Медведев провально выступил в Госдуме

Отчет премьера на фоне кризиса не выглядел как прощание: благоденствие, рост, бодрый настрой

Отчет Дмитрия Медведева в Госдуме не выглядел как прощание. Уверенный настрой самого премьера, его недавний визит к президенту и благостная атмосфера встречи с депутатами дают все основания предполагать, что перемен в руководстве кабмина не будет. Даже коммунисты отказались от традиционной критики членов правительства, ограничившись не менее традиционным предупреждением: "Россия стоит у опасной черты". Впрочем, после прочтения твитов Трампа это и без них было ясно.

От выступления Дмитрия Медведева в Госдуме по большому счету ждали двух вещей - рассказа о том, как правительство будет реагировать на американские санкции, и позитивной реакции рынка на эти новости.

Как бы ни старались народные избранники делать вид, что в стране все хорошо и стабильно, продолжающийся третий день подряд обвал рубля, оптимизма явно никому не внушал. Однако первые полтора часа аудитории пришлось слушать доклад об итогах деятельности кабмина, который "проработал самый длительный в истории России срок". И проработал, по оценкам премьер-министра, весьма успешно.

Хотя минувшие 6 лет были годами испытаний, власти не ударили в грязь лицом, доказывал Медведев: российская экономика не только выстояла, но и начала развиваться. "Мы научились превращать вызовы в стимулы нашего развития. За 6 лет мы прошли путь, на которые другие страны потратили десятилетия, причем в лучших условиях", - подчеркнул премьер. Одновременно российским чиновникам пришлось избавиться от иллюзий в отношениях с западными партнерами, взявшими курс на конфронтацию. Но даже санкции в итоге удалось обратить на пользу экономике, похвалился ДАМ.

В актив своему кабмину Медведев записал все мало-мальски известные достижения последних лет: освоение Арктики, присоединение Крыма, победы российских школьников на олимпиадах, космодром "Восточный", рекордный урожай, снижение материнской смертности и т. д., и т.п.

На головы депутатов обрушился поток цифр, которые премьер посчитал важным вспомнить, начиная с 2012 года. Вместе они составляли весьма радужную картину всеобщего благоденствия и роста, начиная от показателей продолжительности жизни и заканчивая объемами гособоронзаказа.

Проблему ДАМ назвал только одну (как, впрочем, и Владимир Путин в послании Федеральному собранию) - это бедность. "Предпринятых шагов, к сожалению, оказалось недостаточно, чтобы ее решить", - констатировал он. Судя по реакции зала, доклад премьера, не произвел большого впечатления на депутатов. Жидкие аплодисменты прозвучали всего пару-тройку раз - преимущественно при упоминании о Крыме.

Оптимистичный тон выступления был предсказуем заранее, и он резко контрастировал с новостями, которые депутаты продолжали читать в своих смартфонах. Когда информагентства передали твит Трампа о предстоящем ударе по Сирии, стало понятно, что никакой позитив из Госдумы рынку уже не поможет: буквально через 15 минут курс рубля рухнул до 65 руб за доллар.

В конце своего доклада Дмитрий Медведев отметил, что это рассказ не только о прошлом, но и о будущем, поскольку новому составу правительства предстоит продолжить реформы и начатые масштабные проекты. Однако, как показали его ответы на вопросы депутатов, сам премьер к предметному разговору о будущем пока не готов.

Как только парламентарии начали поднимать скользкие темы - например, о налогах - ДАМ спешил напомнить, что его задача - отчитаться за минувшие 6 лет. А все остальное - вопросы не по адресу.

"За налоговую реформу и изменение подходов к экономическому росту будет отвечать новое правительство", - сказал он эсеру Михаилу Емельянову, посетовавшему, что в докладе практически ничего не было сказано об имеющихся в стране проблемах и путях их решения.

По мнению политолога Глеба Павловского, такой сценарий был заранее продуман, поскольку он выгоден премьеру. "Его идея отчитаться за 6 лет - понятная политическая хитрость, поскольку это легче, чем говорить о реальных вызовах и предложениях реагирования на них", - считает эксперт.

Более-менее конкретно Дмитрий Медведев сформулировал свое отношение к прогрессивной шкале налогообложения, на переходе к которой настаивают КПРФ и "Справедливая Россия", и повышению пенсионного возраста.

Первое, по мнению премьера, нецелесообразно, поскольку больно ударит по среднему классу, снова возникнет необходимость подачи деклараций, и часть плательщиков вернется в серую зону.

ДАМ считает, что пока можно говорить только о каких-то "элементах" прогрессивной шкалы, но и их "нужно самым внимательным образом просчитать".

Что касается повышения пенсионного возраста, то в этом вопросе все развилки, похоже, уже пройдены. Медведев впервые официально заявил, что "такого рода решения назрели". Но действовать нужно без резких движений.

А вот плана по борьбе с бедностью в стране, по всей видимости, по-прежнему нет. На вопрос представителя ЛДПР глава кабмина сказал, что решения должны быть комплексными, и одного повышения МРОТ - даже до предложенных депутатом 20 тыс руб - будет недостаточно.

Наконец на исходе второго часа парламентарии перешли к теме, которая третьи сутки подряд лихорадит страну. Коммунист Николай Арефьев потребовал от кабмина, который еще почти месяц будет исполнять свои полномочия, ввести зеркальные санкции против США - в частности, запретить импорт американских товаров и вернуть 100 млн долларов, вложенных в американские ценные бумаги. На это Дмитрий Медведев ответил, что ответные меры должны быть "адекватными, хорошо просчитанными и не наносить ущерба нам самим".

Он не исключил, что отношения с США могут быть в очередной раз пересмотрены. Но решение будет принимать президент, а кабмин реализует тот курс, который он определит. "Понятно, что нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо и не реагировать на это мы не можем", - подчеркнул премьер.

По мнению Медведева, под предлогом "наказания русских, которые плохо себя ведут", США развязали борьбу не с конкретными бизнесменами, а с целыми отраслями российской экономики - прежде всего с алюминиевой промышленностью. "Это неконкурентная борьба за рынки", - отметил он, добавив, что Россия может обратиться за помощью в ВТО.

Премьер призвал депутатов в сложившейся ситуации не сидеть без дела: народные избранники могли бы выступить с ответными инициативами по поводу американских санкций. "На нашем рынке довольно много продуктов США, - напомнил Медведев, - И это не только ценные бумаги, с которыми нужно отдельно разбираться, но и целый ряд товаров, которые к нам поставляются или производятся здесь американским бизнесом".

В 2017 году США экспортировали в РФ товаров на $12,5 млрд, что соответствует доле 5,5% в российском импорте. Преимущественно из Америки поставляются технологии - в том числе любимые гаджеты председателя правительства, а также продовольствие и одежда.

На территории РФ американские компании также специализируются на выпуске продовольственных товаров - им принадлежат многие популярные в народе бренды. Иными словами, введение зеркальных санкций может закончится очередной "бомбардировкой Воронежа". Ведь на заводах американских компаний в российских регионах работает отнюдь не Дональд Трамп.

Но после прозрачных намеков премьера депутатов было уже не остановить. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что депутатский корпус готов выполнить поставленную перед ним задачу.

"Нам пора ответить на хамское поведение со стороны США. Надо сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям", - заявил политик. По мнению Володина, Россия старается вести себя порядочно, и в США это воспринимают как проявление слабости. "Но это не так. Мы не потерпим, когда против нас принимаются подлые методы и двойные стандарты", - пригрозил парламентарий.

По словам Володина, необходимо как можно скорее поддержать компании и предприятия, оказавшиеся в условиях внешнего давления. Напомним, что Кремль устами Дмитрия Пескова отмежевался от этой задачи, отметив, что "минимизация последствий санкций" и стабилизация рынка находятся в введении правительства.

Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, о наличии такого плана ничего не сказал.

Источник: khazin.ru