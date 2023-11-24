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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 18 по 24 ноября 2023 г.)

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▫️ В период с 18-го по 24-е ноября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов», а также «Иностранного легиона».

Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов: Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянск Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 305-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

▫️ На Донецком направлении «Южной» группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллери.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов  Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 435-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Также, нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течении недели уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13586 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15572 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32804
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