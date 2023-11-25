

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника.

Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника составили до 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б» и орудие «Гиацинт-Б».





Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 115-ти районах.

Кроме того, уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровск.

В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Павловка Днепропетровской области поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.



Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области.

Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, Новая збурьевка и Раденск Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 539 самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.