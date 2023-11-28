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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 28 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, а также гаубица Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. Кроме того, успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 135-ти военнослужащих, а также три пикапа.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 75-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, а также два бронетранспортера М113 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13659 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15698 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32970
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