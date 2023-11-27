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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих и две боевые машины пехоты.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное  Запорожской области.

Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 107-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.

Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32930
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 11755 9055
    чужой четыре часа назад

      С помощью последних преданных сил Украины США готовят неожиданный последний удар по России.
      Минские договоренности прошли с большими жертвами для России. Эти соглашения Укаинская хунт а подписывала в надежде на последующий разгром российских добровольцев наемниками и техникой НАТО.
      Сейчас США изображают отсутствие денег для Украины. А Украина готовит референдум народа, чтобы снять с себя ответственность за капитуляцию. Если не вернуть территории, то весь обман хунты Украины ничего не стоит. Только потеря коммуникаций к этой зиме. Потеря 1 миллиона крепких мужчин.
      И все таки нерусская хунта сумела сыграть на чувствах ненависти к русским, и заработать баснословную сумму за ни за что.
      Теперь нерусской хунте нужно красиво уйти. Теперь после февраля украинский народ вряд ли залижет свои раны. Это разрушение всего в бывшей стране.
      С наступающим новым годом китайского дракона. Справедливого и ужасного.

    • 18453 16875
      Руса час назад

        Влияние погоды на ситуацию на фронте: https://svpressa.ru/war21/news/396141/?itg=1

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