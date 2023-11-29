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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Потери противника составили до 20-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250-ти военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Угледар, Антоновка и Никольское Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Суточные потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Работино Запорожской области. Общие потери противника составили до 55-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.
 

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции: П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107-ми районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новооленовка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Белогоровка, Новоникольское, Верхнекаменка, Кременная Луганской Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Ульяновка и Романовское Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/33009
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