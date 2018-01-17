В.Ю. Катасонов

О «банковском концлагере» и нашей Великой Победе.

О том, как банкиры (ростовщики) на протяжении последних нескольких веков шли к мировой власти, я написал целый ряд книг. Например: «О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном»; «Капитализм: история и идеология «денежной цивилизации»», «Диктатура банкократии» и т.д. В своих предыдущих работах я лишь пунктиром обозначил мысль о том, что банковский капитализм («денежная цивилизация») в начале 21 века оказался на грани смерти, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями его трансформации в какой-то другой общественный строй. Трансформация может происходить стихийно. А может планово. Во втором случае банкиры (я их называю «хозяевами денег») попытаются сохранить и даже укрепить свою власть в мире. В самом общем виде тот строй, которые они готовят человечеству, можно назвать «банковским концлагерем».

Намеки на такую перспективу трансформации капитализма содержатся в работе австрийского (по некоторым данным – немецкого) социал-демократа Рудольфа Гильфердинга «Финансовый капитал». Она увидела свет более века назад. Книга толстая, издавалась на русском языке, ее критический анализ содержится в работах В.И. Ленина, она изучалась в советских ВУЗах. Один из главных тезисов Гильфердинга – банковский капитал доминирует над другими видами капитала (производственным и торговым). Отсюда вытекает, что банки постепенно захватывают командные (контролирующие) позиции сначала в экономике, а потом и в политике. Гильфердинг, несмотря на свою формальную принадлежность к социалистам, оценивал такую тенденцию как позитивную. В своих более поздних работах он писал о том, что банки приведут общество в так называемый «организованный капитализм». Банки станут центрами «контроля и учета», которые обеспечат сбалансированное развитие экономики, позволят избежать кризисов перепроизводства, отрегулируют социальные отношения. Именно Гильфердинг ввел в оборот выражение «тоталитаризм», с помощью этого слова он описывал общество «организованного капитализма». Он вкладывал исключительно положительный смысл в понятие «тоталитаризм» и полагал, что со временем произойдет естественное перерастание «организованного капитализма» в социализм. Гильфердинг не был марксистом, призывавшим пролетариат к классовой борьбе и свержению «ненавистного строя», он уповал на особую роль банков в трансформации капитализма.

И вот спустя век мы наблюдаем эту самую трансформацию классического банковского капитализма в некое новое состояние, которое можно назвать «организованным капитализмом», «тоталитаризмом». Но, по сути, речь идет о «банковском концлагере». Тема необъятная. Здесь я перехожу с метафизического уровня своих рассуждений на более низкий, конкретно-предметный уровень. На некоторых примерах покажу, что, происходит «размывание», «распад» классической модели «банковского капитализма»; одновременно обращу внимание на некоторые попытки «хозяев денег» произвести плановую перестройку указанной модели.

Важнейшей характеристикой классического «банковского капитализма» является банковский процент. Сначала это был процент по ссудным (кредитным, активным) операциям. Позднее, в эпоху классических банков появились депозитные операции, процент стал начисляться и по пассивным операциям. Уже в последние десятилетия прошлого века положительные значения процента (как по активным, так и по пассивным операциям банков) время от времени стали уходить в минус. Речь идет о реальных ставках, рассчитанных с учетом обесценения денег (обесценение, вызванное инфляцией и обесценение, вызванное изменениями валютного курса денежной единицы). Но тогда это явление воспринималось как досадная случайность, которую можно нейтрализовать путем отладки механизма банковского капитализма. Однако такой «отладки» добиться не удалось.

Более того, в начале 21 века стали происходить вещи, которые можно назвать банковским «сюрреализмом». В минус стали уходить номинальные процентные ставки. Говорят, что это произошло даже в конце прошлого века в Швейцарии. Там некоторые банки за хранение не вполне «чистых» денег стали брать плату, а не начислять проценты по депозитам. Причем подобного рода «услуга» и ее условия не афишировались. Но это воспринималось как «экзотика» швейцарского банковского оффшора. Сегодня же отрицательные процентные ставки устанавливаются банками целого ряда стран, причем об этом делаются громогласные заявления. Говорят, что первым отрицательную процентную ставку по депозитам в 2009 году установил Центральный банк Швеции. Официальная мотивировка данного решения – стимулировать частные коммерческие банки вкладывать деньги в развитие экономики, вытягивать ее из болота финансового кризиса. Деньги, мол, должны «работать», а не отсиживаться в Центробанке. Я уже не раз писал о том, что за Центробанком Швеции последовали и некоторые другие Центробанки. Сегодня уже об отрицательных процентных ставках по депозитам объявил и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Некоторые коммерческие банки также ушли в минус по своим пассивным операциям. В первую очередь это банки Швейцарии. Банки всегда боролись за своего клиента, на этой основе иногда возникали острейшие межбанковские войны. А вот сегодня банки Швейцарии говорят, что они вынуждены защищаться от набегов клиентов, которые хотят не снять, а положить деньги на депозиты. Это действительно банковский «сюрреализм». Имеются вполне рациональные объяснения этого швейцарского парадокса. Евро падает, держатели этой валюты ищут надежные прибежища, в качестве такового они выбирают швейцарский франк. Но, во-первых, Швейцария как государство, не заинтересована в том, чтобы ее франк быстро рос (а он действительно стал быстро расти). Во-вторых, частные банки Швейцарии в полной растерянности: они не находят достаточное количество сфер прибыльного размещения своих денег. Поэтому не могут обещать клиентам положительных процентных ставок.

Впрочем, тема отрицательных процентных ставок по банковским операциям заслуживает отдельного разговора. Цель моего нынешнего разговора – несколько иная. Главная мысль заключается в том, что банки сегодня не могут обеспечить клиентам доходы по деньгам, размещенным на депозитах. Более того, банки не могут даже обеспечить сохранность этих денег. Это тоже отдельная большая тема. Банки, конечно, никогда не могли гарантировать полной сохранности, поскольку периодически происходили банковские банкротства со всеми вытекающими отсюда последствиями для клиентов. В течение какого-то времени существовала иллюзия надежности банков в результате того, что стали создаваться государственные и полугосударственные системы страхования (гарантирования) средств вкладчиков на депозитах. Сегодня эта иллюзия постепенно испаряется. Ее окончательное испарение произошло в 2013 году, когда на Кипре с санкции денежных властей этого небольшого государства произошла фактическая конфискация части денег вкладчиков в целях спасения тонущих кредитных организаций. Я надеюсь, что читатели еще не забыли об этом эксперименте на Кипре. Там был лишь пробный шар, «пилотный проект». Есть много свидетельств в пользу того, что в случае масштабного (мирового) банковского кризиса кипрский «опыт» будет применен повсеместно.

Итак, в «твердом остатке» мы имеем следующее. Во-первых, хранение денег на депозитах банков для клиентов становится не только не прибыльным занятием, но даже «затратным». Деньги на депозитах неизбежно начинают «таять». Во-вторых, размещение денег в банках становится не безопасным. Мало того, что существует риск полной или частичной потери денег в результате банкротства банка. К этому добавляется риск того, что клиента может ограбить государство и денежные власти, официально санкционировав конфискацию денег по кипрскому сценарию. Окончательно пропадают стимулы к тому, чтобы пользоваться услугами банков по размещению денежных средств на счетах банков. А банк без клиентских денег – совершенно бессмысленная институция.

Какие мысли возникают у клиента банка в новых условиях? – Забирать свои деньги из банков и переводить их в наличную форму. Или же уходить в такие активы, как ценные бумаги, драгоценные металлы, иные ликвидные активы. Конечно, для 90% клиентов разного рода финансовые инструменты – terraincognita, они в этом мало что понимают. Поэтому остается наличность. Но «хозяева денег» не были бы «хозяевами», если бы не просчитывали этих реакций обывателей. Они предпринимают на разных направлениях большие усилия для того, чтобы «запереть» клиента в банке, не дать ему убежать оттуда.

А для этого надо не допустить того, чтобы он ушел в сферу наличных денег. На протяжении нескольких десятилетий подконтрольные «хозяевам денег» СМИ доказывают недоверчивому обывателю, что безналичные деньги и расчеты – это удобно. Не надо отягощать, мол свои карманы и кошельки. Нет риска того, что деньги могут украсть. Нет риска, что вам могут «втюрить» фальшивые денежные знаки. По некоторым картам начислялись проценты на остатки средств на счетах. Уже не приходится говорить о таком мощном аргументе, как борьба с «серой» и «черной» экономикой, финансированием терроризма и т.п. Список аргументов в пользу безналичных денег и расчетов, которые запускают в оборот СМИ, может составить несколько страниц.

Но не говорится о главном аргументе (вернее – цели) – попытке «запереть» обывателя в банке, поместить его в «банковский концлагерь». А в этом концлагере можно уже диктовать клиенту то, что нужно и выгодно «хозяевам денег». При необходимости клиенту, который не вписывается в официальную идеологию «хозяев денег», можно вообще блокировать средства на счету. Это намного «гуманнее», чем, например, отправка его в газовую камеру.

Впрочем, о такой перспективе наиболее чуткие и вдумчивые люди догадывались, читая не только Рудольфа Гильфердинга, но и «Откровение от Иоанна (Апокалипсис)». В главе 13 «Откровения» мы читаем:

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (стихи 16-17). Речь здесь идет о «звере», предтечами которого являются современные «хозяева денег» и об электронной системе безналичных денег и расчетов. Современные эксперты говорят, что нынешние банковские пластиковые карточки – уже анахронизм ушедшего ХХ века. На смену им приходят микрочипы, которые будут вживляться в массовом порядке в человеческое тело (наиболее подходящая для этого часть тела – лоб или рука человека).

Наш министр финансов господин А. Силуанов на протяжении 2013-2014 гг. очень активно двигал идею ограничения и запрета на использование наличных средств нашими гражданами. Такое ощущение, что это была одна из наиболее приоритетных задач наших «денежных властей». Вероятно, что команды по «совершенствованию» системы денежного обращения наши власти получали «сверху», от «хозяев денег». В соседней Украине денежные власти (госпожа В. Гонтарева и госпожа Н. Яресько) очень активно участвовали в подготовке изменений в Налоговой кодекс (одобрены Верховной Радой перед новым 2015 годом). Эти изменения предусматривают обязательный порядок декларирования гражданами «незалежной» своего имущества и, в первую очередь», денежных сбережений в наличной форме. Предложено, чтобы держателей наличных денег обложить налогом в размере 3%. Настоящий патриот Украины должен держать свои деньги в банке. А если он их оттуда изымает, то наказывать его все тем 3-процентным налогом. Пока, как видим, предусмотрены меры «экономического стимулирования». Но, можно быть уверенным, что в случае «чрезвычайной ситуации» экономические меры будут заменены административными. А для повышения эффективности принудительных мер будет задействован Уголовный кодекс Украины. Я не сочиняю, а лишь воспроизвожу некоторые мысли участников форумов на различных украинских сайтах. Украина может стать еще одним испытательным полигоном для отработки «хозяевами денег» алгоритмов перехода к модели «банковского концлагеря».

Я затронул лишь небольшую часть темы «банковского концлагеря». Она очень перекликается с другой актуальной темой – «электронного концлагеря». Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти две темы на 90% пересекаются. Надеюсь продолжить разговор о смерти классического «банковского капитализма» и «банковском концлагере» в следующих публикациях. Впрочем, хотел бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя рассматривать «банковский концлагерь» как некий фатум. Мы должны быть реалистами и видеть грядущие угрозы. А также извлекать уроки из нашей, отечественной, и мировой истории. Сейчас мы отмечаем 70-летие Великой Победы. «Хозяева денег» привели к власти бесноватого фюрера, начали милитаризацию Германию (вопреки решениям Версальского мирного договора), рассчитывая устроить мировой концлагерь (руками Гитлера). Однако наш героический народ перечеркнул планы «хозяев денег». Есть смысл еще раз вернуться к осмыслению причин Второй мировой войны и источников нашей Победы. Это будет гарантией того, что планам «хозяев денег» по созданию «банковского концлагеря» не суждено будет состояться.

https://neuromir.tv/blog/katasonov/o-bankovskom-kontslagere-i-nashey-velikoy-pobede/

