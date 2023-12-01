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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 декабря 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка и Кулаговка Харьковской области.

Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, два танка, три пикапа, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Северск и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены шесть атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живая сила и техника ВСУ в 106-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области, Скадовск и Софиевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33085
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