

▫️ В период с 25-го ноября по 2-е декабря 2023 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего.

Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области и отразили 18 атак противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

Потери противника за неделю составили свыше 315-ти военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили тринадцать атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 950-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики.

Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника.

Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражены три атаки противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

Потери противника за неделю составили свыше 880-ти военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области.

Потери ВСУ за указанный период составили до 315-ти военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии.



▫️ На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра.

В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника.

Также, нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.

Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8.

Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13743 танка и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15844 единицы специальной военной автомобильной техники.