота мысли не аналог глупости. Что умного в знаках «Не ходи по путям!» и «Осторожно, гололед!»? Однако за несоблюдение штрафуют.

Они как законы мироздания.

Солдат – слово мужского рода. И это не случайно – например, в Великой Отечественной войне сражались более 30 млн. русских мужчин. Их подвиги и свершения многократно описаны, и мы не будем повторяться. Но, как показала ВОВ, русская воинская доблесть – не чисто мужская привилегия.

Женщины передовых западных стран всю первую половину прошлого века боролись за свои права – политические, экономические, социальные, семейные. Советским женщинам все это предоставлялось по закону, и их занимали иные мысли – самим встать вровень с мужчинами, овладевать мужскими профессиями, брать на себя равную с мужчинами ответственность, нести такой же риск. И когда пришла война, они показали, чего стоят. Весь тыл, вся промышленность, все сельское хозяйство легли на хрупкие, но надежные женские плечи (об этом писали здесь: http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-chya-organizaciya-l…), и на фронте без них было не обойтись.

Советский Союз был единственной страной из всех участвовавших в войне, где женщины принимали непосредственное участие в боевых действиях. 50% заявлений от добровольцев были женскими. В конечном итоге до миллиона женщин воевали на фронте. Больше всего служило по санитарной части – медсестры, санитарки, сандружинницы. 41 % врачей и 43% хирургов в госпиталях были женщинами. До четверти бойцов ПВО «воевали в юбках». Женщина, а по большей части молодые девчонки 20-25 лет быстро осваивали новые военные специальности – связистки, пулеметчицы, водители. Оказавшиеся в зоне оккупации девушки, часто бежали к партизанам – до 100 тысяч за войну. Нам известно много имен героев партизанок, замученных в фашистском плену – Зоя Космодемьянская, Лиза Чай­кина, Антонина Петрова, Аня Лисицина, Мария Мелентьева, Ульяна Громова, Люба Шевцова и многие другие. Их имена навеки с нами. Женщины активно участвовали в разведывательно-диверсионных группах и наводили ужас на врага. В письме с фронта обер-ефрейтор Энтон Прост вопрошает: «Долго ли еще придется нам вести такого рода войну? Ведь нам, боевой части, здесь противостоит все гражданское население, в том числе женщины и дети!» А немецкая газета «Дойче Альгемайне Цайтунг» жалуется: «Даже безобидные с виду женщины, собира­ющие ягоды и грибы, крестьянки, направляющиеся в город, являются парти­занскими разведчицами…»

Одна из самых успешных партизанских «женских» операций – устранение гауляйтера Белорусии Вильгельма Кубе, на чьей совести десятки тысяч убитых мирных граждан и сотни сожженных деревень. Почти 2 года за ним охотились партизаны, но благодаря звериной интуиции Кубе всякий раз удавалось улизнуть. Привели приговор в исполнение три скромные девушки-партизанки Надя Троян, Лена Мазаник и Маша Осипова, сумевшие взорвать гада прямо в постели.

Одним из самых сложных было подрывное дело, но Анна Калашникова, руководитель подрывной группы на Смоленщине и Софья Леванович, руководившая подрывниками в Орловской области, доказали, что для девушек нет невозможного, пустив под откос по 17 эшелонов противника.

Тысячи девушек-партизанок были награждены орденами и медалями, а 27 получили звание Героя Советского Союза, из которых 22 посмертно. Одна из таких Римма Шершнева повторила подвиг Матросова, закрыв амбразуру вражеского дзота.

Во время ВОВ впервые в нашей армии появились женские боевые формирования – моряков, стрелков снайперов, летчиц. Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы школы уничтожили 11 280 вражеских солдат и офицеров.

20 женщин стали танкистами. Ирина Левченко командовала группой легких танков Т-60, Евгения Кострикова, дочь соратника Сталина Кирова – танковой ротой, а Анна Бойкова даже воевала на тяжелом ИС-2. Трагична история Марии Октябрьской. В 1941 году она получила похоронку на мужа, продала все имущество и вырученные 50 тысяч рублей сдала в госбанк, отправив телеграмму Сталину с просьбой построить на них танк и дать ей возможность мстить на нем врагам за смерть любимого. Просьба была выполнена и Мария в качестве механика-водителя воевала на танке, названном в ее честь «Боевая подруга». Героически погибла в одном из боев и была удостоена звания Героя.

Уникален и подвиг Нины Васильевны Соколовой, первой в истории женщины-водолаза. Весной 1942 года в блокадном Ленинграде горюче-смазочных материалов оставалось на 100 дней. Нина Васильевна, в то время начальница гидротехнического отдела ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения), занимавшегося подъемом затонувших судов и другими сложными водолазными работами, предложила провести трубу по дну Ладоги. Под бомбежками, в холодной воде, при сильном волнении, часто ночью Соколова и ее сотрудники за 43 дня проложили трубопровод длиной 29 км по дну озера на глубине до 30 м. Нина Васильевна была дважды ранена, но продолжала работу. За последующие 10 месяцев в город поступило 50 тысяч тонн бензина.

Поистине легендарными стали женщины-летчицы. Валентина Гризодубова командовала 101 полком транспортной авиации, снабжавшим партизан вооружением и продовольствием, совершив лично 200 боевых вылетов, из них 127 ночных. Евдокия Бершанская в 28 лет возглавила 588 женский бомбардировочный полк. Летчицами полка было совершено 24 тысячи боевых вылетов, более 250 девушек состава награждены орденами и медалями, а 23 получили Героя. Этот полк немцы прозвали «ночными ведьмами» за неуязвимость и наносимый ущерб. Сама Бершанская единственная среди женщин была удостоена полководческих орденов Суворова и Александра Невского.

Самая результативная летчица Второй мировой Лидия Литвяк совершила 150 боевых вылетов, лично сбила 6 самолетов и 1 аэростат наблюдения и еще 6 уничтожила в группе. Ее называли «Белая лилия Сталинграда».

Сегодня мы с удовольствием поздравляем наших женщин с днем 8 марта, но не все знают, что нерабочим праздничным его сделали в год 20-летия Победы «в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин… в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу…»

Песенные слова «Наши жены – пушки заряжены», оказывается, имеет сразу два смысла.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Всегда найдется интеллигентный человек, который усомнится, является ли силой боевая доблесть, есть ли она признак величия, не разбирая, идет ли речь о банальной драке под окном или о спасении от гибели целого человечества. Для скептиков приведем факт № 3, который, раскроет еще одну особенность нашего народа – его последовательный, героический, необъяснимый интернационализм. Глупцы утверждают, что его русским навязали некие «иудобольшевики», но это именно русское качество, к которому пока просто не найдено слово.

Примеров проявления русского интернационализма несть числа. Вот два самых известных:

1.Умение русских развивать других.

2.Привычка спасать народы и государства.

1.В России в разное время проживало от 100 до 200 наций и народов, проживало мирно, без какого-либо ущемления, будь то культурного, территориального, политического или социального со стороны корневого народа, без попыток ассимиляции. Более того, русские власти всегда старались помочь малым народам сохранить традиционный образ жизни, ремесла и языки. Ну а в советский период русские специалисты провели для малых народов подлинную культурную революцию сверху – создавались национальные издательства, киностудии, поддерживались и продвигались местные художники, писатели, режиссеры, получившие возможность не только громко говорить на собственных языках, но и обращаться на русском к многочисленной советской аудитории. В союзных и автономных республиках русскими создавались мощная индустрия и сельское хозяйство, строились города, больницы, школы. Территории с безграмотным населением получали возможность дать ему лучшее в мире образование, обеспечить прекрасную карьеру. Не секрет, что во многих союзных республиках намеренно поддерживался более высокий уровень жизни, лучшее продовольственное снабжение, чем в России. Это вынудило политологов назвать СССР империей наоборот, когда периферия живет за счет центра.

Был совершен беспримерный подвиг в культурном языковом строительстве: число языков, получивших письменность в СССР, превышает число письменностей, созданных в Европе за все предшествующее время – более 50!

Мы в ответе за тех, кого приручили. Буквально виноваты.

2.Кого только русские не спасали? Грузин, азербайджанцев, армян, болгар, сербов от турецкого геноцида. Латышей, литовцев, эстонцев и финнов от ассимиляции немцами и шведами. Спасали целыми государствами. США в их Гражданскую, Францию от Наполеона и в 1-ю мировую, Турцию в 1922 году, Испанию в 1936 г., Монголию в 1939 г., Китай в 1945 г., Северную Корею в 50-е годы, Вьетнам – в 60-70-е, Сирию в наши дни. Освобождали от фашистов Чехословакию, Польшу, Югославию, Болгарию, Австрию, Венгрию, Румынию и даже Германию.

А Израиль своим рождением вообще обязан Советскому Союзу.

Как поступали с другими англичане, немцы, французы, американцы, голландцы, японцы, испанцы, португальцы в заморских колониях?

Если учесть благодарность, которая ушатами изливается на русских сегодня, возникает лишь один вопрос по факту №3:

-На хрена русские «приручают» и спасают?

Страна мечтателей, страна ученых

Если верить классической истории, на протяжении двух тысяч лет люди стремились освободиться от той или иной формы эксплуатации – от абсолютной власти рабовладельца, крепостной зависимости феодала, бесчеловечных условий капиталиста. Восстания и революции следовали одно за другим и жестоко подавлялись. Лишь один раз народу удалось довести революцию до полной победы, и он взял власть на 74 года, взявшись построить общество равных возможностей, истинно народное государство – СССР. И это был русский народ. Следует признать – очень многое у него получилось.

СССР сумел создать независимую от других мощную индустрию без эксплуатации человека человеком.

На не самых плодородных землях он так организовал сельское хозяйство, чтобы полностью обеспечить себе продовольственную безопасность, а страна вошла в пятерку ведущих по сбалансированности питания.

Он создал нравственно здоровое общество, проявившее такую мобилизованность на защиту своего государства, которая ни одним народом не была явлена.

Пережив ужасающие разрушения, он своими силами сумел восстановить довоенный уровень экономики за два года и многим ранее, чем все остальные участники войны, не понесшие и десятой доле его потерь.

Он создал лучшее в мире образование и обеспечивал людей жильем.

Бесплатные социальные услуги для всех – жилье, образование, медицина – это тоже уникальные неповторимые достижения СССР.

Он в одиночку противостоял всем странам международного капитала, вчетверо превосходящим его по промышленному и военному потенциалу, защищая человека труда, чести и совести по всему миру, и явился важнейшим фактором разрушения мировой колониальной системы.

СССР был самым безопасным государством в мире, где детство было по-настоящему спокойным и счастливым, а родители никогда не испытывали страха потери работы вследствие кризиса или банкротства, так как ни кризисов, ни банкротств не существовало.

СССР – это четвертый факт. Когда русский народ вспомнит свои счастливые дни, у него будет уникальный опыт, которого нет ни у одного народа мира. Великий опыт великого государства.

А что не получилось в первый раз, получится в следующий.

«Преодолеть пространство и простор»

Пятым фактом является Космос. Русские пришли туда первыми, оставались таковыми почти во всем, и это еще один признак беспримерного величия. Первый спутник, первый человек, первая женщина, первый выход в открытый космос, первая орбитальная станция. Когда при подготовке к полету «Союз-Апполон» деятели НАСА оказались в советском Центре управления полетами, то испытали культурный шок от увиденного, как американские индейцы от винчестера. Весь полет управлялся из ЦУПа, проектирование конструктивных изменений в кораблях осуществлялось нашими специалистами. Даже дизайн советского отсека, ставшего совместным отсеком для отдыха и научных исследований, проектировался советским архитектором Галиной Балашовой. Для американцев перелезть из своего летучего каземата в наш отсек было, примерно как из старого списанного «Абрамса» – в новенький брежневский ЗИЛ.

И русский приоритет в космосе неслучаен. Еще в начале 19 века русский ученый философ Николай Федоров начал разрабатывать понятие русского космизма как идею объединения всех людей, основываясь не столько на политических и идеологических причинах, сколько на нравственных и экологических. Важнейшая черта философского направления – установление всеобщего братства, освоение космоса и сохранение окружающей среды.

Теорию реактивного движения и пилотируемых полетов разработали также русские ученые Николай Кибальчич и Константин Циолковский.

Неудивительно поэтому, что космос русский. Был, есть и будет. Рожденный ползать, летает по квоте.

Эх, Яблочков, куды котишься?

Космос – неудобная тема. Остальные поддаются обесцениванию евростремительного интеллигента.

Территория? – Так получилось. Ехал Ермак, смотрит – Сибирь. Взял и освоил как Чубайс – бюджетные средства.

Войны? – Сила есть, ума не надо.

Интернационализм? – Даешь толерантность!

СССР? – Не выдержал конкуренции. Отклонение от магистрального пути.

Дураку все просто. Но на космосе даже у дурака язык липнет к небу, то есть к нёбу. Космос требует объяснения. Как это пьяные русские в ушанках так устроились, что «исключительным» без них не взлететь? Для космоса необходим фундаментальный научно-технический бэкграунд.

Кое-что в этой области могло бы проясниться из одного научного английского журнала, в котором лет 20 назад автор прочел, что более 50% мировых патентов прошлого века русские. В каком журнале, где примеры? Даже сам автор не вспомнит, а потому и не особо верит.

Кое-что дает отечественный производитель. В 1950 г. в издательстве «Молодая Гвардия» вышла книга «Рассказы о русском первенстве», откуда получается, что ключевые изобретения в науке родом из наших мест. Но то же сталинская пропаганда. Чур-чур!

Попробуем сами научным методом проб и ошибок или творческим методом чукчи – что вижу, то и пою. Для объективности пригласим в свидетели образованного питерского интеллигента европейского толку – так сказать, подтвердить или опровергнуть.

Итак. Зашли в комнату, зажигаем свет. Привет от Яблочкова.

Включили радио – профессор Попов шлет сигналы между кораблями «Европа» и «Африка». Нет-нет, переключим на «Ретро FM», где молодой Джимми Пейдж выпиливает соло на знаменитой FenderTelecaster – привет ему от Льва Термена, создателя первого электронного инструмента терменвокса.

Тогда лучше телевизор, просит интеллигент. Тут же попадаем на Зворыкина, возящегося с кинескопом.

Интеллигенту нужен отдых, он предлагает покончить с пережитками начала 20 века и взяться за что-нибудь более современное.

Взялись за персональный компьютер. Снова мимо – его создал и запатентовал Глушко.

Вот зря он тут же схватился за айфон. Вылезла неприятность в виде инженера Куприяновича, забавляющегося своими мобильниками. 1957г. – 5 кг, годом позже – 0,5 кг, а в 1960г. – 70г.

«Европеец» пытается спастись в оазисе интернета, это вполне оправдано, так как первые сети «сплели» американцы в конце 60-х годов. Была ли их победа чистой? Судите сами.

В начале 60-х годов в «Вашингтон Пост» вышла едкая статья «Перфокарта управляет Кремлем», в которой говорилось: «Царь советской кибернетики академик В. М. Глушков предлагает заменить кремлевских руководителей вычислительными машинами». Это была спецоперация ЦРУ по дискредитации проекта объединения информационных центров в советских городах для управления хозяйством. Проект начал разрабатывать математик-гений Китов в 1957 г., а завершил поданной в правительство сметой на 20 млрд. руб. упомянутый выше Глушко. Вернее, завершил Хрущев, клюнувший на американскую фальшивку и зарубивший проект. «Так поставили крест на советском интернете, – говорит эксперт конкурентной разведки Елена Ларина. – А ведь помимо того, о чем рассказывал Глушков, в СССР были сделаны серверы, персональные компьютеры. Имелись и протоколы передачи информации, и даже, как это ни покажется удивительным, дружественные интерфейсы (современный пример таких систем – Windows). Они позволили бы простым советским управленцам, конструкторам, ученым, не знающим программирования, работать с ЭВМ. Точно так же, как сейчас интернетом пользуются все, кто хоть немного знаком с компьютерами. Кстати, все в том же Советском Союзе ученый Субботин впервые создал гипертекст – систему ссылок, которая лежит в основе интернета».

Но мы отвлеклись. Для нашего «европейца» большая неприятность – изобилие неизвестных русских имен в вещах, каждого из нас окружающих, при полном отсутствии хорошо звучащих зарубежных. Отпустим его на свежий воздух, пускай прокатится с ветерком.

На популярном самокате? Не получится «Куриезную, без лошадей самобеглую коляску» еще в середине 18 века построил крестьянин Шамшуренков.

На велосипеде? Тоже как-то не очень. «Самокатка» или трехколесный педальный велосипед на двух пассажиров, за четверть века до немца Дреза изготовил знаменитый русский изобретатель Кулибин. А на двухколесном с металлической рамой и педалями велосипеде крепостной уральский изобретатель Артамонов приехал в Москву в 1801 году, проделав путь в 2500 км. Верхотурские дворяне попросили ознаменовать велосипедным флэшмобом день коронации Александра I. Славься, наш добрый царь!

О, на автомобиле, конечно же! Даймлер и Бенц – какие имена, какой авторитет!

Сесть-то вы в него сядете и со всеми удобствами, а дальше: включил зажигание и… Первый двигатель внутреннего сгорания создал инженер Костович, годом раньше Даймлера с Бенцем – сразу восьмицилиндровый и в 10 раз мощнее немецкого.

Определенно нашему свидетелю хочется покинуть неуютную землю, напичканную этими странными русскими именами. В небеса, на простор, лететь, лететь!

На воздушном шаре? Еще в 1731 году подъячий Крякутный надул большой мешок «дымом поганым и вонючим», и «нечистая сила подняла его выше березы». За что изобретателя сначала чуть не сожгли, а позже чуть не закопали живым в землю добрые братья монахи. Чтобы помнили.

На самолете? Занято – Можайский.

На вертолете? Первый полноценный управляемый полет на геликоптере, построенном учеником Жуковского Юрьевым, состоялся на Международной авиационной выставке, за что автор удостоился золотой медали.

На ракете? Разве что на боевой «ФАУ-2» им. Вернера фон Брауна в компании с 800 кг тротила.

Нет, лучше сразу головой вниз и покончить со всем русофильским ужасом.

Не получилось? Вас спас парашют Котельникова.

Хотите утопиться? Дно караулит потаенное судно Никонова.

Остается отравиться. Выбор широк – почти вся периодическая таблица Менделеева.

Как видим, бэкграунд вполне достойный. Есть на что космическим проектам опереться.

Да, кстати. Если после такого неполиткорректного экскурса наш дорогой петербургский интеллигент угодит в сумасшедший дом, то почти наверняка окажется в лапах учеников Павлова. В отличие от собак, проявлявших признаки независимого мышления и поколебавших выводы ученого, наши «европейцы» всегда реагируют на русский приоритет в форме безусловного рефлекса. А это не лечится.

Лампочка загорелась – будь добр, выдели слюну.

Наступай наше завтра скорей, распахнись, небосвод!

Возникает законный вопрос: как достиг столь небывалого величия народ, официальная биография которого насчитывает лишь тысячу лет, двести из которых приходится на какое-то иго, а триста на крепостной гнет? «Вот – скажут попы, – что животворящий крест делает!» Но попам верить – веру потерять. Есть иное объяснение – долгая и славная, в тысячи лет история, выковала лучшие черты и качества русского народа, позволяющие ему достичь такого несравненного величия. Но мы о ней ничего не знаем, только догадываемся.

То, как благодарное человечество «любит» русский народ, мы видим каждодневно. Похоже, что это долгая традиция, которой века и века. И мы вполне вправе предположить, что вся мировая история, как и история современная, пронизана русским участием. Что на каждом ее переломном этапе следует не просто искать русский след, а выявлять лидерство, приоритет, устанавливать решающую роль нашего народа. Иначе не понять ни мировой, ни собственной истории, что, без сомнения, понятия синонимы. Мы обязаны отыскать такие факты и представить неопровержимые доказательства. Без русских не было, нет, и не будет мировой истории.

А пока ограничимся приведенными выше пятью фактами несравненного величия русского народа, связанными крепким внутренним стержнем, открытым Львом Толстым в простом русском слове «мир». Оно означает и человечество, и способ общежития, и «пространство и простор» – бескрайнюю вселенную с затерянной в ней точечкой Землей.

Пройдет немного времени, русские выздоровеют, Маски будут сброшены, и КПП между Землей и Космосом снова заживет нормальной жизнью.

- Что ты мне суешь, е… мать? Где, на х…, твой пропуск? Ничего, на х…, не знаю. Без пропуска не пропущу, б…ь!

«Наши вернулись» – радостно подумает Вселенная и почему-то улыбнется.

Владимир Терещенко, обсудить на https://www.facebook.com/vltereshchenko/posts/239548356810058