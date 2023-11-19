

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 70-ти военнослужащих и два автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов: Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артемовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 145-ти военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области.

Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожено до 20-ти военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубица «МСТА-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111-ти районах.

Кроме того, на аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Кроме того, сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое, Марьинка Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Пролетарка Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13486 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15407 единиц специальной военной автомобильной техники.