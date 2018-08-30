Владимир Терещенко. Социальная мобильность в государстве без сословий

Из цикла «СССР – проектная контора»

Книгу переворошив, намотай себе на ус -

все работы хороши, выбирай на вкус!

Маяковский

Сегодня трудно подняться на социальном лифте. Неясно даже, где он находится и куда отвезет.

Другое дело – Советский Союз, сам по себе социальный лифт, лестница, эскалатор и траволатор.

Послевоенная советская элита символизирует равные возможности людей попасть из любого слоя в верхние эшелоны. Например, партийные руководители. Два генсека из крестьян, два из рабочих. Из 40 членов Политбюро ЦК КПСС последнего призыва 17 человек из крестьянских семей, 11 из рабочих, 10 из семей служащих и военных. И, что характерно, их дети не наследовали политическую власть, как принято в странах капитала. В СССР это называли семейственностью и боролись даже не с ней, а с опасностью его возникновения.

Для того и создавался Советский Союз, чтобы каждый гражданин имел возможности утвердиться и реализоваться. Страна с неограниченной социальной мобильностью.



О социальной мобильности

В научный оборот понятие социальной мобильности было введено американским социологом русского происхождения Питиримом Сорокиным в 1927 г. и означало изменение человеком позиции в социуме. Он видел два типа мобильности: горизонтальную и вертикальную. Вертикальная означает повышение или понижение социального статуса человека: из шоферов – в начальники автоколонны, из РАНО – в учителя. Горизонтальная мобильность — переход от одной социальной позиции к другой на том же уровне: из продавцов – в парикмахеры. Вертикальную мобильность обеспечивают социальные лифты. Сорокин насчитал восемь лифтов, по которым люди перемещаются, делая карьеру:

-Армия.

-Религиозные организации.

-Школа и научные организации.

-Политический лифт.

-Искусство.

-СМИ.

-Бизнес.

-Семья и брак.

Разумеется, прежде всего, о США, где и получил откровение бывший советский лектор. Все ли указанные лифты общедоступны? Есть сомнительные позиции. Как фермеру из Оклахомы сделать политическую карьеру? Родился бедняком – какой бизнес? Считать же лифтом брак по расчету несерьезно.

В общем, для выпускника Санкт-Петербургского университета сыровато, но для Америки сойдет, там и русский черновик сродни диссертации.

Проверим, что реально в «свободном мире», взглянув на таблицу из знаменитого учебника Филипа Котлера «Основы маркетинга» (в оригинале «Marketing Essentials»), где даны основные классы американского общества 80-х годов с потребительскими приоритетами.

Общественный класс Характеристика класса Высший высший класс (менее 1% населения) Элита общества, происходящая из именитых семей и живущая на наследуемое богатство. Владеют более чем одним домом, посылают детей в частные школы, не выставляют богатство напоказ. Служат референтной группой для остальных классов. Рынок драгоценностей, антиквариата, домов, услуг по организации отдыха и путешествий. Низший высший класс (около 2%) Лица свободных профессий или бизнесмены, получающие высокие доходы. Активны в общественных делах, жаждут признания своего социального положения и демонстративно тратят. Стремятся в высший высший класс. Рынок дорогих домов, яхт, плавательных бассейнов, автомобилей. Высший средний класс (12%) Лица свободных профессий, управляющие, бизнесмены. Заботятся об образовании, духовной жизни, культуре и обществе. Рынок хороших домов, мебели, дорогой одежды. Низший средний класс (30%) Служащие, мелкие предприниматели, «рабочая аристократия» (водопроводчики, средний инженерно-технический состав). Озабочены соблюдением норм культуры, созданием ореола респектабельности. Рынок хозяйственных принадлежностей, одежды строгого стиля. Высший низший класс (35%) Мелкие служащие, квалифицированные рабочие. Озабочены проблемами полов, укреплением положения в обществе. Рынок спортивных товаров, пива, товаров для домашнего хозяйства. Низший низший класс (20%) Неквалифицированные рабочие, лица, живущие на пособия. Рынок пищевых продуктов, телевизоров, подержанных автомобилей.

Ясно, что выходцы из низшего класса могут максимум шагнуть в верхний слой среднего класса, а в реальности добраться до его нижнего уровня. Ни армия, ни церковь, ни художественный талант, ни громкое имя в медиа не дают постоянного пропуска даже в 12% избранных среднего класса, что уж говорить о 3% небожителей от рождения. (Как стараются «наши» олигархи-миллиардеры на Западе быть святее стодолларовой банкноты, но чуть что, активы в заморозку, фигуранта на нары, а то и шарфик на шею). Зато упасть в низший класс легко. Каждые пять-шесть лет он почти наполовину обновляется – до 10% граждан летит вниз из более высоких социальных классов.

Налицо кастовое общество. Человек-шофер, человек-профессор, человек-торговец, человек-инженер, человек-программист. Безо всяких газов «Эр-Эйч» доктора Хасса.

Брахманы – владельцы ФРС;

кшатрии – правительства, спецслужбы, главы ТНК и фондов;

вайшьи – крупный бизнес;

шудры – все остальные (предприниматели и специалисты).

Где родился, там и сгодился – в худшем понимании.

Откуда и куда

Понятие «лифт» подталкивает нас искать верх и низ. Откуда и куда поднимаемся или спускаемся? Если с Америкой ясно, что с СССР? Классов там не было, а верх и низ различались. Либералы именно из Союза лепят кастовое общество во главе с отгородившейся от общества партийно-бюрократической верхушкой, хотя власть была из народа. При этом автор не встречал ни одного человека, мечтавшего о таком «верхе», как член Политбюро. Даже «деловые люди» позднего СССР померили бы у такого температуру. Куда же стремились карьеристы? Уж точно не в верхние эшелоны власти. О «деловых» поговорим в отдельной теме, а пока вернемся к пространственным социальным изысканиям. Попробуем выявить «ущемленные» слои советского общества. Возможно, такие:

-крестьяне, колхозники;

-низкоквалифицированные рабочие;

-жители отдаленных районов страны;

-малообразованные люди;

-представители некоторых малых народов;

-люди с ограниченной трудоспособностью;

-бывшие преступники;

-сироты;

-дети из семей вышеперечисленных групп.

Этим людям по разным причинам было сложнее других. Практически, низ общества. Но не дно.

Позже покажем, какие у них были возможности.

Теперь о верхе. Для простоты сведем различия советских верха и низа к двум критериям: уровень доходов и престижность. Выше престижа члена Политбюро ЦК или министра отыскать в Союзе было невозможно. Вот месячные зарплаты верха:

Генсек – 1500 р.

Член Политбюро – 1200 р.

Кандидат в члены Политбюро – 1000 р.

Секретарь ЦК КПСС – 800 р.

Министр – 800 р.

Первый секретарь райкома – 250 р.

При этом средняя зарплата составляла около 170 р. Квалифицированные рабочие зарабатывали от 300 до 700 р., а директора крупных предприятий до 1500 рублей. До 800-1000 рублей можно было заработать и другим специалистам в районах с северными коэффициентами. Как видим, управленческая элита государства получала хорошо, на уровне руководителей крупных предприятий и чуть выше высококвалифицированных рабочих. Децильный коэффициент равнялся четырем (в России сегодня он более 25). Жила элита в ведомственных домах, но не по-царски. Брежнев получил двухкомнатную квартиру 54 м по Кутузовскому, 26 (как и другие «номенклатурщики», типа «серого кардинала» Суслова и могущественного главы КГБ Андропова) и отказался в 1978 г. переехать в квартиру 500 м в новом доме, посчитав это нескромным. Отказались и другие «цэкашники». Дом передали менее щепетильным ученым и деятелям искусств.

Были, конечно, у верхов «невероятные привилегии» в виде спецраспределителей с дефицитами, типа джинсов и икры, служебных дач и машин, которые при уходе с должности сдавали. Сегодня подобные «привилегии» комичны. В любом случае, понятие верх с материальной точки зрения выглядит весьма условным. Особенно в сочетании с ответственностью государственного деятеля.

Для людей, безразличных к большим деньгам или социальному статусу, важнее казались иные критерии благополучия – интересная работа, хороший трудовой коллектив, занятие любимым делом. Многие homosoveticus, если не абсолютное большинство, этими простыми критериями в жизни и руководствовались. Ленинградская интеллигенция величала таковых Обломовыми. На запущенной русской окраине близ Киева их назовут ватниками. Режиссер Сергей Соловьев именовал их «тихая Россия», считая лучшими своими зрителями. Возможно, именно эти люди и определяют непреходящие основы русской жизни. Для них социальная система СССР была почти идеальной.

Ищите и обрящете

В капстранах идея фикс человека – как добиться успеха и разбогатеть? В соцстранах – кем быть? Вопрос «кем быть?» задают и в странах капитала, но с продолжением «чтобы добиться успеха и разбогатеть». А выбрал – назад не отыграть, так как издержки настолько существенны, что любой поворот сродни банкротству. Но даже если ставка выиграла, и ты разбогател, то не факт, что счастлив.

Зарыл в землю

Один знакомый со школьной скамьи имел репутацию умельца «золотые руки». Любой механизм починит, любое строение поставит, любой антиквариат отреставрирует. Однажды для друга интереса ради вернул к жизни старую яхту. К концу 80-х стал главным инженером экспериментального предприятия, а к началу 90-х его владельцем. Затем продал акции, оставшись генеральным директором. И без того уже небедный, он сильно разбогател. Несколько квартир, Кадиллак, дом на Финском заливе. Оказывается, новые хозяева занимались уборкой мусора. 15 лет он жаловался на работу, хвастаясь деньгами.

-Так зачем тебе этот мусор, если деньги не нужны?

-А чем мне еще заниматься?

Человек нашел деньги, но потерял себя. Зарыл в землю. Даже не в землю.

Другое дело СССР. «Я тоже кем-нибудь обязательно стану» – мечтательно произносила уборщица из «Полосатого рейса» и вместе с ней все дети, подростки и молодежь страны советов. Важно, что они имели бесчисленные возможности попробовать себя в разных ипостасях и понять, к чему душа лежит, а от чего бежит.

Во дворцах и домах культуры их ждали художественные кружки, коллективы самодеятельности и народные театры, кружки научно-технического творчества с замечательными преподавателями. В спортивных школах и клубах они могли развиваться физически, испытывая себя в разных видах спорта под руководством знающих тренеров. В школах и вузах работали факультативы, где учащиеся могли совершенствоваться в каком-то любимом предмете во внеурочное время. Проводились городские, областные, республиканские и всесоюзные соревнования, олимпиады. Все бесплатно. Проявить и испытать себя полезно не только для общего развития, а и при выборе жизненного пути. Далеко не все взрослые знают, чего хотят, а уж в молодости и, тем более, детстве этого не скажут 99% людей. Советский Союз обеспечивал возможность с молодых ногтей до почтенного возраста найти наилучшую точку приложения собственных сил, максимально полно самореализоваться.

Поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. Количество попыток не ограничено.

Смешать, но не взбалтывать

Автор, как и другие, чего только не испробовал. В школе занимался футболом и боксом, ходил в кружок фортепиано. В институте пел в хоре, играл на гитаре и в шахматы. После института окончил госкурсы французского. Отработав по распределению и, не обнаружив в себе признаков инженера, решил стать кинорежиссером. Пришлось пополнять художественные авуары. А было, где. Посещал семинар молодых критиков при Ленфильме Якова Рохлина и занятия по театральной режиссуре Аркадия Кацмана, студию поэтического перевода Виктора Топорова. Все, кроме госкурсов, совершенно бесплатно. Увы, к 35 годам даже с такими помощниками режиссерских способностей тоже не отыскалось. Зато проявились некоторые творческие и организаторские данные, прежде незаметные. Они помогут в дальнейшем.

Не страна, а дом пионеров с институтом труда под одной крышей и общим директором.

Ищите и обрящете. Будьте, как дети.

На первый взгляд, СССР просто разбазаривал ресурсы, потворствуя «закидонам» избалованных граждан. Однако, была и практическая выгода. Ведь у каждого получалась своя, непохожая на других, биография, свой набор попыток и порывов, и граждане получались категорически не похожими друг на друга своими параметрами, но обязательно хорошо эрудированными и широко образованными. Поэтому для любого нового проекта любой степени сложности не составляло труда подобрать подходящую кадровую конфигурацию, обеспечив высочайший уровень решений.

На Западе самореализация – удел избранных, кому уже не надо заботиться о завтрашнем дне.

Жизнь в пирамиде

Как написано в Википедии: «Пирамида потребностей — упрощённое изложение идей американского психолога Абрахама Маслоу. Отражает одну из самых известных теорий мотивации — теорию иерархии потребностей».

Людские потребности Маслоу делит на пять категорий:

Физиологические: вода, пища и т. д.

Потребности в безопасности: постоянство условий жизни, гарантия выживания.

Социальные: социальные связи, статус, семейные узы, совместная деятельность.

Престижные: уважение со стороны других, признание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост.

Духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация.

Пока не обеспечены потребности более низкого уровня, более высокие неэффективны. На деле человеком могут двигать сразу несколько потребностей, но если более низкие не удовлетворены, они тормозят действие более высоких.

Маслоу утверждал, что «стадии самореализации» достигает не более 2 % людей.

То, что высшие потребности могут действовать вместо низших, ученый догадывался, а русские люди на примере ВОВ и Блокады знали точно. Музейные работники замерзали на рабочих местах, но не жгли дворцовые паркеты, чтобы согреться. Работники института растениеводства им. Вавилова хранили лучшую в мире коллекцию семян и умирали от голода, хотя небольшое количество зерен уберегло бы каждого из них. Желание спасти народное достояние для будущих поколений оказывалось для них сильнее невыносимого голода и холода.

(В нулевые годы администраторы-воры из нынешней власти двинули коллекцию оценочной стоимостью 8 трлн. дол. куда-то на Запад, и теперь у нас нет даже собственной огуречной рассады).

Страна мечтателей, страна ученых

И все же главным способом саморазвития было образование, всеобщее и бесплатное. Образовательная система включала в себя:

-школьное образование;

-среднее специальное и профессионально техническое образование (ПТУ и техникумы);

-высшее образование, подразделяемое на дневное, вечернее и заочное;

-аспирантура как система подготовки кадров высшей научной квалификации;

-курсы переподготовки.

Эта стройная система не описывает всех возможностей советских людей. Не сумевшие по какой-то причине получить полное среднее образование работающие взрослые оканчивали вечерние школы. Желающим поступить в вузы были открыты двери разнообразных подготовительных курсов. Рабочие факультеты позволяли отслужившим в армии и работающим гражданам, подзабывшим школьную программу, облегчить путь в студены. Массовыми тиражами выходили научно-популярные книги и журналы, по телевидению ежедневно шли обучающие программы.

Важно подчеркнуть, что в громадном многонациональном СССР образование можно было получать как на русском, так и на родном языке. Однако русский язык знали граждане всех национальностей, и единое языковое пространство обеспечивало абсолютное равенство образовательных возможностей. Как и единая система образования, гарантирующая единый уровень образования на всей территории СССР. Поэтому даже люди из «ущемленных» слоев при старании имели все возможности для образования и развития.

Человек, получивший диплом, обязательно трудоустраивался по полученной специальности «по распределению». Выпускнику обычно предлагалось 5-10 мест работы в разных регионах страны, и это был серьезный самостоятельный выбор. Но не составляло труда сменить место работы после трехлетней отработки по распределению, если оно тебя не устраивало – трудовых вакансий в стране всегда хватало. Не было проблем и вовсе поменять профессию, если та переставала устраивать. Из 25 одногруппников автора через десять лет не более половины работало по полученной, весьма, к слову, престижной специальности.

Получив специальность, молодой специалист имел сразу пять вариантов развития карьеры:

-профессиональный (например: инженер, старший инженер, ведущий инженер, начальник лаборатории);

-административный (мастер, начальник цеха, директор);

-общественно-политический (комсорг, профорг, парторг, инструктор райкома и пр.);

-научный (аспирант, кандидат, доктор, академик);

-«северный» (любая специальность или карьера, но в районах с северными надбавками).

Для жителей союзных и автономных республик, краев и областей были дополнительные ходы – такая же карьера, но в своих национальных регионах. Иногда это было слаще, чем в формате всей страны.

Не нужно было ни выслуживаться перед начальством, ни грызть горло коллегам-конкурентам, ни играть в непристойные карьерные игры, как сегодня. Нормально работай, и все придет само. Автору в вузе предлагали комсомольскую стезю, на первом рабочем месте – вступить в партию и заняться наукой. И это не исключение, а правило. Помощь начальства и коллег гарантировалась при любом выборе.

Очевидно, В СССР не было непроницаемых перегородок между низшими и высшими слоями, хотя социально ущемленные все же присутствовали. Но справедливее сказать, что люди рвались не из низших слоев в высшие, а из начальных в желаемые.

Высокоорганизованное общество образованных и сознательных людей. Саморазвивающийся социум.

Особый вид социального транспорта

Говорят, что, не вступив в партию, в Союзе невозможно было сделать нормальную карьеру. Академикам Александрову, Капице, Ландау, Сахарову она вполне удалось. Не всем быть академиками? Половина депутатов Верховного Совета СССР не состояли в партии, олицетворяя блок коммунистов и беспартийных. А уж стать депутатом было не так трудно, если умеешь ладить с людьми и готов отстаивать чужие интересы практически бесплатно.

Другое дело, вступление в партию помогало в любом продвижении, а беспартийный не мог бы стать руководителем высокого уровня. На то и вырублено на советских скрижалях: партия – наш рулевой.

Членство в партии не требовало «компромисса с совестью», как это часто подается. Большинство советских людей вполне разделяли коммунистические убеждения. Не хотели в партию по иной причине – боялись общественных нагрузок. Их никто не любил. Ну и в позднем СССР стремление в партию ассоциировалось с карьеристскими желаниями быстрее получить то, что добывается профессиональным трудом и старанием.

Но ведь если вы озабоченны вопросом, как в Советском Союзе человек из низов мог подняться вверх, то вот вам общедоступный вариант – вступить в партию. Нет сомнений, что рядовые члены каких-нибудь республиканцев в США, тори в Англии или христианских демократов в Германии так же используют свои партийные ресурсы для продвижения по социальной лестнице или получения выгодного заказа в обход более сложных легальных путей. Так почему же для СССР это было безнравственно?

Образование разделяет

Создавая бесклассовое общество, большевики заложили в него дефект, помешавший советскому обществу сохранить идеальный социальный баланс. Грешно это ставить им в упрек, так как предвосхитить подобную проблему смог бы, пожалуй, лишь Господь Бог, а он как раз ушел в отпуск. Устами поэта революции Владимира Маяковского власть послала обществу сигнал: плотник, механик, моряк, слесарь, врач – все люди труда равны в советской стране. Все работы хороши, выбирай на вкус. Народу, испытывавшему многовековое унижение, требовалось вернуть веру в себя, человеческое достоинство.

Когда страна «заболела» образованием, бросилась обучаться новым профессиям, обретать глубокие знания, она естественным образом разделилась на людей с лучшим и худшим образованием и, соответственно, на «белых воротничков» и «черную косточку». Чем дальше, тем больше разрыв в содержании специальностей вел к разрыву в социальных статусах. Рабочие и крестьяне – один уровень, врачи, инженеры, учителя – другой. А есть чернорабочие ниже или профессура с художниками выше уровнем. Уборщица, доярка, грузчик имели возможности получить образование и переместиться в более образованные слои, но сами слои уже возникли и разделяли людей разных профессий. Сложился перечень престижных и непрестижных специальностей. К 80-м годам не иметь высшего образования горожанину уже казалось не совсем приличным. Так в бесклассовом СССР сложилась система со своеобразным верхом и низом. А Маркс молчал.

Проблему пытались решать. Детям из рабочих семей и села было легче поступить в ВУЗ или стать депутатом, движение передовиков поднимало социальный статус рабочего и крестьянина, чему также способствовало награждение орденами и медалями. Рабочие высших разрядов получали больше ведущих инженеров, директоров небольших предприятий, что порой подталкивало последних скинуть костюм с галстуком и встать к станку.

Государство использовало и уникальный механизм «уравнивания» престижных и непрестижных работ. Студенты ездили в стройотряды, хлебая тяжкого физического труда. ИТР в летний сезон отправлялись «на поля» в помощь совхозам или на строительные объекты, где попадали в руки простых работяг. Чистенькие интеллигенты оказывались «на подхвате», и некоторая интеллигентская спесь с них эпизодически сбивалась. А попутно хоть чуть-чуть, да проникало осознание, что все мы едины и равны.

Пирамида ответственности

В капиталистической стране человек, поднявшийся вверх по ступеням, не всегда попадает на позиции, влияющие на общественное развитие. Да и вовсе не обязательно, что такой человек чего-то стоит. Какой-то там естественный отбор, как у шакалов и обезьян.

В СССР в силу его особого устроения любой социальный уровень влиял на работу всего целого. «Каждый на своем посту, а вместе делаем общее дело» – говаривал Юра Деточкин. Отбор на более высокие позиции осуществлялся не только по проявленной квалификации, но и по желанию и способности человека нести ответственность за сделанную работу. Из сотни миллионов работающих граждан выделялись пара-тройка миллионов чуть более инициативных, и им доверялись чуть более ответственные позиции. Среди тех находились сотня-другая тысяч, постепенно поднимавшаяся на значительные посты. Тысячи проявивших себя на этих постах талантов образовывали уже мощный управленческий и творческий панцирь государства. Сотни из них, в конце концов, оказывались на высших государственным должностях. Как правило, это были выдающиеся люди, обеспечивавшие мощь и славу советской державы. На них была возложена наибольшая ответственность, и они ее оправдывали, так как прежде тщательно проверялись на всех уровнях в течение достаточно длительного времени. Если для самих граждан этот процесс был незаметным и просто означал поиск наиболее подходящей точки приложения сил, то с точки зрения управления это был непрерывно идущий поиск обновления и пополнения кадровой пирамиды всей инфраструктуры государства. Поэтому в нем всегда находились Косыгины и Громыко, Устиновы и Маргеловы, Микояны и Байбаковы, Глушковы, Китовы, Алферовы, Королевы, Гагарины.

В современной России такая система уничтожена заодно с советской экономикой. И когда ей требуются новые кадры на высший уровень, она прибегает к удивительным изощрениям. Весной сего года были объявлены победители конкурса «Лидеры России», цель которого отбор в высшую управленческую элиту. Из несколько тысяч претендентов отобрали триста, и руководитель конкурса Сергей Кириенко раздал им по миллиону рублей. А еще над ними возьмут шефство такие звезды либерального шабаша, как Греф, Кудрин, Костин, Шувалов, Силуанов, Эрнст и пр. От них ждут какого-то чуда – то ли появления новой инкарнации президента, то ли поддержания рейтинга действующего, то ли спасения страны от падения в экономическую пропасть. Это как если бы сборную страны по футболу выбирали по конкурсу из всех желающих, а не естественным путем – через непрерывную соревновательную систему дворовых, детских, подростковых, юношеских, молодежных школ и соревнований. Главный тренер Сергей Кириенко.

Сравнительная эротика

Была в Советском Союзе такая незамысловатая песенка, отражавшая суть страны, нашедшей надежную опору в простых обычных людях и делавшей все, чтобы те развивались и творили.

Песенка моего друга

Стоят дворцы, стоят вокзалы

И заводские корпуса, и заводские корпуса -

Могу назвать вам адреса.



А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло,

Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня.

Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня.



Во всей красе плотина встала,

Помчится бешеный поток, помчится бешеный поток

И даст река весёлый ток.



Припев

Бесстыжая индустриальная эротика, символ буйного социалистического плодородия.

Новые времена диктуют и новые строки. И кто скажет, что менее наглядные?

Песенка про нашего «дружка»

Стоит столбом высокий рейтинг.

Затем и вырубили лес,

Затем и вырубили лес,

Чтоб он из виду не исчез.

Когда б я был, то вырвал с корнем

И распилил на сто частей.

Я б распилил на сто частей,

Чтобы не смог ожить злодей.

А он стоит, он всем заметен.

Ведь если рейтинг упадет,

Ведь если рейтинг упадет,

То власть костей не соберет.

Когда бы я был, то первым делом

Украл у власти Сиалекс,

Украл со склада Сиалекс –

Упал бы рейтинг, вырос лес.

Пустеет склад, все хуже стойкость.

Держать уж не хватает рук.

А что, а вдруг!?

Пока упруг

Приди, страна, я – твой супруг.

Владимир Терещенко

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