Президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному собранию. В нём он дал оценку текущего положения дел, озвучил ближайшие планы и поставил стратегические задачи «для уверенного, долгосрочного развития страны».

В начале выступления глава государства подчеркнул: «Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части в своё время. Мы поддержали наших братьев и сестёр, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной "Русской весне". Но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем. Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу».

По словам российского лидера, СВО поддержало абсолютное большинство россиян.

«Люди отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих, порой очень скромных, сбережений. Повторю, такая помощь бесценна – это вклад каждого в общую победу. Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна», – сказал он.

Президент добавил, что сейчас Россия ведёт праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность, и она никому не позволит вмешиваться в её внутренние дела.

«Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри. Но они просчитались – это сегодня уже абсолютно очевидная вещь: столкнулись с твёрдой позицией и решимостью нашего многонационального народа, – заявил он. – Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле, лучше тысячи слов доказали, что вековая сплочённость и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу они сражаются за одну, общую Родину. Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит, непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям».

Россия всегда будет помнить своих павших героев, заявил Путин и объявил минуту молчания.

«Боевые возможности Вооружённых сил [ВС РФ] увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают всё новые территории. Не мы начинали войну на Донбассе, но… мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО, защитить суверенитет и безопасность наших граждан», – пообещал глава государства.

Он сообщил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. По его словам, то, что планировалось сделать в сфере вооружений с 2018 года, «всё сделано, или завершается эта работа». Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» эффективно используется в СВО, в строю и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

«На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших учёных и оружейников мы ещё узнаем», – выразил уверенность Путин.

Российский лидер заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом он обратил внимание на то, что «в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия».

«Можно привести наглядный пример такого лицемерия. В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы – а это не что иное, как вбросы, – это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам, – указал президент. – При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет. Имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет. О чём они говорят, вообще непонятно. Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности – это демагогия. В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор, а где им не выгодно – там и обсуждать нечего, как они сами говорят, business as usual, там они будут стремиться нанести нам поражение. Но так, безусловно, не пойдёт. Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России».

Путин обратил внимание на то, что Запад пытается втянуть нашу страну в новую гонку вооружений, «тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом».

«Поэтому наша задача – так развивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику ВС, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащённости армии и флота, – поставил он задачи. – В первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения. Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии».

Глава государства назвал бредом утверждения, что Москва якобы готовится напасть на Европу.

«Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто – мы же с вами понимаем – несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, – предупредил Путин. – Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, <…> которое может поражать цели на их территории. И всё, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что всё это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации – они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжёлые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжёлые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это всё мультики какие-то».

Президент заметил, что западная «русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности, ослепляет, лишает разума».

«Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну – думаю, что это сегодня важно для всех: без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен, – убеждён Путин. – Мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними».

РФ взаимодействует с партнёрами на принципах равноправия и уважения интересов друг друга в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН, других объединений с участием Москвы, к которым активно подключаются новые и новые государства, в том числе африканские и арабские. Россия будет искать новые точки соприкосновения с партнёрами на Востоке и в Латинской Америке, сообщил президент.

Переходя к внутренней повестке, российский лидер первым делом затронул вопрос рождаемости.

«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. <…> Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, – подчеркнул он. – В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития».

Путин назвал одной из самых острых проблем РФ невысокие доходы, в том числе многодетных семей.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: "Семья"», – объявил он.

Глава государства сообщил, в частности, что регионы с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Кроме того, будет продлена до 2030 года семейная ипотека с сохранением основных базовых параметров. Особое внимание уделят семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%.

Выплата в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка будет продлена до 2030 года, «деньги на это есть», заявил президент. Помимо этого, он предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года, а также увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребёнка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Налоговый вычет для семей с детьми будет предоставляться автоматически, а его размер повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей. Путин также объявил о введении льготной ипотеки под 2% в некоторых регионах для участников СВО.

Российский лидер сообщил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он поставил задачу добиться того, что бы средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году достигала не менее 78 лет, а далее – больше 80.

«При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям, внукам, – указал он. – Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей».

Президент считает, что нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью, поэтому предлагает со следующего года предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдаёт нормативы ГТО.

«Предлагаю за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка 65 млрд рублей из федерального бюджета. Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, школах и дошкольных учреждениях», – указал он.

Отдельно глава государства остановился на состоянии школ и детских садов. Он заявил, что со следующего года начнётся программа их капитального ремонта. На эти цели будет выделено дополнительно более 400 млрд рублей.

«Кроме того, предлагаю в предстоящие шесть лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность, а такая потребность есть. Потому что сейчас, в 2022–2023 годах, из 39 тыс. школ… медицинские кабинеты есть только в 65%. Есть над чем работать», – заметил Путин.

Президент объявил о создании нового национального проекта – «Молодёжь России».

«Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают своё призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд, – сказал он. – В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату, 5 тыс. рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было. И отдельные решения предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в тех населённых пунктах, которым нужно уделить особо внимание, а именно таким населённым пунктам, где живёт меньше 100 тыс. человек, а это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, посёлки, сёла. Так вот уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тыс. рублей».

Путин назвал несправедливым разброс в зарплатах учителей, врачей и других бюджетников в разных регионах. В этой связи он поручил Кабмину уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда для этой категории людей в регионах, а в 2026-м принять её для всей страны.

Останавливаясь на проблеме школьной нагрузки детей, глава государства призвал делать её «разумной и сбалансированной», кроме того, он поручил Кабмину совместно с педагогическим и родительским сообществами разобраться с проблемой, «когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое», и родители вынуждены «нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману».

Что касается единого государственного экзамена (ЕГЭ), который до сих пор вызывает дискуссии и споры, президент предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учётом пересдачи». «Такие житейские вещи, но они важны для людей», – отметил он.

Говоря об экономике, глава государства заявил: «В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой Большой семёрки. <…> Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия. Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90%, т.н. экономика становится более сложной, технологичной, а значит, гораздо более устойчивой. Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру ВВП, по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд: войдём в четвёрку крупнейших экономических держав мира. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан».

По словам президента, МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей, что отразится на размере зарплат и пособий.

Отдельно он остановился на нехватке квалифицированных кадров.

«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике ХХI века. На это направим новый национальный проект "Кадры", – объявил Путин. – Много, безусловно, об этом говорим, но нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. Конечно, здесь важно участие будущих работодателей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята начиная с 6-го класса могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров: пожалуйста, приглашайте к себе школьников, пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из моих поездок, музеи, лаборатории. Прошу вас, обязательно включайтесь в эту работу».

На ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования (речь идёт об учебных зданиях, спортивных объектах, общежитиях) до 2023 года будет направлено 120 млрд рублей из федерального бюджета. Дополнительно выделят 124 млрд руб. и в предстоящие шесть лет на капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов.

«Теперь в целом о высшей школе. Задача – чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. <…> Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придётся выделить на эти цели около 400 млрд руб. из федерального бюджета, естественно, предусмотрев в кампусах все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей. В целом надо буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые мамы, молодые родители, и с учётом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры. Прошу правительство и регионы внимательно все эти вопросы проработать», – поручил Путин.

Для повышения потенциала и качества всей высшей школы, поддержки вузов, которые стремятся к развитию, направлена программа «Приоритет 2030». Президент предложил продлить её ещё на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 млрд руб. Кроме того, он потребовал повысить уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

Путин предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ, расширив эту программу.

Президент также призвал более чем вдвое увеличить вложения государства и бизнеса в научные исследования, довести их до 2% ВВП.

Российский лидер заявил о планах запуска новых национальных проектов в сфере технологического развития. По его словам, наша страна должна создавать глобально конкурентные разработки, в том числе в космической и атомной сфере. Глава государства поставил задачу увеличить в 1,5 раза к 2030 году долю отечественных высокотехнологических продуктов на внутреннем рынке. Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП. При этом Путин отметил, что РФ не должна производить всё, но надо нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов.

Другие важные решения и задачи, которые, в частности, озвучил президент:

- Россия за шесть лет направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за НИОКР и промышленную ипотеку;

- Фонд развития промышленности докапитализируют на 300 млрд рублей;

- власти выделят дополнительно 200 млрд рублей кластерной инвестплатформе на поддержку выпуска приоритетной продукции;

- до 2030 года создадут не меньше 100 технопарков;

- объём инвестиций в ключевых областях экономики РФ должен прибавить 70% к 2030 году;

- Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях;

- бизнес РФ должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где можно всё потерять;

- Путин предложил запустить для граждан РФ новый инструмент сберегательного сертификата в банках на срок более трёх лет под выгодный процент;

- призвание власти – помогать, заявил президент, говоря о недопустимости притеснения бизнеса;

- Путин поручил проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов;

- некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории;

- к 2030 году российский АПК должен вырасти на четверть, а экспорт увеличиться в полтора раза;

- Путин предложил часть средств от продажи рыболовных квот направить на развитие основных рыболовецких населённых пунктов;

- глава государства предложил создать в РФ платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни;

- на новый нацпроект «Экономика данных» направят 700 млрд рублей за шесть лет;

- Путин поручил в ближайшие годы создать цифровые платформы во всех отраслях экономики и в социальной сфере РФ. Наша страна опережает Европу по уровню электронных госуслуг, но не должна стоять на месте, указал он;

- президент заявил о необходимости обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически по всей территории РФ;

- глава государства поручил снизить долговую нагрузку регионов РФ. Он предложил списать 2/3 задолженности субъектов по бюджетным кредитам, это сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно;

- Путин поручил продлить на 6 лет программы поддержки 10 отстающих регионов, через 6 лет они должны стать самодостаточными;

- президент поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более 2 тыс. населённых пунктов;

- власти выделят 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта;

- Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать её в новом виде до 2030 года. Он предложил ввести дифференцированную систему налогообложения, а также призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения;

- на развитие своей спутниковой группировки направят 116 млрд рублей;

- Путин поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России;

- в РФ будет учреждён Фонд экологических и природоохранных проектов;

- на модернизацию ЖКХ государством и частными компаниями будет направлено в ближайшие годы 4,5 трлн рублей;

- 250 млрд рублей направят на развитие аэропортовой сети. Путин также поручил сделать авиаперелёты более доступными;

- за 6 лет более 100 млрд рублей направят на просветительские и другие творческие проекты в кино, интернете, соцсетях.

Российский лидер завершил выступление следующими словами: «Масштаб задач, которые стоят перед Россией, требует предельно чёткой, слаженной работы общества, государства, бизнеса. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные цели. Программа, которую обозначил сегодня, – это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее. Я подчеркну главное – выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат и офицеров, которые сражаются сегодня на фронте. Я благодарю всех граждан России за солидарность и надёжность. Мы – одна большая семья. Мы вместе и поэтому сделаем всё так, как планируем сделать, как хотим сделать. Верю в наши успехи, победы, в будущее России».

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, «Известий»

Комментарий редакции

В своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин обозначил курс на укрепление суверенитета и безопасности России в новых геополитических условиях конфронтации с Западом.

Ключевые аспекты нового курса:

- Усиление оборонного потенциала страны, наращивание боеготовности армии, оснащение новейшим вооружением.

- Акцент на внутреннее развитие, решение демографических, социальных, экономических задач для повышения устойчивости государства.

- Импортозамещение, поддержка отечественного производства, технологическое развитие для снижения зависимости от Запада.

- Дальнейшее укрепление интеграционных связей со странами ЕАЭС, ШОС, БРИКС в противовес НАТО и ЕС.

- Жесткая позиция в отношении попыток Запада вмешиваться в дела России, готовность давать решительный отпор.

Таким образом, Россия переходит к политике жесткого прагматизма с опорой на собственные силы в новой геополитической ситуации.