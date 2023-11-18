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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 ноября 2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Также, нанесено огневое поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка Харьковской области.

Уничтожено до 30-ти военнослужащих, два пикапа.

▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.

Суточные потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Васюковка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.


▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 102-х районах.

Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ.
В районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ.

В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ.

Морской авиацией Черноморского флота в 80-ти км западнее Севастополя в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новая Збурьевка, Чаплинка Херсонской области, Спартак, Пески и Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13464 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15369 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32600
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