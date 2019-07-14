Мировые финансовые рынки уходят в зазеркалье. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Модель классического капитализма себя полностью исчерпала

На прошлой неделе ФРС США, Банк Японии и Банк Англии провели заседания по вопросу ключевой ставки. В итоге ставки трёх центробанков остались без изменения. Вместе с тем заявления руководителей этих банков, а также Европейского центрального банка (ЕЦБ) говорят о вероятности снижения ставок до конца года.

Выступая на ежегодном форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра, Марио Драги заявил, что регулятор может прибегнуть либо к снижению процентных ставок, либо к покупке активов в целях стимулирования экономического роста. Семеро из 17 руководителей ФРС на данный момент полагают, что краткосрочные процентные ставки должны быть понижены на 0,5 процентного пункта (до конца сего года), и лишь один считает необходимым повышение целевого диапазона процентных ставок с нынешних 2,25%-2,5%. А ведь ещё в марте все руководители ФРС исключали возможность снижения ключевой ставки. Обозначились признаки проведения смягчающей денежно-кредитной политики, допускающей и такую меру, как скупка Центробанком долговых бумаг на финансовом рынке.

На прошлой неделе котировки акций на американском фондовом рынке начали расти, индекс S&P 500 прибавил 1%, поставив свой первый с апреля рекорд, но эксперты отмечают, что всплеск фондовых индексов носит временный характер. Десятилетний цикл после глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. завершается. Впереди маячит новая волна кризиса. А во время финансового кризиса никакая смягчающая денежно-кредитная политика не спасёт от обвалов фондовых рынков. В масштабах мира эти обвалы будут измеряться многими триллионами долларов.

Что касается долговых бумаг, то их доходность на прошлой неделе стала снижаться. Впервые с ноября 2016 года доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 2%. Снова выявилась картина финансового абсурда на мировых рынках долговых инструментов: многие из них давно уже имеют отрицательную доходность. Такое свойство облигаций (бондов) в 2000-е годы было экзотикой, но после финансового кризиса 2007-2009 гг. Центробанки стали проводить политику количественных смягчений, понижая процентные ставки по пассивным и даже активным операциям до нуля и ниже нуля. Первыми это сделали центробанки Дании, Швеции и Японии, а с 2015 года понизил ключевую ставку до нуля ЕЦБ, сохраняет её на этом уровне поныне.

В результате температура на мировых финансовых рынках (процентные ставки по различным финансовым инструментам) стала также понижаться. В мае 2016 года объём долговых бумаг с отрицательными процентными ставками достиг 10 трлн. долл. Тем не менее эти бумаги продолжали обращаться на мировых финансовых рынках, превратившись в инструмент азартной игры. Ведь деньги можно делать и на таких «отрицательных» финансовых инструментах. Секрет заключается в том, что при снижении доходности бумаги растет её цена. Получать прибыль можно за счёт удачных покупок и продаж бумаг, цены которых колеблются. Главным фактором, порождающим колебания, являются значения ключевых ставок центробанков.

К концу 2016 года объём «отрицательных» бумаг уже превысил 11 трлн. долл. Потом наметилась было тенденция к сокращению объёмов «отрицательных» бумаг (по данным агентства Блумберг, до уровня ниже 6 трлн. долл. к осени 2018 года). Видимо, эмитенты бумаг и игроки на финансовых рынках ожидали существенного ужесточения денежно-кредитной политики. Так, ФРС стала заниматься разгрузкой своего баланса от накопленных за десятилетие гигантских объёмов казначейских и ипотечных бумаг, обещая, что через год-другой ключевая ставка будет не менее 3-3,5%. ЕЦБ обещал до конца 2018 года окончательно закруглиться с программой количественных смягчений.

И вот на прошлой неделе после заявлений ряда ведущих центробанков о возможности вернуться к смягчающей политике рынки финансовых долговых инструментов стали резко уходить в зазеркалье, т.е. в зону отрицательных процентных ставок. По данным агентства Блумберг, за прошлую неделю объем облигаций с отрицательными ставками увеличился на 1,2 трлн. долл. Суммарная величина всех «отрицательных» бумаг достигла рекордной величины в 13 трлн. долл. (удвоение за полгода). На «отрицательные» бумаги приходится примерно четверть мирового объёма долговых бумаг, имеющих инвестиционные рейтинги. До сих пор на рынках «отрицательных» бумаг преобладали облигации Японии и Германии, а на прошлой неделе к ним добавились Австрия, Швеция и Франция.

Американские десятилетние государственные облигации пока находятся в положительной зоне, хотя их доходность тоже упала ниже 2%. Эксперты говорят, что они могут падать и дальше – до 1%. Кстати, доля бумаг с доходностью, не превышающей 1%, по оценкам Блумберг, в настоящее время составляет 40%, что также является рекордом. Не исключается попадание в зазеркалье государственных бумаг ещё нескольких европейских стран. По данным Блумберг, близко к нулевой отметке находятся десятилетние бумаги Испании (0,39%) и Бельгии (0,08%). Что касается Германии, то в отрицательной зоне могут оказаться даже бумаги со сроками погашения 30 лет. Ещё в начале 2019 года такие «сверхдлинные» бумаги имели доходность 0,86%. А 21 июня она упала до 0,28%.

Эксперты обращают внимание на то, что в «отрицательной» зоне оказываются не только государственные облигации, но и корпоративные долговые бумаги. Обобщённых оценок объёмов таких бумаг в мире нет, имеются данные лишь по отдельным корпоративным бумагам. Так, в мае 2019 года были зафиксированы случаи размещения ипотечных бумаг с отрицательным процентом в Дании. Для однолетних ипотечных облигаций с плавающей ставкой аукционы рефинансирования группы Nykredit привели к отрицательной ставке минус 0,23%. Трехлетняя ставка достигла отметки минус 0,28%, а пятилетняя – минус 0,04%.

Всё большее погружение финансового мира в зону отрицательных процентных ставок пока не находит должного осмысления ни у представителей экономической науки, ни у участников финансовых рынков. Можно лишь с уверенностью утверждать, что такое парадоксальное состояние мировых финансов не может длиться долго. Это состояние – свидетельство того, что модель классического капитализма себя полностью исчерпала.

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