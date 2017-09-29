КТО СТОИТ ЗА НЯШЕЙ – реставраторы марионеточной прозападной монархии в России: Малофеев и АНГЛОСАКСЫ

Автор: Матвейчев Олег

Мы уделяли много внимания притче во языцах российкого политикума, г-же Поклонской, ака #проектНяша, в народе Невменяша, она же ненаша Няша, она же агент СБУ, она же царская невеста.

Последний пост - КУРАТОРЫ ПОКЛОНСКОЙ ВОЮЮТ С РОССИЕЙ, ГОТОВЯ ПЕРЕВОРОТ: "это не война с кино, это война с РФ"



Однако, пора поговорить и о том, кто вознес Няшу на вершину успеха, двигает ее, крышует и говорит ее устами, проводя изящными ручками неадекватной украинской засланки свою антироссийскую политику, направленную на РАЗЖИГАНИЕ РОЗНИ и РАСКОЛ российского общества по религиозному и политическому основаниям...

Политику, давшую уже плоды в виде актов "псевдоправославного терроризма" царебожников и их душевнобольной паствы.



Знакомьтесь - ТЕ, КТО СТОЯТ ЗА НЯШЕЙ, прокурором-генералом-депутатом, а также - антисоветчицей, укрофилкой, террористкой и майданщицей.

Пишем групповой и индивидуальные портреты команды проекта Няша - кто они, реставраторы марионеточной прозападной монархии в России: царебожники - Малофеев, его команда и спонсоры-бенефециары АНГЛОСАКСЫ.



История будет длинная, в нескольких частях, и крайне любопытная, поскольку мы поговорим о диспозиции Няша-Путин, Няша-Стрелков, Няша-Навальный и пр., приготовьтесь читать внимательно...

Для начала, вернемся в недавнее прошлое - помните историю с мироточением депутатки Поклонской?

Соратники-сектанты Натальи Поклонской

Бывший прокурор Крыма попала в одну компанию с американским пропагандистом и защитником киевской хунты

..За великомучеников царскую семью почитают в некоторых сектах, приверженных так называемой «ереси царебожия», или «учения о царе искупителе».

Суть ее в том, что Николай не просто убит, а явился искупительной жертвой за Россию, по примеру Христа. Ну, а народ «соборно» виновен в грехе цареубийства, в котором должен непрестанно каяться.



Узнаются сектанты без труда – в первую очередь по терминологии. «Царь-искупитель», «грех русского народа», «всенародное покаяние», ну и «великомученики» тоже...

Ещё их отличает преувеличенный до космических размеров пиетет перед царем – о нем говорят исключительно с придыханием, с множеством заглавных букв. (К другим святым, кстати, относятся не в пример спокойнее).

И ещё важный момент: они распространяют «святость» на всю жизнь царя, хотя в РПЦ он прославлен как страстотерпец, терпеливо переносивший все, что произошло с ним после только после ареста, а не всю жизнь.



Все это очень тонкие различия, незаметные даже большинству православных, которые с чистым сердцем ввязываются в сектантские авантюры. Особенной опасности подвергаются неофиты – очень много веры, очень мало знания и абсолютно некритическое восприятие всего, встреченного в церкви. Они в первую очередь и становятся жертвами ереси. Кстати, не в России зародившейся, как можно было бы подумать, а импортированной с Запада в 90-е годы и решительно осуждённой Московской Патриархией.



«Со всей ответственностью заявляю, что этот «покаянный акт» недопустим и душевреден, — заявил 24 декабря 2007 года на Епархиальном собрании Москвы Патриарх всея Руси Алексий II. — Искупительный подвиг один — Господа нашего Иисуса Христа, и сравнивать расстрел императора и его семьи с искупительной жертвой Спасителя невозможно»..

Борец с Путиным из Рenthouse

Зато в числе обличителей «Матильды» сектантов хоть пруд пруди! Сама Поклонская начала свой поход против фильма со ссылкой на возмущённое письмо некоего интернет-движения «Царский крест» во главе с с активным участником белоленточных митингов Александром Порожняковым. Судя по блогу движения, ничем, кроме агитации против фильма, оно не занято. Зато на страничке самого Порожнякова – много-много интересного. Тут и портрет Николая в терновом венце, и икона Григория Распутина, и фраза: «Спасение нашей Родины без принятия искупительной жертвы Николая II так же невозможно, как и невозможно спастись человеку без принятия искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Искупительная жертва Государя Императора Николая II есть та единственная дверь, то единственное средство, которое может духовно воскресить погибшую Россию…» Весь джентльменский набор царебожников!

В том же духе выступает также прославившаяся исключительно разоблачением зловредной киноленты группировка с пышным названием «Христианское государство – Святая Русь». Ее вожак Александр Калинин даже грозит сжигать кинотеатры, в которых покажут «Матильду». По его мнению, фильм - плевок в лицо всему русскому народу, так как Николай II – «лицо всего русского народа». Куда уж откровеннее!

Впрочем, можно и откровеннее. Тот же Калинин заявлял: «Царь Николай является частью нашего Господа Бога». Это даже для царебожника слишком круто. Такая заява заставляет вспомнить древнеримское обожествление императоров, то есть граничит с откровенным язычеством.



«Речь идёт об оскорблении последнего русского императора, которого ритуально — повторяю, ритуально — убили со всей семьёй, – в духе тех же западных сектантов развивает мысль Калинина глава центрального отдела того же «Христианского государства» Мирон Кравченко и ненавязчиво подводит обоснование под грядущие поджоги: – Дело в том, что фраза «Бог поругаем не бывает» включает в себя в том числе и те действия,которые будут произведены, когда фильм выйдет…Нам не хотелось бы, чтобы кто-то взял и сжёг кинотеатр, пострадали какие-то люди, никто бы не понимал, зачем и почему, милиция стала бы работать по этим поджигателям, посадила бы их в тюрьму…».



Причём тут поругание, если речь идет о связи Кшесинской с Николаем, а не с Господом Богом? Складывается впечатление, что для господина Кравченко главное именно поджог и провоцирование столкновений. Ну а в чьих интересах, можно догадаться, ознакомившись с его биографией.



Сотрудничал с журналами Рenthouse, «Мужской взгляд», «Медведь», с газетой Мoskauer deutsche Zeitung. В 2004 году эротического журналиста вдруг снесло вправо и он вступил в «Союз православных хоругвеносцев», также считающих Николая мучеником. Затем взялся создавать казачество в Мурманске (откуда там казаки-то?)

А в августе 2015 года в качестве координатора некоего «Русского эмигрантского клуба» принимал участие в Киеве в учредительной конференции по созданию «Антипутинского информационного фронта».

Там он заявил о необходимости «отказаться от терминологии, которую навязывает путинская пропаганда и не употреблять термины «русский», словосочетание «русские войска» и так далее». Потому что «Путин только того и хочет, чтобы в Украине оккупационные войска ассоциировались с русскими. Использование этого термина подыгрывает кремлевской пропаганде: президент РФ разыграет свою любимую карту — карту «русофобии в Украине», что ещё больше, настроит населения России против украинской, а, следовательно, позволит пополнить российские войска в Донбассе очередным пушечным мясом».

От таких идеологических виражей не то что царя с Богом, а небеса с преисподней перепутать можно.



Не правда ли, странный союзничек у самого патриотического депутата Крыма и символа «Русской Весны»?

Но если посмотреть на раскручивающуюся после сюжета на "Царьград-ТВ" историю с бюстом, там можно увидеть ещё более интересных персонажей, да ещё и с гражданством США.

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Русский царь в англосаксонской упаковке

Фальшивое мироточение бюста Николая II выглядит маленькой частью большого плана установления в России марионеточной прозападной монархии.



Со своим рассказом о мироточащем бюсте Николая II депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская обратилась на телеканал «Царьград ТВ». Почему именно туда?



При ближайшем рассмотрении «Царьград» оказался очень интересным местечком.

Во-первых, с Церковью он не связан, невзирая на все названия, кресты в оформлении и прочую атрибутику.

Канал частный, принадлежит предпринимателю Константину Малофееву, который транслирует в массы исключительно свое понимание православия.

Во-вторых, компания там собралась чрезвычайно экстравагантная

Американские консерваторы против «убийцы» Путина

Генеральным продюсером «Царьграда» до недавнего времени являлся один из создателей американского телеканала Fox News Джек Хэник. Гражданин США на такой должности на канале со слоганом «Первый русский» смотрелся странновато, и сейчас генпродюсером числится сам Малофеев, а Хэник трудится его советником, но от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. О) Хэнике пишут как об истинном христианине, консерваторе и большом друге России, и сам канал Fox News оценивают примерно в тех же выражениях. Проверим?



Совсем недавно ведущий Fox News Билл О'Рейли назвал президента России Владимира Путина убийцей, а на предложение извиниться с издёвкой пообещал сделать это к 2023 году.

Перед летними олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро спортивный обозреватель канала Джим Грей потребовал отстранить Россию не только от них, но и от зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее.

Подчёркиваю: это позиция не приглашённых для интервью гостей, а самих журналистов!

Они, конечно, имеют право на любые взгляды, но, согласитесь, приглашать продюсера из такой компании на «первое русское» телевидение странновато…



Может, мочить Россию там стало модно только сейчас? Тогда посмотрим, что показывал Fox News в 2011 году, последнем, когда мистер Хэник там ещё рулил. Сразу вспоминается наглая фальшивка, когда в репортаже о протестах либеральной оппозиции в Москве появились горящие дома и полиция, зверски избивавшая демонстрантов. Правда, надписи на вывесках и рекламных щитах, почему-то оказались греческими, а на зимних улицах зеленели пальмы. Выяснилось, что к рассказу о демонстрации в Москве для оживляжа присобачили картинку из Афин. Ну, ошиблись чуток: то – Европа и это – Европа. Кто их там разберет, далеко ведь…



Смотрим дальше. «Он был у Путина советником по юридическим вопросам, консильери, – разоблачает президента России Дмитрия Медведева старший научный сотрудник фонда Heritage Ариэль Коэн. – Путин может вернуться, а Медведев встанет по стойке смирно и будет делать, как скажет босс».



«Согласен. Совершенно согласен, Ариэль!» – Присоединяется к нему ведущий. Для всех, читавших «Крёстного отца», очевидно: Путина назвали главарём мафии, а Медведева его советником. Впрочем, у телевизионных консерваторов в порядке вещей и не такое. «Иногда в этом мире нам приходится иметь дело с дьяволом, – просвещает в эфире бывший министр обороны США Уильям Коэн стратегического аналитика Fox News Ральфа Питерса. – Разве нам не приходится иметь дело с Путиным? Не думаю, что на свете есть кто-то хуже Путина. Не правда ли, иногда мы вынуждены иметь дело с такими людьми?»«Да, в действительности, это так», – отвечает Питерс. Это отнюдь не вежливый кивок собеседнику, ибо ранее он сетует, что «Владимир Путин не только невероятно опасен для США в Центральной и Восточной Европе и на границе с Афганистаном, но и на самом деле он вторгается в нашу сферу деятельности».



Может Питерсу просто президент России не нравится? Но в предисловии к своему фантастическому боевику «Война 2020 года» стратегический аналитик Fox News пишет уже не о президенте, а о стране: «Русский народ обречен. Но мы должны сделать все возможное, чтобы он этого не осознал».



Воистину, избавь, Господи, Россию от таких консерваторов, а с либералами она сама справится!

Тень свастики за благотворителями

Православный патриот Малофеев, похоже, считает иначе. Может, у него с Соединёнными Штатами что-то личное или коммерческое? Посмотрим внимательнее: с чего – точнее, с кого началась блестящая бизнес-карьера хозяина «Царьграда»? А началась она в 1996 году, когда, ещё не закончив юридический факультет МГУ, юный Костя получил должность в инвестиционной компании «Ренессанс капитал».



Рекомендовал туда Малофеева преподаватель юрфака Дмитрий Бакатин, ранее учивший Константина основам конституционного права. Его отец, Вадим Бакатин – последний председатель КГБ СССР, рьяно способствовал его ликвидации и даже выдал американцам систему прослушки их посольства в Москве. С тех пор семейство на хорошем счету в США. Бакатин-старший получил непыльную должность в американо-российской инвестиционной группе Baring Vostok Capital Partners, а его сын стал управляющим директором «Ренессанс Капитал», из пятерых учредителей которого четверо проживали за океаном. Стивен Дженнингс в Новой Зеландии, а Борис Йордан, Ричард Дитц и бывший гражданин СССР Леонид Рожецкин - в США. Среди них особенно примечателен Йордан – и не только из-за множества бизнес-скандалов, но и по причине своей общественной деятельности, о которой мы уже писали неоднократно.



В 1941 году гитлеровское командование сформировало для карательных операций против югославских партизан Охранный корпус из российских белоэмигрантов. В порядке чёрного юмора, командовал корпусом еврей Борис Штейфон, а штаб одной из бригад возглавлял дедушка инвестора из «Реннесанса» Борис Йордан-старший (предок которого варил пиво в Саксонии и носил истинно арийское имя Самуэль-Эфраим). Отец Бориса-младшего, Алексей Йордан, дослужился в Охранном корпусе до обер-лейтенанта, вместе с однополчанами присоединился к Русской Освободительной армии Власова, а после разгрома корпуса Красной Армией перебрался в США.



Полвека спустя семейство взяло частичный реванш за 1945 год. На деньги от финансовых операций Йордан-внук создал Фонд содействия кадетским корпусам и сумел получить доступ к российским кадетам, суворовцам и нахимовцам. Сын отличившегося перед американцами Бакатина был назначен вице- президентом Фонда, а однополчане-власовцы старших Йорданов начали прилежно трудиться под его крышей – раздавали будущим защитникам России подарки и учили их Родину любить. По-своему, конечно.



Казалось бы, причём тут Малофеев? Пока Йордан привлекал в воспитатели российскому юношеству престарелых полицаев из Охранного корпуса, команда его бывшего юриста окучивала другие грядки из того же огорода. У малофеевского пиарщика Александра Бородая свои кумиры. На его телеканале «День-ТВ» воспеваются полицаи из так называемой «Локотской республики», главаря которых Бронислава Каминского сами немцы пристрелили за зверства при подавлении Варшавского восстания.



Ну, а заглянув в Попечительский Совет Благотворительного Фонда Святителя Василия Великого, мы наряду с председателем Малофеевым видим там генерального директора Зураба Чавчавадзе, родившегося в семье грузинских эмигрантов в Париже. Среди родственников малофеевского гендиректора - другой известный грузинский эмигрант, Георгий Чавчавадзе. Его биография ещё веселее, чем у Йорданов. Четыре года воевал против Красной армии в рядах вермахта. По поручению командования возглавил разведывательный эскадрон 1-й дивизии армии Власова. Желая выслужиться перед американцами, предал приютившую его Германию и участвовал в нападении на немецкие войска в Праге 6 мая 1945 года. Уже после окончания Второй Мировой войны в Европе, стремясь заслужить доверие новых хозяев, по собственному признанию, «партизанил вместе с украинцами», то есть с бандеровцами. Входил в финансируемый ЦРУ Народно-Трудовой союз. Был женат на машинистке штаба власовской дивизии.



Воспитываются ли учащиеся православной гимназии Василия Великого, где директорствует Чавчавадзе, на примере заслуженного власовца и бандеровца, как в кадетских корпусах на примере Йорданов с подельниками? Вопрос требует отдельного рассмотрения, но особые отношения между двумя ветвями клана сомнению не подлежат. Не зря супруга московского Чавчавадзе Елена в интервью сайту «Православие.ру» с удовольствием анонсировала приезд на перезахоронение праха философа-эмигранта Ивана Ильина вдовы старшего родственника мужа.

«Советско-коммунистический режим продолжает существовать»

Наконец, есть ещё одна интересная организация, где засветились всё те же персонажи – Фонд «Возвращение», официально занятый в основном борьбой за возврат городам и улицам России дореволюционных названий. Среди его членов – всё та же Елена Чавчавадзе, ещё с ельцинских времён возглавляющая Департамент президентских программ Российского Фонда культуры, фигурант уголовного дела о хищении 1,2 тысяч гектаров земли Василий Бойко и другие примечательные лица, прежде всего - историк Сергей Волков.



Доктор исторических наук Волков - желанный гость на «Царьград ТВ» - не скрывает своих симпатий к гитлеровским пособникам из числа белой эмиграции.

По его словам, во время Второй мировой войны «подавляющее большинство русской белой эмиграции, активно участвовавшей в событиях, сражалось против советского режима...

В идейном и в историческом смысле, безусловно, правы были все-таки те, кто воспользовался возможностью возобновить вооруженную борьбу против коммунизма.

Не говоря уже о том, что именно этого безусловно требовали идеалы того дела, защищая которое, они оказались в эмиграции, это на самом деле было единственной реальной возможностью покончить с советско-коммунистическим режимом в России».



И далее: «Следует подчеркнуть, что, исходя из той системы взглядов и ценностей, которыми руководствовалась вся белая эмиграция независимо от ее позиции в годы войны, советско- коммунистический режим в России продолжает существовать и в настоящее время. Не потому только, что власть в стране по-прежнему находится в руках той же самой коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что остаются незыблемыми его юридические и идеологические основы, то есть как раз все то, что было бы уничтожено прежде всего в случае победы Белого движения в гражданской войне и в случае осуществления чаяний белой эмиграции. Поступившись частично экономическими принципами и отодвинув в тень наиболее одиозные идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идеологическую и юридическую преемственность от большевицкого переворота, отмечая его как государственный праздник и ведя свою родословную не от исторической России, а от созданного Лениным Советского государства».



Вывод очевиден. Если советская власть преступна и для её уничтожения годился союз с Гитлером, то почему бы не пойти ради свержения её наследников на союз с гуманным и просвещённым НАТО?

Особенно со странами, где сильны дружественные консерваторы типа хозяев «Реннессанс Капитал» и Fox News? Привечающий Волкова и Бородая Малофеев об этом помалкивает, но о необходимости смены строя в России заявляет многократно.

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Кто заплатит за корону?



Разбор странного заявления депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской о мироточении бюста (!) последнего русского царя, привел нас сперва к современным еретикам-царебожникам, а потом и к Константину Малофееву. Владельцу ну очень православного «Царьград ТВ», которое он скромно именует «первым русским» телеканалом и одновременно регулярно заявляет о необходимости смены государственного строя в России. Только вот в чьих интересах?



«Привидение» из дома Гогенцоллернов



Пропаганду возрождения монархического строя начал еще в 90-е годы Александр Невзоров. Сейчас он высмеивает «кукольность и невзаправдошность всего этого дела», но когда Александр Глебович еще был православным, то и к монархии он относился иначе, а о самозваном претенденте на престол Владимире Кирилловиче Романове говорил исключительно с придыханием. Как раз тогда в России, в качестве представителя самозванца, появился ближайший ныне соратник Малофеева Зураб Чавчавадзе.



Всю первую половину 90-х годов продолжался монархический пиар: танцы на костях, вытащенных из столетней могилы, визиты в Россию членов дома Романовых. А в 1997 году в правящих кругах заговорили о восстановлении монархии всерьез.

Близился к концу второй срок президентства Ельцина, ясно было, что на третий он если и пойдет, то не пройдет, и что тогда будет – совершенно непонятно.

Новоявленных русских олигархов, интересы которых в Кремле представляли вице-премьеры Анатолий Чубайс и Борис Немцов, эта неопределенность не могла не беспокоить.

Им очень хотелось сохранить сложившуюся к тому времени в России олигархическую систему.

И преобразование республики в конституционную монархию, где царь будет находиться под контролем все той же олигархии, вполне устраивало.



В качестве законного наследника еще с начала 90-х годов на всякий случай раскручивали троюродного правнука Николая II – Георгия Гогенцоллерна. Правда, кандидатура являлась далеко не бесспорной. Его прадед по материнской линии, объявивший себя в 20-х годах претендентом на престол великий князь Кирилл Владимирович, женившись на разведенной женщине, по тогдашним законам потерял право на престолонаследие вместе со всеми своими потомками. До сих пор спорят, восстанавливало ли последующее признание его брака Николаем II эти права – но, согласно закону о престолонаследии, эти права ещё и должны передаваться по мужской линии.



Репутация у предков «царевича» оказалась сомнительной. Кирилл Владимирович в феврале 1917 года перешёл вместе с вверенным ему Гвардейским экипажем на сторону Государственной Думы, а потом обличал павшую монархию в газетах победителей. Сын «князя-революционера» Владимир во время Великой Отечественной войны поддержал вторжение Гитлера на свою бывшую родину, а в 1952 году призывал к тому же страны НАТО... Народу такое могло и не понравиться.



С отцовской стороны генеалогия Георгия тоже примечательна: прапрадедушка – кайзер Вильгельм II, который 1 августа 1914 года объявил войну России, дедушка – лейтенант вермахта... Неудивительно, что Объединение Дома Романовых во главе с праправнуком Николая I – Николаем Романовичем - отказалось признавать права на российский престол потомка династии Гогенцоллернов, способствовавшей падению Российской империи.



При попытке возведения на трон такого претендента скандал получался изрядный. Но, тем не менее, его уже начали раскручивать – планировалась поездка по стране в сопровождении важных чиновников, встречи с «народом», и даже приведение к присяге России перед Патриархом всея Руси Алексием II. После чего «царевич» должен был поучаствовать в качестве одного из главных действующих лиц в похоронах найденных под Екатеринбургом останков, а дальше по ситуации: служба в армии, свадьба, но непременно с большим и шумным пиаром. Ну и в конце – референдум о восстановлении монархии.



Предполагалось, что прокатит: очень уж население достала демократия, а о «России, которую потеряли» вещали из каждого утюга. Однако не прошло. Для начала в рекламный буклет турне «наследника» вкралась досадная опечатка: «ПривИдение к присяге». СМИ тут же начали глумиться – как же упустить такой случай? Пошли гнусные намеки на привидение из дома Романовых, женатое на Ксюше Собчак (папа которой принадлежал к числу видных поклонников Владимира Кирилловича). Силовики тоже выступили против – у них имелись свои кандидаты, да и Церковь не проявила энтузиазма. В итоге операцию пришлось сворачивать. Какой уж тут референдум с такими приколами!



Во время президентства Дмитрия Медведева произошел еще один всплеск монархической идеи – правда, почти незамеченный в России. На сей раз кандидатом в цари стал двоюродный брат британской королевы и двоюродный внук Николая II Майкл Кентский. Сбежавший в Лондон опальный олигарх Борис Березовский даже передал ему на эти цели 320 тысяч долларов. Непонятно, как он предполагал раскрутку кандидата на такие смешные деньги – но всё же…



Сейчас опять пошли разговоры о монархии, теперь с опорой на Крым. То Поклонская перед телекамерами с иконой шествует, то Сергей Аксенов заявляет, что России нужна монархия. Крым в нынешней России – самое раскрученное место. Неужели готовится третья попытка?Реклама Relap

На эту мысль наталкивает деятельность возглавляемого Малофеевым Фонда Василия Великого, в Попечительский совет которого входит и Чавчавадзе. В рамках международного съезда «Содружество православной молодежи» - круглый стол «Семья – опора государства. На примере семей из рода Романовых». Возрождение дня благотворительности «Белый цветок» - в память благотворительный акций по сбору средств для неимущих больных, которые проводила императрица. Сбор средств на памятник царской семье в Серафимо-Дивеевском монастыре. Среди изданных фондом книг первым номером идет «Праздник белого цветка. Детям о царской семье». Проект «Романовский юбилей»...



В ту же дудку дует и «Царьград ТВ», отметивший 100-летие свержения монархии телемарафоном «Прости нас, Государь!» Сам Малофеев нисколько не скрывает своего восторженного отношения к последнему императору и порой трактует современную российскую государственность чрезвычайно оригинально.



«…С момента отречения Государя Николая Второго мы находимся в некоем периоде длящейся нелегитимности… Российская Федерация - не правопреемник Российской Империи. Правопреемник Советского Союза, но не правопреемник Российской Империи юридически… Мне кажется, столетие - это хороший повод задуматься о том, кто мы. Мы тысячелетнее государство, столетнее государство и мы родом из 1917 года, или мы 25-летнее государство и мы родом из 1991 года… И это на самом деле серьезнейший вопрос. Серьезнейший вопрос в отношении правопреемства Российской Федерации».



Проще говоря, если мы хотим быть тысячелетним государством, мы должны объявить РФ напрямую правопреемницей Российской Империи, минуя СССР. Что тогда юридически произойдет?



Смотря с какого момента восстанавливать правопреемственность. В ноябре прошлого года на форуме «Россия – моя история» Малофеев рассуждал об Учредительном собрании:



«Мы по сию пору ожидаем Учредительного собрания. И оно должно произойти… У нас будет исторический шанс прервать длящуюся нелегитимность российского государства. У нас будет шанс назвать себя той Россией, в которой мы жили тысячелетиями».



На исторической конференции «Правовая преемственность Российского Государства: 1917–1993–201?» в рамках того же форума он заявлял уже несколько иное. По словам Малофеева, до 2 марта легитимность Российского государства вне сомнений. А вот потом начинается: отречение Николая II за сына незаконно, и отречение Михаила тоже незаконно, поскольку в Учреждении об императорской фамилии никакое Учредительное Собрание, в пользу которого отрекся Михаил, не прописано.



Известно, что за последним императором такое водилось – подписать документ, который потом будет отменен как несоответствующий законам. Но теперь-то что делать?



«Я сейчас оставлю вопрос о 1922 годе, 30 декабря, о Союзе Советских Социалистических Республик, о 1991 годе, незаконном референдуме. – Считает Малофеев. – Как я уже сказал, мы вступили в полосу длящейся нелегитимности, потому что мы каждый раз можем сказать: «А сам орган, который объявил там референдум или еще что-то, а сами совдепы, которые собрались в 1922 году, были ли они легитимны?» И мы получим ответ, что все они были относительно легитимны».



Как должно поступить Учредительное Собрание? Легализовать совдепы? В жизни не поверю, что приличный монархист станет агитировать за такую бяку. Восстановить монархию (без всяких референдумов), а эти сто лет объявить незаконными, вычеркнуть из жизни страны и дырку зашить? Заодно отказавшись от всех заключенных СССР и РФ международных договоров и принятых законов?

Церковь против бывшего царя

Ну и, наконец, выпускник юрфака МГУ либо сознательно игнорирует, либо не представляет, что означает термин «легитимность». Все словари трактуют понятие примерно одинаково, но раз Малафеев – юрист, заглянем в «Большую энциклопедию юриста».



«Легитимность власти - это ее этическая оценка, которую не следует путать с понятием легальности как характеристики юридической. Любая власть, если она издает законы и обеспечивает их выполнение, легальна. Но в то же время она может оставаться непризнанной народом. т.е. не быть легитимной».



С легальностью царской власти 2 марта 1917 года было все в порядке. А как с легитимностью?



«С точки зрения буквы российских законов, этот акт (отречения. – Е. П.) ничтожен, - говорит г-н Малофеев. - Это заговор, Государя насильно свергли. Нельзя говорить, что Царь отрекся от своего народа, это сакральная связь. Это мы от него отреклись, поэтому мы сегодня и говорим: "Прости нас, государь!"»



И снова мы возвращаемся к тому, с чего начали – к идеологии царебожия. Одной из составных частей данной ереси является тезис о соборной клятве 1613 года, которую принесли друг другу народ и монарх, и которая установила между ними сакральную связь.



Как уже говорилось, Николай II, случалось, подписывал документы, имея в виду их последующую отмену. Но манифест об отречении не был отменен по одной простой причине – он сверхлегитимен. Население Российской Империи приняло его с таким восторгом, что за оспаривание данного акта можно было лишиться работы, а можно и банально по морде от сограждан получить.



Со всей страны шли приветственные телеграммы (http://shapkino.ru/375-1/408-3... общегубернский съезд членов всероссийского учительского союза горячо приветствует обновленное правительство, объединившее в своем составе представителей истинной демократии…»



«Рабочие ремесленники Яранска, Вятской губ., в своем организационном собрании постановили приветствовать коалиционное Правительство и выразить ему полное доверие».



«Съезд врачей, фельдшеров, фармацевтов, чиновников и сестер милосердия Казанского военного округа, обсудив переживаемый политический момент, выражает безусловное доверие коалиционному Правительству, объединенному на платформе русской демократии…»



И так далее во множестве…



Что же касается «сакральной связи» - тут лучше обратиться к специалистам – к церковным иерархам. Все они (!) восторженно приветствовали Временное правительство. В защиту царя не выступил никто. Что же касается клятвы, то говорили и о ней. Наиболее кратко и чеканно эту мысль выразил экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский Платон 8 марта 1917 года:



«Триста лет назад русский народ вручил свое самодержавие Михаилу Федоровичу Романову под сенью одной из костромских обителей. Теперь он, почувствовав и сознав свою политическую и гражданскую зрелость, выразил желание взять самодержавие назад, а Царь исполнил это желание».



Это мягко сказано – имеются высказывания куда круче.



«Неустранимый ход жизни вынудил императора Николая II отказаться от престола, что он исполнил за себя и за наследного сына 2 марта сего 1917 г. Так совершился суд Божий над бывшим нашим царем Николаем II, как в древности над Саулом». Это писал весной 1917 года епископ Омский и Павлодарский Сильвестр.



«Рухнула власть, отвернувшаяся от Церкви. Свершился суд Божий». Данные слова принадлежат епископу Уфимскому и Мензелинскому Андрею. Оба иерарха – будущие священномученики, то есть убиты именно за веру, в отличие от Николая II, который канонизирован лишь как стратостерпец.

Чем заплатят за корону?

Так ради чего весь этот цирк с зачастившим в Крым «царевичем» Георгием и его семейством?

О том легко догадаться, наблюдая уже упоминавшихся персонажей за спиной Малофеева.

Например, одного из создателей «Царьграда ТВ», основателя не скрывающего своей ненависти к России американского телеканала Fox News Джека Хэника. Бывшего малофеевского работодателя, гражданина США, сына и внука гитлеровского полицая, а параллельно многолетнего соратника Чубайса – Бориса Йордана. Того же Чавчавадзе.

Члена фонда «Возвращение» его жены, историка Сергея Волкова, который чрезвычайно позитивно оценивает поддержку российскими эмигрантами нападения Гитлера на СССР, а нынешнюю власть считает продолжением советской.



Если ради свержения этой власти можно было поддерживать Гитлера, то НАТО, к которому взывал так и не коронованный Владимир Кириллович, - вообще желаннейший союзник.

Тут как раз будет и мистер Хэник из канала Fox News, очень уважаемого президентом США Дональдом Трампом.

Чего потребуют зарубежные партнёры за ликвидацию пост-большевистского режима?

Обойдутся скважинами «Роснефти» и «Газпрома»?

Или предложат поделиться территориями?



Недавний главный редактор и до сих пор член Наблюдательного совета «Царьград ТВ» Александр Дугин, судя по цитатам из главного труда его жизни — монографии «Основы геополитики», уже готов.

«В перспективе целесообразно вернуть Калининградскую область (Восточную Пруссию) Германии», - пишет соратник Малофеева. И продолжает: «Курилы надо вернуть Японии...»

Также Дугин ратует за создание блока государств Северной Европы, в который войдут «Норвегия, Швеция, Германия, Эстония, Финляндия-Карелия, Дания, возможно, Голландия».

И нет сомнений: возведённый на русский престол монарх, будь то Георгий Гогенцоллерн или кто-то из потомков престарелого Майкла Кентского, проявит исключительную щедрость к тем, кто возложил на него корону.

Бывшего царя Болгарии Симеона всего лишь премьером избрали, а он, помимо возврата своему семейству ранее конфискованной собственности, втянул страну в НАТО и назаключал с зарубежными банками таких договоров, что болгары до сих пор за голову хватаются.

Но то маленькая и бедная страна, а представляете какие деньги можно сделать на близости к монарху огромной богатейшей России, при содействии окружающих его трон столпов демократии?

http://www.apn-spb.ru/publicat...

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Как видите, на кону стоит столь многое, что сумасшедшие деньги, вкладываемые в проектНяша, г-жу Поклонскую, являющуюся его лицом, сущие пустяки, которые окупятся в первые секунды пребывания у власти любого из марионеточных правителей России, монархов, возведенных на престол шайкой царебожников, агентов англосаксов.



Кто именно будет возведен на престол, значения совершенно не имеет, Гога, Майкл, Хорхе, Няша, Ололеша - любой.

Тут принцип - чем хуже, тем лучше, главное, чтобы царственная марионетка была послушной хозяевам, а степень послушности и щедрости в разбазаривании достояния России прямо пропорциональна ничтожности фигуры новоиспеченного "царя" и ее нелегитимности...



Так что сама Невменяша - вполне рассматриваемый вариант, граждане будущие верноподанные царька, навязываемого нам англосаксами руками г-на Малофеева и его ушлой гоп-компании, от Дугина, Невзорова и Белковского, до Йордана, Чубайса, а также и многих, многих других...

Впрочем, прелюбопытных и неожиданных имен там масса и мы с ними ознакомимся, причем ручаюсь, что сюрпризы будут немалые для некоторых.



P.S.

Не утешайте себя, граждане-страусы, это НЕ конспирология, все из открытых источников, многократно перекрестно подтвержденное, в чем вы сами убедитесь далее.



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

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