

▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».



▫️ На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также, нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток», используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15422 единицы специальной военной автомобильной техники.