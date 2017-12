ФРС — мировое финансовое Зазеркалье

МИРОМ ПРАВИТ ТОТ, КТО ПЕЧАТАЕТ ДЕНЬГИ — РОСТОВЩИК

«Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею (Второзаконие, 23:19, 20)». «…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)» «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их — служить тебе; ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы приносимы были к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Исаия, 60:10 — 12) «Матрица повсюду. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь её, когда смотришь в окно или смотришь телевизор. Ты ощущаешь её, когда работаешь, идёшь в церковь, платишь налоги, — целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? — Что ты только раб, Нео. Как и все, ты от рождения в цепях, в тюрьме, к которой не прикоснёшься, которой не почуешь, в темнице для разума! Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен увидеть это сам» (Из фильма «Матрица»). «Есть поляны, бескрайние поля. Там люди даже не рождаются. Нас выращивают очень давно. Я сам не верил, а потом увидел собственными глазами, смотрел как мертвых превращают в питательную смесь и вскармливают живым. И вот, наблюдая за этой жуткой рациональной точностью, я осознал простую истину: что такое матрица? — диктат. Матрица — мегавирус, порождённый компьютером, созданный, чтобы подчинить нас…Вы все живёте в мире грез. Добро пожаловать в пустыню реальности» (Из фильма «Матрица»).

Ещё древнегреческий философ Аристотель предостерегал от того, чтобы ростовщичество не стало нормой жизни:

«В искусстве наживать состояние никогда не бывает предела в достижении цели, так как цель-то здесь оказывается беспредельное богатство и обладание деньгами. Все занимающиеся денежными оборотами стремятся увеличить свои капиталы до бесконечности» (Аристотель. Политика. СПб, 1911, стр. 25).

Он говорил, что это безумие, когда деньги производят деньги.

Есть экономика, а это в переводе с греческого означает — домостроительство, домострой, удовлетворение необходимых жизненных потребностей (демографически обусловленных потребностей — наше прим.).

А есть хрематистика — накопление богатства. На современном языке это как раз и означает капитализм. Люди в древности были прозорливы и интуитивно более чутки, чем мы. Запрет на ростовщичество содержался и в Торе, и в Священном Писании, и в Коране.



В былые времена ростовщичеством занимались подпольно, это «ремесло» осуждалось.



В Средние века или в эпоху феодализма христианам было запрещено давать деньги в рост. Для них это было не богоугодное, грязное дело.



А потом произошла так называемая буржуазная революция. И если внимательно посмотреть, кто готовил эти революции, кто был главным выгодополучателем, — как сейчас говорят, бенефициаром, — то мы увидим, что ими были ростовщики. Историки говорят, что буржуазная революция открывает простор для развития капитализма. Здесь важно подчеркнуть, что, в первую очередь, именно банковского капитализма, а не только промышленного и торгового.

В 1913 году была создана Федеральная резервная система США — «печатный станок» по производству долларов. Финансовая олигархия, — а это владельцы ФРС, банки с Уолл-стрит, — захватила власть сначала в отдельных странах, а потом почти по всей планете.

По сути — во многих странах, в том числе и в России, имеет место — процентная экономика, главная цель которой, в отличие от экономики СССР, извлечение прибыли.

На рынке кредитов продаются деньги за деньги. Ценой продаваемых и покупаемых денег является ставка ссудного процента. Процент — это средство настройки рыночного механизма саморе­гуляции на тот или иной режим функционирования, который может быть устойчивым, неустойчивым, обще­ственно приемлемым, может быть биосферно-недопустимым и биосферно и социально безопасным. Ведь процент по Векселю (1851 — 1926) — это «скорость роста задолженности».

Кейнс пишет:

«Влияние изменения нормы процента на действительно сберегаемые суммы имеет огромное значение, но только действует оно в направлении противоположном тому, какое обычно предполагается».

Современную российскую экономику можно с уверенностью назвать — ростовщической, и в этом немалую роль играет ЦБ РФ, действующий в рамках матрицы ФРС.

СОВРЕМЕННЫЙ МИР — ЭТО ДЕНЕЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сегодняшняя «денежная цивилизация» (капитализм) — отнюдь не продукт «объективных законов общественного развития» (как принято писать в учебниках), а результат «денежной революции».

«Денежная революция» — это в первую очередь событие духовного плана, проявляющееся в изменении сознания и системы ценностей общества. Зачатки капитализма (слово «капитализм» было введено в обращение в XIX веке) существовали ещё в древнем мире (Вавилон, Ассирия, Римская империя).



Однако особенно успешное развитие «денежной цивилизации» началось после того, как её идейно-мировоззренческое обоснование было закреплено в Талмуде, где впервые были чётко сформулированы главные принципы «религии денег», исповедуемой служителями мамоны — банкирами-ростовщиками.



Это и есть те «избранные» в капиталистическом обществе, духовное помрачение которых выразилось в стремлении быть «как боги» в жажде власти над миром — не только над вещами, но и над людьми и, главное, над душами людей. Богатство и деньги — всего лишь средство подчинения всех остальных.

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Факсимиле статьи, опубликованной в Нью-Йорк Таймс от 23 сентября 1914 года. Перечислены основные акционеры пяти нью-йоркских банков, которые приобрели 40% 203,053 акций Федерального резервного банка Нью-Йорка, когда система была организована в 1914 году.

Сегодняшняя «Федеральная резервная система» первоначально была идеей семи человек, которые в 1910 году собрали в своих руках около четверти богатства всего мира.

Частный курорт Моргана на острове Джекилл, где происходили встречи организаторов ФРС

Эти семь человек собрались на секретной встрече на острове «Джекил Айленд», острове, который принадлежал JPMorgan. В компании был Нельсон Олдрич, сенатор Род-Айленда, а затем председатель Комиссии по национальной валюте, и который организовал это путешествие, которое официально называли «охотой на уток».



Также Олдрич был совладельцем JPMorgan и тестем Джона Д. Рокфеллера-младшего, который тогда был одним из самых богатых людей на планете. Таким образом, он не только представлял свой капитал в Сенате, он также и энергично вмешивался в его работу.

Остальные влиятельные господа, которые там присутствовали, также имели громкие имена: Франк Вандерлип, президент National City Bank of New York, Генри Дэвисон, ещё один совладелец JPMorgan, Чарльз Нортон, президент Первого Национального банка Нью-Йорка, Бенджамин Стронг из JPMorgan Bankers Trust, а также Варбург, партнёр Куна, Лёб и представитель семьи Ротшильдов.

Результатом стала схема, которую Олдрич представил Конгрессу США. Олдрич выступал за полностью частный центральный банк с минимальным вмешательством государства, но пошёл на уступку в том, что государство должно быть представлено в Совете директоров.

Тут следует вспомнить выразительную цитату Майера Амшеля Ротшильда, который жил с 1744 по 1812 год:

«Дайте мне контроль над валютой нации, и для меня не будет иметь значения, кто принимает законы».

Так что на самом деле доллар принадлежит акционерному обществу (частной компании) ФРС, акционерами которой являются 12 федеральных резервных банков и которые в свою очередь организованы частными банками. В США вообще нет государственных банков. Как пишет в своей книге Николай Стариков:

«Это значит, что с 1913 года в Соединённых Штатах грубо попирается конституция этой страны, согласно которой только «конгресс имеет право <… > чеканить монету».

Клуб на острове Джекил был закрыт в 1942 году. Пятью годами спустя остров приобрёл штат Джорджия. Ныне это туристический объект — в одном из старых отелей до сих пор показывают две комнаты, носящие название Federal Reserve.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ФРС?

Читаем в Википедии:



Независимость эмиссионного центра от правительства объясняется стремлением обеспечить баланс между налогоплательщиками и правительством (находящихся в отношениях «нанимателя» и «подрядчика»), а также исторически сложившейся в США банковской системой, и предотвратить возможность использования денежной эмиссии в краткосрочных интересах Правительства США (например, для покрытия дефицита бюджета).



Получается, что независимость ФРС от государства объясняется стремлением обеспечить баланс между налогоплательщиками (коммерческие банки, входящие в состав ФРС, как раз являются налогоплательщиками) и правительством. И предотвратить возможность эмиссии в краткосрочных интересах правительства США. Другими словами, запретить правительству самому печатать деньги!

Из всего вышеизложенного становится ясно, что у кого-то есть определённые стремления не допускать правительство США к печатанию денег и вообще держать его под контролем.

Руководящим органом ФРС является Совет управляющих в составе 7 членов, которых назначает Президент США с одобрения сената Конгресса США. Каждый член Совета назначается сроком на 14 лет с правом продления полномочий. Законом о ФРС предусматривается право Президента США уволить любого управляющего ФРС (на практике эта норма не применялась).

Каждый член совета назначается сроком на 14 лет!!! А президент страны назначается лишь на 4 года. Вот такая американская казуистика! Хотя глава ФРС назначается, как и президент США, на 4 года, но выбирают его люди, которые назначаются на 14 лет!

Федеральная резервная система печатает деньги и даёт их в долг государству путём покупки его облигаций. Далее государство выкупает свои облигации, а деньги с процентами возвращает ФРС. Получается, у государства Америка нет возможности влиять на финансово-кредитную систему страны.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ФРС

Для чего же была создана Федеральная резервная система? Неужели государство само не справлялось с печатанием денег? Хозяева денег, ростовщики, а на тот момент это были европейские ростовщики (в Америке класс ростовщиков ещё не сложился), думали, каким образом им поставить под свой контроль заокеанскую территорию под названием «США».

До создания ФРС доллары печатало государство.

После создания ФРС на долларах стала появляться надпись: «Federal Reserve Note» — банкнота Федерального резерва.

Как действуют некоторые бандиты в цивилизованном мире? Они помогают людям решать проблемы, которые, оказывается, кроме них, никто решить не в состоянии. Но фишка в том, что зачастую сами бандиты аккуратно и создают эти проблемы. И за то, что они помогают решать проблемы, соответственно, приходится платить. А если не будет проблем, откуда возьмётся доход у этих бандитов?

Подобным образом была создана Федеральная резервная система. Просто так осуществить такую идею с частным центральным банком, что в принципе противоречит Конституции США, было бы очень сложно. Но в демократическом обществе многие вещи обосновываются вынужденной необходимостью для решения проблем.

Как же создавали проблему, для решения которой было так необходимо создать ФРС?

Таким образом, «случайно» разразившийся финансовый кризис был героически преодолён. Героем, решившим проблему (но мало кто понимал, что и одним из организаторов её), был Джон Пирпонт Морган. Кризис закончился в 1908 году.

Президент Принстонского университета Вудро Вильсон (будущий президент США, 1913—1921) сказал:

«Всех наших проблем можно было бы избежать, если бы мы назначили специальный комитет из 6 — 7 государственных мужей, таких как Джей Пи Морган, чтобы решать проблемы нашей страны».

И комитет был создан. Президент Теодор Рузвельт подписал постановление о создании национальной денежной комиссии. Задача комиссии состояла в отслеживании дел банковской системы и составлении регулярных рекомендаций для конгресса. Все члены комиссии были приближёнными Моргана, а возглавлял её Нельсон Олдрич, дочь которого, Мэри, была замужем за Джоном Рокфеллером-младшим.

После образования комиссии Нельсон Олдрич отбыл в Европу для консультаций с представителями центральных банков Англии, Франции и Германии на 2 года. После его возвращения из Европы 22 ноября 1910 года состоялась встреча на острове Джекил, где и прорабатывался план создания ФРС.



Участники тайного совещания на острове решили, что создаваемый центральный банк не должен называться банком и быть как-то связанным с этим словом. Закон же, регламентирующий его создание, должен называться законом о Национальном или Федеральном резерве.

Таким образом была создана ФРС — частная компания, получившая монопольное право создавать валюту США, а в будущем и всего мира. Теперь эта контора могла либо вливать деньги в экономику, либо изымать их. Банкирам было крайне выгодно, чтобы промышленность (да и не только!) залезала в долги перед банками.

С точки зрения банкиров, выход был в одном: только сами банки должны распоряжаться денежной массой и определять её размер. Результат: создание ФРС.

Заметки на полях Сценарий финансового кризиса 2008 года был тот же: создать условия, при которых большое количество компаний увязнет в зависимости от финансовых институтов, в том числе в кредитах, оттянуть деньги из экономики, «обрушить рынок» и приобрести обанкротившиеся предприятия и страны за «колоссальный бесценок». Некоторые считают, что ФРС не может так поступать и тем более не может печатать неучтённые деньги, которые в момент кризиса используются специальными институтами для скупки нужных предприятий, потому что это незаконно в принципе. Но как может касаться закон тех, кто сам для своих целей его же и пишет? Более того, кто и на каких основаниях будет проверять тех людей, кто финансово заправляет Америкой, и не только? В мае-июне 2009 года на канале «Блумберг» прошла информация, что с сентября 2008 года по апрель 2009 года ФРС напечатала неучтённых 9 трлн. долларов и выдала их в виде кредитов неизвестным банкам и компаниям. В Интернете размещён фрагмент, на котором конгрессмены США пытаются добиться от генерального инспектора ФРС ответа, знакома ли она с тем, что было тайно напечатано 9 трлн. долларов и кому они были выданы, а также куда был направлен 1 трлн. долларов, напечатанных ФРС? Ни на один свой вопрос конгрессмены не смогли получить вразумительного ответа. По всей видимости, подпольная эмиссия американских долларов США Федеральной резервной системой не прекращалась с момента возникновения ФРС. Во всяком случае, проверить ФРС очень сложно, практически невозможно. Дело в том, что ФРС является высшей инстанцией, которая может окончательно «определить», какая из купюр с одинаковыми серийными номерами действительно выпущена ФРС, а какая (при её 100-процентной идентичности) якобы является подделкой. Опровергнуть заключение ФРС не может никто, даже если все будут понимать, что все купюры — и «настоящие», и «поддельные» — напечатаны на одном и том же станке. Да и вероятность того, что купюры с одинаковыми номерами «встретятся» в одном месте, ничтожна. Необязательно даже использовать одинаковые номера и серии — можно печатать неучтенные серии и распространять их через подконтрольные банки подальше от США.

ЗНАКОВЫЙ ДОГОВОР. БАНК ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ

Прошло ещё три года после встречи в 1910 году, прежде чем им удалось убедить правительство в необходимости создания независимого центрального банка. Незадолго до Рождества 1913 года, наконец, президент Вудро Вильсон, который лишь недавно занял свой пост, поставил свою подпись под законом о «Федеральном резерве». Большинство сенаторов в то время уже ушли в рождественский отпуск. Позже уже на смертном одре экс-президент с сожалением вспоминал об этом знаковом акте.

«Я предал свою страну. Судьба нации находится в руках нескольких человек», — сказал он перед смертью.

Ответом на вопрос «Кому это выгодно?» является то, что наибольшую выгоду из конструкции «Федеральной резервной системы» извлекают сами банки. Что справедливо в азартных играх, также справедливо и для Уолл-стрит: Банк всегда в выигрыше. Конечно, сами штаты в определённой степени также могут извлечь выгоду из дешёвых денег.



Экономика штатов может получить импульс, который, в свою очередь, помогает курсу во время скачков на рынках капитала. Но в первую очередь от этого выигрывают денежные дома, которые зарабатывают на потребительских кредитах.

Благодаря политики ФРС правительство США задолжали десятки триллионов долларов. Этот огромный долг нужно выплатить кредиторам, которых в лицо вряд ли знают чиновники США или кандидаты в президенты.

Это было подтверждено Аланом Гринспеном (председатель ФРС с 1987 по 2006 годы) в одном телевизионном интервью:

«В первую очередь, Федеральная резервная система является независимым агентством. Это означает, что не существует ни одного правительственного агентства, которое могло бы аннулировать наши действия».

Это обстоятельство может быть как проклятием, так и благословением. Как в своё время сказал Генри Форд:

«На самом деле, это хорошо, что люди нации не понимают принципы нашей денежной системы. Если бы они их понимали, то ещё до завтрашнего утра здесь бы разразилась революция».

КОМУ ДОЛЖНЫ США И КАКАЯ У ЭТОГО ДОЛГА СТРУКТУРА?

Как результат политики ФРС — общий государственный долг США на 01.06.2017 составляет 19.9 триллионов долларов, в том числе внешний из него примерно 30%, который по факту — это покупка другими странами казначейских облигаций США.

Казначейские облигации США — это и есть форма займа и дачи денег правительству США, проценты по ним довольно низкие, но считается, что это надёжный инструмент.

Даже Россия держит сейчас облигаций США на 105 миллиардов долларов (на 15.12.2017).

СКОЛЬКО «ФЕДЕРАЛЬНОГО» В ФРС?

Здание ФРС

Название «Федеральная резервная система» предполагает, что в случае с данным эмиссионным банком речь идёт о государственном учреждении. Но это утверждение далеко от истины. Федеральная резервная система на самом деле не принадлежит государству, и не обладает резервами.

Скорее ФРС с её нынешней главой Джанет Йеллен, является сложной системой, возглавляемой различными владельцами, которая состоит из двенадцати региональных банков с различными филиалами. Их владельцами в свою очередь являются некоторые из крупнейших коммерческих банков в Соединенных Штатах.



Rothschild Bank of London



Warburg Bank of Hamburg



Rothschild Bank of Berlin



Lehman Brothers of New York



Lazard Brothers of Paris



Kuhn Loeb Bank of New York



Israel Moses Seif Banks of Italy



Goldman Sachs of New York



Warburg Bank of Amsterdam



Chase Manhattan Bank of New York



Итак, с одной стороны, богатые семьи Америки существуют и процветают целые столетия, с другой — посредством ФРС они оказывают влияние как на сами Соединённые Штаты, так и на другие страны, потому что доллар по-прежнему остаётся основной резервной валютой.

Кроме того, при необходимости правительство США всегда может занять у ФРС, например, $5 трлн на маленькую «победоносную» войну на Ближнем Востоке, если интересы сторон совпадают. Начиная с прихода к власти Буша эта мера использовалась настолько часто, что госдолг рекордно вырос.

Одновременно стоит сказать, что долги частных лиц и корпораций США составляют более $10 трлн и общая сумма долга приближается к объёму ВВП США (http://www.econominews.ru/mirovaja-jekonomika/359-vvp-stran-mira-2017.html — показатель ВВП).

Мир за последние 20 лет существенно преобразился. Ещё в середине 1980-х годов американцам удалось заставить Японию укрепить иену к доллару, что было выгодно США, но привело к депрессии в Стране восходящего солнца. Сегодня существует растущий не по дням, а по часам Китай со своими представлениями о добре и зле, а если смотреть шире — страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай) — изобретение семьи Голдманов и Саксов.

Китай уже сам готов претендовать на то, что юань станет резервной валютой в Азии, Россия стремится взять под свою опеку финансовые системы стран СНГ. При этом в прессе регулярно циркулируют слухи о новой американской валюте. А сколько лет США борется с «золотым долларом»? А на пороге уже биткоин и, как недавно выяснилось, самыми крупными кошельками в мире располагает ФБР!

Готовы ли могущественные семьи поделиться властью над печатным станком с соседями? Скорее всего, общечеловеческие принципы для прогнозов здесь неприменимы.

СЕКРЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ФРС

Первый в истории существования ФРС аудит, проведённый в 2012 году, показал, что во время и после кризиса 2008 года эта частная корпорация секретно эмитировала и раздала 16 триллионов долларов «своим» банкам. Среди получателей — Goldman Sachs — 814 млрд, Merrill Lynch — 2 трлн., City Group — 2,5 трлн, Morgan Stanley — 2 трлн, Bank of America — 1,3 трлн, The Royal Bank of Scotland и Deutsche Bank получили по 500 млрд.



Обращает на себя внимание тот факт, что среди получателей финансирования присутствуют и иностранные банки, что категорически запрещено американским законодательством. Фактически, это нарушение всех правил, а попросту — фальшивомонетничество.

Частные инвесторы Федрезерва выпускают в свет неучтённые доллары для реализации собственных интересов. А бесконтрольная эмиссия может привести не только к галопирующей инфляции внутри самих США, но и к потере долларом статуса мировой резервной валюты.



Однако главной опасностью для Америки является то, что самоуправство ФРС, раздающей направо и налево ничем не обеспеченные доллары, делает должником именно американское государство, которое и будет нести ответственность перед кредиторами из Китая, Японии, России и ЕС всем своим имуществом.



По сути, страна уже не принадлежит ни правительству, ни народу, поскольку долговые обязательства США многократно превысили размеры национального богатства страны.

ПОЧЕМУ УБИЛИ КЕННЕДИ ?

С первого дня появления схемы Федерального резерва (бесконтрольной эмиссии доллара) представители американского общества отдавали себе отчёт в опасности передачи частному банкирскому картелю этой важнейшей функции государства.

В 1923 году Ч.Линдберг, республиканец из Миннесоты, сказал буквально следующее:

«Финансовая система США передана в руки Совета директоров Федерального резерва. Это частная корпорация, созданная исключительно в целях извлечения максимальной прибыли от использования чужих денег».

Ещё более резкой критике подверг ФРС председатель Банковского комитета Конгресса США во времена Великой депрессии Л.Макфедден:

«В этой стране создана одна из самых коррумпированных в мире организаций. Она пустила по миру народ США и практически обанкротила правительство. К таким результатам привела коррумпированная политика денежных мешков, контролирующих Федеральный резерв».

Сенатор Л.Бейтс добавляет:

«Федеральный резерв не является частью правительства США, но обладает большей властью, чем Президент, Конгресс и суды, вместе взятые. Эта организация определяет, какой должна быть прибыль юридических и частных лиц, находящихся в юрисдикции США, распоряжается внутренними и международными платежами страны, является крупнейшим и единственным кредитором правительства. А заёмщик обычно пляшет под дудку кредитора».

«Отцы» американской демократии тоже видели потенциальные угрозы, исходящие от банковской системы. Автор Конституции США Д.Мэдисон говорил:

«История доказывает, что менялы используют любые способы злоупотреблений, заговоров, обмана и насилия для того, чтобы сохранять контроль над правительством, управляя денежными потоками и денежной эмиссией страны».

Долгие годы нападки на ФРС были не только безрезультатны, но и опасны, так как являлись лучшим способом испортить себе карьеру или расстаться с жизнью (за что убили Президента Кеннеди?).

«Убийство Кеннеди за глобальные дела и шансы Трампа влезть в эту матрицу» http://inance.ru/2016/11/kennedy/

Первый успех был достигнут лишь в 2012 году, когда Конгресс США 25 июля 327 голосами «за» и 98 — «против» принял законопроект Рона Пола об аудите Федерального резерва. Законопроект предусматривает полный аудит ФРС, включая проверку соответствия статуса этого института американской конституции.

РОССИЙСКИЙ ЦБ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ФРС И АМЕРИКАНСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Что такое банк? Говоря экономическим языком, это институт с неполным покрытием обязательств. Проще говоря, он не может выполнить свои обязательства — денег не хватит.



Если, например, какая-то строительная или, допустим, агропромышленная фирма имеет обязательства, которые хотя бы в полтора раза превышают стоимость её ликвидных ресурсов, — такую компанию могут признать банкротом. А у банков степень покрытия обязательств составляет лишь… несколько процентов! Каждый банк — это по определению банкрот, изначально.

Как же они умудряются существовать? Да очень просто: они делают деньги из воздуха. В вузах учат, что банк — это финансовый посредник, и у студента в голове рождается такая картинка: человек отдаёт банкиру на хранение 10 рублей, а тот выдаёт их другому человеку под процент.



На самом деле под эти 10 рублей банк может выдать кредитов хоть на 100 рублей. Получается, любой банк выступает эмиссионным институтом. В учебниках про банки это называется «денежный мультипликатор», за этим термином скрывается простая суть: фальшивомонетничество.

Не дожидаясь формального признания своего банкротства, банкиры выводят деньги, отданные им людьми на хранение, то есть фактически осуществляют хищения в крупных размерах.



Вот сейчас Набиуллина отзывает у банков лицензии. Уже триста лицензий отозвала. Это же страшный процесс! Как правило, на момент отзыва там уже всё под метёлку выметено, а собственники, как правило — за границей.



Рушатся десятки и сотни компаний реального сектора экономики, которые являются клиентами этих ростовщиков. Выдёргивая банк за банком, Набиуллина разрушает нашу экономику. Физические лица получают хоть какую-то часть денег за счёт Агентства страхования вкладов, а юридические лица теряют всё подчистую.

У неё в голове догматы экономического либерализма из западных учебников, она действует чётко по инструкциям и не обязана знать, каковы механизмы эмиссии и кто такие мировые банкиры.



В последние годы экспертное международное сообщество финансистов признаёт её лучшей среди руководителей центробанков мира — ясно, что она работает на хозяев денег. Для них она лучшая. Для нас её деятельность очень похожа на преступление.

Вспомним обвал рубля 2014 года. 75 статья Конституции гласит:

«Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации».

Набиуллина не выполнила этой задачи. Хозяева из-за океана придумали ей другую задачу — контроль над инфляцией. Вот в Китае центробанк — государственный, а иностранный капитал в китайском банковском секторе составляет 1, 7%.



У нас он составляет формально 17%, в действительности — около половины (пример — «Сбербанк», при этом доля компаний из США составляет 33% от общего числа акционеров (https://www.rbc.ru/finances/26/05/2016/5746ceec9a7947e9be79d23b).

Очень серьёзное засилье.

Заметки на полях Новость в СМИ в декабре 2017 года: Центробанк вопреки здравому смыслу и игнорируя национальные интересы, оказывает финансовую помощь Вашингтону, который готовит против нашей страны второй пакет санкций. Вместе с ранее вложенными средствами, общий объём «поддержки» экономики США составил $105 миллиардов или 6,2 триллиона руб. Максимальная процентная ставка, по которой ФРС США доначислит % за пользование заёмными средствами, равна 1,5%. Это значит, что нашей стране удастся выручить только $1,6 миллиарда за год. При этом риск заморозки всей вложенной суммы весьма высок. Что заставляет команду Эльвиры Набиуллиной рисковать народными деньгами? Об этом остаётся только догадываться!

Не надо идеализировать Китай, там много проблем, но их банковская система, созданная по образцу советской, больше соответствует национальным интересам. Когда Китай ещё не был достаточно конкурентоспособен, он использовал фиксированный курс своей валюты.



Госдепартамент США пеной исходил, стучал кулаком, а китайцы плевать на него хотели. Только в начале нулевых годов, крепко встав на ноги, они заменили фиксированный курс на регулируемый.

Подстраиваясь под ФРС, Америка стала терять свои экономические позиции. После того как доллар отвязали от золотого стандарта (президент Р.Никсон в 1971 году) и тем самым позволили ФРС печатать зелёную бумагу в неограниченном количестве, реальная экономика банкирам стала не нужна.



Их задача — как можно больше распихать эту бумагу по всему миру. А для того, чтобы максимально распространить национальную валюту за пределами страны, необходимо, чтобы у страны было отрицательное сальдо платёжного баланса. Америка сама отказалась от своих позиций в реальной мировой экономике.



Трамп может и хочет возродить старую добрую Америку, но банкирам она не нужна, потому что при положительном сальдо зелёную бумагу девать будет некуда.

О Китае это сказать трудно, потому что китайцы оказались в двусмысленной ситуации: с одной стороны, они недовольны гегемонией доллара, с другой — накопили этих долларов в количестве 1,2 триллиона и не заинтересованы в том, чтобы эта сумма сгорела. Но нет в Америке никакой экономики — сплошные финансовые пузыри.



Американский доллар обеспечен Шестым американским флотом и бомбардировщиками, тысячами военных баз по миру, Голливудом и больше ничем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Кому принадлежат доллары ?

Американское государство не имеет собственных денег. Чтобы приобрести свою «национальную валюту», правительство США выпускает облигации, ФРС печатает банкноты и даёт их в долг государству путём покупки его облигаций. Далее государство выкупает свои облигации, а деньги с процентами возвращает ФРС.



Таким образом, главной статьей дохода ФРС является сеньораж — разница между номиналом денежных знаков и себестоимостью их изготовления. Скажем, если себестоимость изготовления стодолларовой банкноты составляет 10 центов, то сеньораж при выпуске такой бумажки — 99 долларов 90 центов.

ФРС получает прибыль не только от продажи долларовых банкнот правительству США, но и от процентных выплат по облигациям казначейства, доходов от платёжных операций, депозитов, операций с ценными бумагами.

Государство имеет очень ограниченное влияние на деятельность ФРС по ряду причин.



Во-первых, ФРС — это государство в государстве и находится вне надзора (как, собственно, и вся банковская система).

Во-вторых, управляющие ФРС назначаются сроком на 14 лет с правом продления полномочий. Как известно, Президент США избирается сроком на 4 года, а максимальный срок его пребывания в должности составляет 8 лет. Как говорится, Президенты приходят и уходят, а рулевые ФРС остаются.

В-третьих, ФРС является высшей инстанцией, которая может определить подлинность долларовых банкнот. Это даёт не только возможности неконтролируемой эмиссии, но и позволяет признать любые денежные знаки фальшивыми, даже если они на самом деле выпущены самой ФРС США.

И, наконец, самое интересное. Федеральный резерв запрещает государству печатать деньги и проводить собственную финансовую политику, независимую от банков. Американские деньги принадлежат ФРС. Поэтому власть сосредоточена именно здесь, а не в Белом доме.



Отвечая на вопрос: кому выгодно создание ФРС, ответ будет один — только банкам и заправилам самого алгоритма ростовщичества, который мы привели в самом начале статьи.



ИАЦ

***





Источник.