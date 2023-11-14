Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

Потери противника составили до 155-ти военнослужащих и два пикапа.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 210-ти военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты «Bradley», три автомобиля, а также гаубица М119 «Paladin» производства США.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.



▫️ На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области потери противника составили до 95-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: три самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 82-х районах.



Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райгородка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Липовое, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13392 танка и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15253 единицы специальной военной автомобильной техники.