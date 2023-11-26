

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

Потери противника составили до 55-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка Луганской Народной Республики, Горловка, Липовое Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.

