Владимир Терещенко. СССР – проектная контора

Я сразу смазал карту будня,

Плеснувши краску из стакана.

Владимир Владимирович

Предисловие

Это государство просуществовало 69 лет 11 месяцев и 28 дней. Более четверти века зубоскалы потешаются над ним. «Вы еще в зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили». Камеди-клаб и Петросян-шоу в одной фанине. Между тем, за свою короткую историю Союз дал миру столько новых подходов, идей, приемов и решений, что изучать их полезно хотя бы для развития мозгов и воображения. Тут и целого НИИ мало. Но пока его нет, попробуем этот опыт исследовать самостоятельно.

С самого основания нашей стране пришлось во всем быть пионером, идти своим путем, создавать с нуля, изобретать, проектировать, моделировать. Система управления, структура общества, принципы его организации, функционирование всего государственного комплекса. Не было в истории примеров для подражания, не было и в теории. Маркс обманул чаявших справедливого завтра. Обнадежил: «Призрак бродит по Европе…» и тут же начал путаться в показаниях. В деталях обсосал теорию капитализма, убедил всех, что за ним неминуемо грядет коммунизм, и потребовал зачем-то монархии заменить прогрессивным буржуазным строем. А там, дескать, предпосылки созреют, производительные силы войдут в контры с производственными отношениями, и пролетарии смекнут: «ага, терять-то нам нечего, кроме цепей». Испугается капитализм и рухнет. Причем, в странах самых передовых, потому как не в самых передовых то ли капитализм не пугливый, то ли пролетариат не смекливый.

Как в воду глядел, черт, – что ни год, то пролетарская революция.

Кремлевский фокусник

Лучше всех сомнительным наследием Маркса распорядился Ленин. Первый конструктор социалистического государства так вывернул марксизм, что и следа не осталось (а называл себя марксистом). Мало того, что Маркс и мысли не допускал о революции в России, так еще и крестьяне по Марксу – главный тормоз и даже враг революции. А у Ильича революция рабоче-крестьянская с крестьянскими лозунгами («Землю крестьянам!») и крестьянами как главной движущей силой. Творческая беспринципность Ленина бурлила и пенилась. До возвращения в Россию в апреле семнадцатого он о советах, действовавших в первую русскую революцию, думал, как о чем-то примитивном и несерьезном. Та же архаичная община, вид сбоку. Увидев силу возникших после февраля солдатских, крестьянских, рабочих совдепов, он решительно уверовал в советское управление, введя его в теорию социалистического государства. «Вся власть советам!» и чихать на то, что говорил прежде. Михаил Бакунин, хлеставшей Карла русской общиной за полвека до того, пустил в могиле скупую анархистскую слезу. Ну и классическая история о том, как Ленин распоряжался будущим. «Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу высказать надежду, что молодёжь будет иметь счастье не только бороться, но и победить». Эти «оптимистичные» слова Ленин произнёс 22 января 1917 г., а через 9 месяцев высек в камне «вче’а было ‘ано, завт’а будет поздно, впе’ёт, това’ищи!» и отправил солдат забирать к чертям собачьим Почту, Телефон, Телеграф и заодно весь Зимний с красной кнопкой. Строго по Эйзенштейну.

Мало кому известно, что советская власть желала договориться с российским капиталом о сотрудничестве. Ее условия – заводы работают, продукция выпускается, рабочих не увольнять. Капитал, молча, бунтовал – предприятия встали, страна катилась в экономическую пропасть. Ленин обиделся на коварных буржуев, и все национализировал на хрен. А сами виноваты.

Ильич был человек-проект. И как в музыке бывает «one hit wonder», автор одного хита, он оказался человеком одного проекта – «Государство рабочих и крестьян». Нельзя сказать, что автор хорошо представлял, каким будет его детище, но нельзя утверждать и обратного. Был написан ряд теоретических работ, велся анализ происходящего. Однако ход революции и последующих лет показал, что реальность ни в чем не совпала с теорией. Взорвалась мощная империя, и этот взрыв как-то надо было направить в нужное русло. Любой физик скажет, что постфактум это невозможно, но Ильич смог. Он этот взрыв приручил. Поступки Ленина в те дни и месяцы – сплошные ребусы. То эсеры друзья, то враги, то разрывы с единомышленниками, то неожиданные союзы, то Брестский мир, то красный террор, то военный коммунизм, то НЭП. Ленина не понимали самые близкие соратники, но стоило их облаять, и они уже воспринимали как аксиому его самую дикую ересь с точки зрения единственно верного учения – марксизма.

В самый разгар Гражданской, когда кольцо врагов сжималось вокруг молодой республики, Ленин учреждает предприятия и научные центры, думает об образовании и здравоохранении, инициирует план ГОЭЛРО. Все проекты совершенно неуместны по времени и невероятны по масштабам. Фантаст Герберт Уэллс назвал Ленина кремлевским мечтателем за один лишь план электрификации, но позже узнал, что план перевыполнен почти в 2 раза.

Не только Ленин и позже Сталин, но и очень многие советские деятели будут фигачить и отчебучивать такие фокусы и коленца, которые с точки зрения государственного управления, экономической теории, человеческой психологии, социальных знаний считались нонсенсом, детским лепетом, бредом сивой кобылы, нарушением базовых законов и понятий. Результатом их «глупостей» становились достижения, каковых прежде не знала история. Гении практического опыта, боги экспериментаторства, эмпирические псы. Ленинская дрессура.

Смерть Ленина поэтому стала трагедией вовсе не для группки иудобольшевиков, как трендят иудореформаторы. Мир выл навзрыд.

Откликнулась церковь, которую вроде как Ильич уничтожал:

«Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения. Да живет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ… Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе».

Опечалились высшие духовные учителя Индии, попросившие Николая Рериха доставить в Москву их послание Советскому правительству и ларец со священной для индийцев гималайской землей. На нем надпись: “На могилу брата нашего Махатмы Ленина”. В послании говорилось:

«На Гималаях мы знаем свершенное вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили жуков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю помощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага!»

(Заметим, звание «махатма» присвоили за века лишь двум достойным – Ганди и Ленину).

И даже Егор Летов из 80-х одобрил деятельность основателя советского государства:

«Дедушка Ленин хороший был вождь».

Вдоль или поперек

Есть такое неоспоримое мнение, что 17-й год прервал естественный ход русской истории, отправив народ на совершенное бездорожье. Разумеется, все же очевидцы, сами жили до 1917 года. Крепостное право, продажа крестьян наподобие скота, право первой брачной ночи, дворяне в париках и рейтузах, помещики, не говорящие по-русски, цари, душащие ради трона отцов и детей, с обязательными женами немками, детский труд, попы толоконные лбы в тысячах пустых церквей, куда крестьян сгоняют на службу штрафами, святой Николай-II, лично истребивший на «охоте» более 20 тыс. кошек (чисто эрбин!), жиды, подсадившие «освобожденных» крестьян на алкоголь и земельную аренду, государственные кредиты, за которые в первую мировую положили жизни более миллиона русских солдат – все это так по-русски, аж слезой прошибает. Россия, которую «мы» потеряли.

К сожалению адептов поручиков голициных и корнетов оболенских, именно СССР продолжил традиции многотысячелетней Светлой Руси, прерванные с приходом Рюрика и христиан.

Только она была государством особого рода. Арабские путешественники писали, что у русов нет централизованной власти и единого правителя, но это не мешает качеству управления. Согласно концепции Игоря Фроянова, население, например, ранней Киевской Руси было свободным и непосредственно участвовало в управлении государственными делами на вечевых собраниях. Территориальная община решала вопрос о власти, призывала и изгоняла князей. То есть, на Руси государство возникло до разделения людей на классы. Чем не советское бесклассовое общество?

Вот два других примера унаследования традиций.

На территории Российской империи проживало более сотни народов, однако, ущемления со стороны русских они не испытывали, а напротив, всегда получали помощь. Им позволялось иметь свой язык, свою культуру и свою веру. Никакой ассимиляции. Подобных способов решения национального вопроса в мире не знали. Вот комментарий с одного ресурса: «Поражает масштаб геноцида, совершённого «тюрьмой народов» над национальными меньшинствами. В то время, как количество великороссов за два столетия Российской Империи с 1719 по 1917 г. в абсолютных цифрах выросло в 7 раз, число малороссов и татар выросло в 9,5 раз, башкир – в 10 раз, а удмуртов и мордвы – в 11 раз. Как же этим народам не повезло оказаться под властью жестоких русских варваров, а не передовых англичан, сумевших лишь за XIX век сократить ирландское население Ирландии вдвое». (http://aquilaaquilonis.livejournal.com/464776.html)

Национальная политика в Советском Союзе продолжала и развивала эту практику. В какой еще стране своим малым народам создавали письменность?

Интерес к Северу возник задолго до революции. Нам известны покорители северных маршрутов Дежнев и братья Лаптевы, Санников и Велькицкий, Беринг и Седов. После Гражданской войны тяга к Северу вспыхнет с новой силой, приобретя масштаб культа. И это продолжение традиции.

Можно уверенно сказать, что СССР унаследовал у предшественников управленческую гибкость, умение и желание исследовать, экспериментировать, создавать новые формы и пошел в этой практике дальше. Творчество и любопытство – особая черта русской цивилизации.

Натуральная простота

Советская экономика была устроена по принципу натурального хозяйства.

Натура́льное хозя́йство — самодостаточный тип хозяйствования,который направлен только на удовлетворение собственных потребностей. Всё необходимое производится внутри хозяйственной единицы, при этом не возникает потребность в рынке. Главными чертами натурального хозяйства являются незначительность его участия в межрегиональном разделении труда при самообеспеченности средствами производства и рабочей силой, позволяющей удовлетворять потребности за счёт собственных ресурсов. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральное_хозяйство )

Известна либеральная «лемма»: «частное предприятие эффективней государственного». Экономистов, ее произносящих, следует лишать права на профессию и хамон. Доказательства просты как топор. Издержки производства госпредприятия оплачиваются по государственным ценам, частного – по коммерческим. Гуру маркетинга Питер Дойль утверждал: если вы не можете обеспечить самой низкой на рынке цены, придется заняться маркетингом, а если можете, то ну его к лешему, так как у вас монополия. Это – почему госпредприятие эффективней частного. А почему вся экономика эффективней? Да в силу своей «общинной» простоты.

Если не стремиться продать больше товара для извлечения дополнительной прибыли, а потом произвести и продать еще больше, то вы производите столько, сколько нужно в практических целях – для себя и своих заказчиков. А далее методом натурального обмена получаете от других производителей то, что производят они. Если ваше хозяйство – это тысячи предприятий и миллионы единиц взаимосвязанной и взаимозависимой продукции, понадобиться сложный расчет, ювелирная точность поставок и распределения, мощные компьютеры для анализа и контроля. Или советский министерский клерк со счетами, это в себе соединяющий за умеренную плату. И такое хозяйство всеобщего соучастия даст синергетический эффект, унизительный для «конкурентной» рыночной экономики, где все против всех.

Вот примеры советского «натурализма».

Урожай выдался знатный, а тракторов не хватает? Район поможет и пришлет дополнительную уборочную технику. Не хватает грузовиков на соседней стройке? Наше АТП подкинет пяток, ну а потом и вы нас не обидьте. Мне как молодому специалисту ВНИИТрансмаш частенько доводилось высиживать морковку и турнепс на грядках совхоза «Предпортовый» рядом с докторами и кандидатами наук, которые не роптали, зная, что рабочих рук на полях всегда не хватает. Такая «нагрузка» на свежем воздухе не мешала им проектировать лучшие в мире танки. Зато если у кого-то случался цейтнот, они легко увиливали от грядок да еще уводили парочку помощников. Благодаря дружественному труду инженеров, студентов и школьников себестоимость сельхозпродукции была столь низкой, что дешевле было часть ее потерять, чем строить для ее сохранения высокотехнологичные комплексы и обслуживать их. Существовало даже такое понятие «выделили», означавшее бесплатную передачу материальных ценностей или денег с баланса одной организации на баланс другой.

Чтобы понять изысканную простоту натуральной экономики, специальных знаний не нужно, достаточно светлой головы. Чтобы доказать ее неэффективность понадобиться целый академик Абалкин с доктором Ясиным в придачу. И аргументы их будут столь туманны и путаны, что мухи сдохнут, а рукописи вспыхнут.

Лет 20 назад в Штатах проводили крупное исследование домашнего труда, где выяснилось немало интересного. Если бы труд домохозяйки оплачивался по рыночным ценам, ей следовало бы платить 100 тыс. долларов в год. Как адвокату. А начни родственнички оказывать друг другу «семейные» услуги по коммерческому прейскуранту, 98% семей обанкротились бы. Тот факт, что эти 98% самого меркантильного государства мира не закупает услуги «независимых поставщиков, конкурирующих между собой по цене и качеству», а обходятся своими силами, свидетельствует не столько об американском прагматизме, сколько о глубинной природе человека вообще – общинной, коммунистической. И лишь умело вбитая в головы рыночная дурь мешает, в общем-то, здравому человечеству выбраться раз и навсегда из рыночного капкана.

Вернуть незаконно изъятое

В июльской статье «Как вернуться из G» (http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-kak-vernutsya-iz-g) разбирался вопрос субъектности власти и ее делегирования изначальным субъектом, то есть населением. Выяснили: сегодня в мире власти обладают паразитарной субъектностью, то есть, субъектностью, отнятой некогда у народов. Отмечали: паразитарность на Руси «развели» князья, чья власть однажды срослась в великокняжескую, потом в царскую и, наконец, в имперскую.

Так вот, революция 1917 года могла и пыталась положить конец паразитарности власти, выдвинув лозунг «Вся власть советам!» Это был возврат к общинным дофеодальным корням, так сказать, на новом этапе развития общества. Другое дело, что война, разруха, голод, индустриализация и коллективизация не лучшее время для народовластия. Требуется жесткое централизованное управление. Но была мечта, нашедшая законодательное воплощение в «сталинской» конституции 1936 года. Впервые в истории всем гражданам предоставляла равные права:

-всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании;

-право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право на образование (бесплатное).

Провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности и тайна переписки. Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземный и воздушный транспорт, банки объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование.

Труд объявлялся обязанностью и делом чести каждого гражданина: «Кто не работает, тот не ест». Главный принцип социализма: «От каждого по его способности, каждому — по труду».

В обсуждении Конституции участвовало 75 млн. человек, было внесено 1,5 млн. предложений, дополнений, поправок, публикуемых в периодической печати.

Однако бунт партноменклатуры, почуявшей угрозу своему уже привычному привилегированному положению, привел вместо народовластия к массовым репрессиям, надолго похоронившим надежду на возврат субъектности изначальному субъекту. Вторую попытку Сталин сделает в начале 50-хх, что приведет его к гибели. В стране укрепится централизации мобилизационного периода, породив новую, уже советскую паразитарность власти, сосредоточенную в партийно-правительственных коридорах.

Конечно, советская паразитарность была куда лучше имперской и, тем более, постсоветской. Власть старалась учитывать интересы народа, работать на его благо, проявлять скромность в быту, хотя получалось это не всегда. Соблюдая главные приоритеты – гарантированная работа, бесплатное жилье, образование и медицина, – она отчаянно ошибалась в локальных, но острых и актуальных вопросах, связанных со все новыми интересами разных групп и слоев населения, часто поступая «не в лад невпопад совершенно». Однако это тема других статей.

Важнее то, что впервые за тысячу лет мировой истории в государстве СССР власть сама по доброй воле осуществляла попытку избавиться от паразитарной субъектности, превратив ее в народную. Попытка до конца не удалась, но это была великая попытка и великий опыт, на который можно опереться в оптимистичных расчетах счастливого и справедливого общества.

Ноктюрн будущего

СССР был рожден моделировать и проектировать – для мира и войны, для себя и других, из-за темного прошлого и ради светлого будущего, для детей с внуками и просто так, потому что надо. Упрямая проектная контора, не умевшая жить без рабочей нагрузки и постоянного поиска. Где-то на небесах, в чьем-то сознании, среди множества эгрегоров, в пятом измерении она по-прежнему действует, создавая полезные модели и бесподобные проекты. Это наше новое будущее, о котором мы даже не догадываемся, но которое проектируется и незаметно наступит. Уже без прежних недоработок и ошибок, но все так же исполненное «на флейте водосточных труб».

Владимир Терещенко

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