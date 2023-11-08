

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Новоегоровка и Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ.

Уничтожено до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М114 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пушка Д-44.



▫️ На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 235-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Потери противника составили до 145-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка польского производства «Krab» польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.





▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134-х районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.

В районе населенного пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины.



▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

Перехвачено одиннадцать реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Кроме того, уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской Народной Республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой Народной Республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 532 самолета, 254 вертолета, 8733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13266 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15086 единиц специальной военной автомобильной техники.