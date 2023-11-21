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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа.

▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 75-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты.

В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50-ти военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики и Саги Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9050 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13509 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15452 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32714
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