

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

Также, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 95-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США, «Krab» польского производства и «Caezar» производства Франции.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Общие потери противника на данном направлении составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Общие потери противника на данном направлении составили до 20-ти военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.



▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое Запорожской области, Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, Золотаревка и Верхнекаменка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13564 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15530 единиц специальной военной автомобильной техники.