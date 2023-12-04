

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 280-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области.

Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50-ти военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Гиацинт».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 107-ми районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты тридцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13775 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7227 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15894 единицы специальной военной автомобильной техники.