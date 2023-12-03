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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

Также, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 300-т военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 85-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Также, нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка Николаевской области и Тягинка Херсонской области. Общие потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».


▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также живая сила и техника в 107-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подкуйчанск Луганской Народной Республики, Славное, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Песчановка и Виноградное Херсонской области и Вербовое Запорожской области, а также переоборудованные для поражения наземных целей две зенитные управляемые ракеты С-200, и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9361 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13759 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7224 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33147
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