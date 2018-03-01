Каких мер стоит ожидать после послания Путина

Эксперты рассказали, как могут быть реализованы меры, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в частности, обеспечение регулярной индексации пенсий выше темпов инфляции, дальнейший рост зарплат бюджетников и удвоение финансирования здравоохранения в стране.

В четверг Путин огласил послание Федеральному Собранию, где в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики.

Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

Зарплаты и пенсии должны расти

Одним и главных приоритетов страны на ближайшие годы Путин назвал рост благосостояния граждан. Выступая с посланием Федеральному собранию, президент поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер «за сложный и такой нужный труд».

Он отметил, что на этих людях держится очень и очень много, так же, как и на учителях, воспитателях, работниках культуры, и они, по словам президента, должны получать достойную заработную плату. Глава государства напомнил, что многое было сделано в ходе реализации майских указов 2012 года.

По мнению директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, рост зарплат в бюджетном секторе ощутим. «Если сравнить с тем, что происходило в 90-е, то тогда бюджетники получали просто копейки», — заявил он.

Однако эксперт считает, что дальнейшему росту зарплат в бюджетной сфере должно сопутствовать повышение квалификации и производительности труда.

«Повышение зарплат… возможно только при повышении производительности в том числе, когда действительно врач может дополнить работу удаленным приемом пациентов с помощью телемедицины, например; когда специалист более квалифицированный может использовать новую технику и за счет этого быстрее проводит работу», — сказал эксперт.

Как отметила заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, заявление президента о необходимости снизить уровень бедности — это ответ на запрос всего российского общества, на этот серьезный вызов должны отреагировать и власть, и бизнес.

Путин также заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.

По мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, обеспечить повышение пенсий россиянам реально, на эти цели в бюджете РФ средства есть, нужна только политическая воля.

«Сделать это можно, хоть к обеду, если есть политическая воля. Хочу напомнить, как принимали решение по поводу выплаты на детей — по мановению волшебной палочки. Более того, там пустое место было, ничего не было. Здесь вопрос в принятии закона», — сказала Малева.

Обновление архаичной структуры занятости

Путин также заявил, что необходимо серьезно обновить структуру занятости, поскольку сегодня она архаична. Он отметил, что на этой основе в России должна решиться одна из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечение долгосрочного роста реальных доходов граждан, за шесть лет вдвое должен снизиться уровень бедности.

По мнению Калмыкова, совершенствование структуры занятости в России необходимо начать с вузов, в частности им нужно заняться организацией собеседований для выпускников.

Эксперт подчеркнул, что сейчас вуз не имеет права оказывать поддержку студенту после выпуска, потому что это будет нецелевым расходованием средств. Калмыков также предлагает превратить учебные общежития в бизнес-инкубаторы.

«Необходимо создать возможность студентам уже во время учебы рассматривать общежития не как место проживания, а как фактически социальные, предпринимательские творческие инкубаторы. Таким образом, студенты будут вовлечены в прикладную занятость еще на этапе обучения», — рассказал эксперт.

Важно, по мнению Калмыкова, обратить внимание на занятость старшего поколения, в частности обучать людей компьютерной грамотности с прицелом на удаленную работу. Также эксперт предлагает создавать площадки операторов, которые вели бы все отчисления за удаленных работников. Это может быть особенно актуально для моногородов, где отсутствие вакансии толкает людей на отъезд в другие регионы.

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Еще одной мерой, оздоравливающей структуру занятости, по словам эксперта, является расширение патентов. «Патенты на очень многие виды занятости могли бы содействовать совершенствованию занятости», — добавил он.

Президент также предложил организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификаций для уже работающих граждан.

Калмыков заявил, что необходимо уходить от формального подхода к переподготовке и повышению квалификации, когда работников отправляют на учебу «для галочки», нужны новые подходы и механизмы.

«Наставничество — это одна из мер поддержки тех людей, которые уже работают на предприятии, когда человек работает на каком-то заводе, производстве, компании, но он хочет выступить с инициативой о продвижении, росте, каких-то проектах, это и внутреннее предпринимательство.

Такая структура должна быть на каждом крупном предприятии, это центры компетенции, фактически формирующиеся из наставников на предприятии», — пояснил эксперт.

Профориентация школьников и привлечение иностранных студентов

В своем послании к Федеральному собранию Путин рассказал о запуске с сентября проекта ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят 1 миллиард рублей. По его словам, проект позволит ребятам попробовать себя в будущей профессии в ведущих компаниях страны.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы России» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов рассказал РИА Новости, что оператором нового проекта ранней профориентации школьников станет WorldSkills Russia. Он уточнил, что проект рассчитан на школьников шестых — десятых классов, он будет реализован во всех 85 регионах России.

Кроме того, президент призвал создавать условия, чтобы в Россию приезжали учиться талантливые студенты из других стран, чтобы лучшие иностранные выпускники потом оставались работать, а также облегчить им потом получение гражданства.

Чтобы увеличить количество иностранных студентов в РФ, необходимо обеспечить привлекательность российских вузов, чего можно достичь благодаря активному участию университетов в крупных международных проектах и публикациям в авторитетных научных журналах, считает замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Косарева.

Эксперт пояснила, что несмотря на то, что за последние несколько лет число иностранных студентов в России увеличилось, необходимо обратить внимание не только на количественные показатели приезжающих студентов, но и их качество.

Так, по ее словам, когда молодые россияне уезжают за образованием за границу, они выбирают ведущие мировые вузы, которые гарантированно дают качественное образование.

Больше яслей

Путин заявил и о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

В Минобрнауки в свою очередь сообщили, что в рамках исполнения поручения президента уже разработан ведомственный проект, направленный на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в организациях дошкольного образования на 2018 — 2020 годы.

За эти годы в России будет построено 729 новых детских садов в 82 регионах страны.

Запрос на создание в России новых ясельных мест велик, но решить эту проблему за три года вполне реально, считает заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также одобрила заявления президента РФ Владимира Путина о поддержке детства в России, которые он озвучил в послании к Федеральному собранию.

В пресс-службе омбудсмена также сообщили, что, по ее мнению, озвученные Путиным тезисы говорят о формировании инфраструктуры в период «Десятилетия детства» в России.

Кузнецова считает, что рост числа яслей, выплаты маткапитала, создание современных школ и доступного образование являются «мостом в будущее, в основе которого лежит российская семья».

Финансирование здравоохранения

Президент также отдельно обозначил приоритетные задачи в развитии здравоохранения. Он заявил, что финансирование здравоохранения в стране увеличится вдвое.

Путин отметил, что нужно «четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов».

По мнению сотрудника кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Фарита Кадырова, увеличение расходов на здравоохранение в РФ абсолютно правильно, а экономическая ситуация в России позволяет его осуществить.

Путин также обратил внимание, что оптимизация медицинских учреждений, которая проводилась, чтобы выстроить эффективную систему здравоохранения, привела к тому, что «административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, альтернативы-то никакой не предложили».

Президент отметил, что нужно восстановить шаговую доступность первичного звена медицинской помощи в России. Эксперты в свою очередь отметили, много времени на это не потребуется.

«Восстановление во многих регионах уже полтора года идет, уже в оперативном режиме регионы меняют ситуацию. Но очень приятно, что президент говорит о том, что это необходимо делать гораздо быстрее, а региональным министрам этим нужно заниматься уже сейчас», — сказал президент Общества врачей России, ректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Янушкевич.

Онкологическая помощь

Глава государства в своем послании также отметил необходимость реализации в РФ специальной общенациональной программы борьбы с раком.

По его словам, необходимо «активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека».

В онкологическом центре имени Блохина сообщили, что проект программы национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями был подготовлен ведущими специалистами отрасли еще в ноябре 2017 года.

В частности, программой стратегии на долгосрочный период до 2030 года предусмотрено формирование системного развитие онкологической службы в России, ее цель — реализация комплекса мер госполитики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, направленных на снижение общей смертности от онкологии, а также профилактика и снижение уровня инвалидизации, повышения доступности и качества медицинской помощи.

Путин также заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше.

Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, эта задача является достижимой.

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