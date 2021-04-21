Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент России обращается к парламенту уже в 17-й раз.
00:00 Послание Владимира Путина Федеральному собранию
14:01 Начало выступления Путина
15:03 Подведение итогов работы всех структур за время пандемии
21:48 Демографическая ситуация
23:47 Вакцинация населения страны
30:56 Выплаты в период пандемии
34:00 Социальное неравенство в России
36:10 Поддержка семей с детьми
43:00 Помощь школам и учителям
48:30 Год науки в России
52:50 Экология
55:00 Российский бизнес и рынок труда
1:02:30 Развитие и поддержка регионов
1:16:00 Туристический потенциал России
1:18:50 Внешняя политика страны
1:25:35 Военное оснащение и боевые системы
1:32:09 Обращение к гражданам России
Они всего добьются!!!
Может быть,когда нибудь.