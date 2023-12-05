

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Общие потери противника составили до 55-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк Донецкой Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 270-ти военнослужащих и две боевые бронированные машины.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

За сутки уничтожено до 245-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

Также, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Дорожнянка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие «Гиацинт-Б».



▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации общие потери противника составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М-109 «Paladin», артиллерийская система М777 производства США, и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе города Херсон, а также живая сила и военная техника ВСУ в 103-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Березниговатое Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Кроме того, уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики, Горловка, Спорное, Ялынское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Токмак Запорожской области, Новая Каховка и Ивановка Херсонской области, а также противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13807 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15939 единиц специальной военной автомобильной техники.