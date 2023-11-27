Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 27 ноября 2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики.
Потери противника составили до 280-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника на данном направлении составили до 110-ти военнослужащих и две боевые машины пехоты.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Павловка Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих и два автомобиля.
▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35-ти военнослужащих и два автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 107-ми районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.
Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15666 единиц специальной военной автомобильной техники.
С помощью последних преданных сил Украины США готовят неожиданный последний удар по России.
Минские договоренности прошли с большими жертвами для России. Эти соглашения Укаинская хунт а подписывала в надежде на последующий разгром российских добровольцев наемниками и техникой НАТО.
Сейчас США изображают отсутствие денег для Украины. А Украина готовит референдум народа, чтобы снять с себя ответственность за капитуляцию. Если не вернуть территории, то весь обман хунты Украины ничего не стоит. Только потеря коммуникаций к этой зиме. Потеря 1 миллиона крепких мужчин.
И все таки нерусская хунта сумела сыграть на чувствах ненависти к русским, и заработать баснословную сумму за ни за что.
Теперь нерусской хунте нужно красиво уйти. Теперь после февраля украинский народ вряд ли залижет свои раны. Это разрушение всего в бывшей стране.
С наступающим новым годом китайского дракона. Справедливого и ужасного.
+ ++ за речь и пусть сгорят твои вонючие китайцы со своими драконами -это только зомби..или иди и не пускай их из-за стены наружу..и люби их там
Я рад за Вас, что Вы успешно осваиваете клавиатуру своего нового китайского ноутбука.
Но дайте ссылку, пожалуйста, откуда Вы взяли это : “А Украина готовит референдум народа, чтобы снять с себя ответственность за капитуляцию.” (ВАШЕ)
Это сказали по татарскому радио из середины Волги.
https://www.youtube.com/watch?v=_WA72xcaIfI
Понятно. Друзья Ваши там ? Или утки? Или привычно соврамши ?
Там чудеса, там алюминий на деревьях,
Русалка в луке копошится,
Там отопленья нет, там Кот ученый,
А тебе дело ?
Доктору такое от Вас всегда дело.
Получается что ты ее знаешь.
Хотелось бы Чужой поконкретнее насчет последнего удара по России. Что за удар? Чем?
Насчет остального понятно было еще с месяц назад,Омерику не открыл, шароварных сливают. Фюрера в первую очередь, у него срок 4 месяца, до весны. Весной все посыпется у рогулей.
Ну так и что там? Сказал А, говори Б. А звездоболов тут хватает. И что там готовят шароварные с англосаксами для нас?
Есть такой юморист Слава. Он пошутил про Лукашенко и теперь скрывается в Аргентине. Если ты знаешь о плане Барбаросса юмориста Зеленского, то дай ссылку на документы куда он побежит скрываться. Потому что за всеми планами следят спецслужбы Гваделупы.
Второй раз Это у Вас за сегодня.
Доктор отмечает, и не волнуется.
Там планов нет. Утилизация. Ну, может до весны. Фюреру конец.
Стелм ,я сейчас смотрю крайнюю работу в кино -Анны Михалковой в фильме “Чувства Анны..Типа арт-хауз ,но про тебя подумала -может заинтересует..
Влияние погоды на ситуацию на фронте: https://svpressa.ru/war21/news/396141/?itg=1