

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 50-ти военнослужащих и три пикапа.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. Суточные потери противника составили до 65-ти военнослужащих и два пикапа.



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Клещеевка, Артемовское, Богдановка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица «МСТА-Б».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербовое Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Меловатка Луганской Народной Республики, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13539 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15507 единиц специальной военной автомобильной техники.

