Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 ноября 2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20-ти военнослужащих и два пикапа.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
Общие потери противника составили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.
▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.
▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.
▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.
▫️ На Херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.
Потери противника составили до 55-ти военнослужащих и четыре автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины: два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области. За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка Луганской Народной Республики, Горловка, Липовое Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.
украинский канал “1+1″ разместил информацию о более чем 1,1 миллиона погибших и пропавших без вести боевиках ВСУ. Данные сведения появились в эфире телеканала во время бегущей строки, на это обратили внимание российские Telegram-каналы.
Информация в бегущей строке содержала данные, что, по сведениям Минобороны Украины, за время спецоперации РФ погибли и пропали без вести 1 126 652 военных ВСУ.
Это Беня. Так попробовал шатнуть Зельца. Потом убрали и сказали, что опечатка.
П.С. Не опечатка.
Кто сказав?Ты чув?
Ты про шо ?
Возможно и так,но эта инфа только в СМИ РФ,я не видел ни одного подтверждения,может строка была сверх быстрая,что не успели заскринить?)
https://regnum.ru/news/3848724
Только это нашёл.
Не открывается.