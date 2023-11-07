

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, два автомобиля.



▫️ На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 170-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.



▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.



▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Степовое Запорожской области. Суточные потери противника составили до 60-ти военнослужащих и три боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, а также буксируемая гаубица М119 американского производства.



▫️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов: Сватово Луганской народной республики, Пантелеймоновка, Пески Донецкой Народной Республики, Мирное, Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15064 единицы специальной военной автомобильной техники.

