

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Загоруйковка и Тимковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 150-ти военнослужащих и один автомобиль.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки составили до 205-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.



▫️ На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три пикапа, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



▫️ На Запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Также, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля.



▫️ На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противник потерял до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две гаубицы «МСТА-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8881 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13383 танка и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15237 единиц специальной военной автомобильной техники.