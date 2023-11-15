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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 ноября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М114 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

▫️ На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 220-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки «Caezar» производства Франции и «Krab» польского производства, две гаубицы «МСТА-Б», а также пушка МТ-12.

▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12.

▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США.

▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Cobra».

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145-ти районах.

Кроме того, поражены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Сватово, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, Василевка, Белогоровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Романовское Запорожской области.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32500
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