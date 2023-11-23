Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю провести в 2024 году в России Год семьи», – говорится в документе.

Помимо этого, глава государства поручил правительству до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи, утвердить его состав и определить источники финансирования основных мероприятий по его проведению. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне президент РФ назвал институт семьи основой государства. Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации являются приоритетом России, подчеркнул Путин в приветственном слове, которое зачитали на торжественном концерте в честь Дня матери.

В ноябре прошлого года президент утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей, к которым в том числе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека и крепкая семья.

В указе говорится, что деструктивное воздействие на россиян оказывает «разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Президент России неоднократно заявлял, что в России сложилась крайне сложная ситуация с демографией. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что применяется целый ряд мер для того, чтобы сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата.

2023 год в России Путин объявлял Годом педагога и наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

2022 год был Годом народного искусства и нематериального культурного наследия, 2021 год – Годом науки и технологий, 2020 год – Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В 2008 году также отмечался Год семьи. Указ о его проведении был подписан Путиным 14 июня 2007 года.

По материалам РБК, ТАСС, газеты «Известия»

Комментарий редакции

Выводы из данной статьи:

1. Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи с целью популяризации государственной политики по защите семьи и сохранению традиционных семейных ценностей.

2. Путин поручил правительству сформировать организационный комитет по проведению Года семьи во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

3. Поддержка семьи, материнства и детства является приоритетным направлением госполитики России на фоне сложной демографической ситуации.

4. Ранее Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей, к которым относится крепкая семья. При этом деструктивное воздействие оказывает пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

5. Год семьи призван способствовать улучшению демографической ситуации и увеличению рождаемости в России, на что ранее предпринимались и другие меры, пока не давшие результата.